Jetzt kommt Grujic doch noch ins Weserstadion

Berlin/Bremen – Er war der Spieler, den der SV Werder Bremen für diese Saison unbedingt holen wollte. Doch Marko Grujic ließ sich einfach nicht überzeugen, entschied sich im Juni lieber für ein weiteres Jahr bei Hertha BSC. Am Samstag kommt der Serbe mit seinen Berlinern ins Weserstadion. Wie ist es dem Mittelfeldspieler eigentlich in den vergangenen Wochen ergangen?

Litauen gilt zwar nicht gerade als Nabel der Fußball-Welt, Marko Grujic wäre in den vergangenen Tagen trotzdem gern dort gewesen. Für Serbien stand ein Spiel in der EM-Qualifikation an, doch der Hertha-Profi durfte nicht dabei sein. „Es ist enttäuschend, nicht berufen zu werden“, sagte der 23-Jährige der „Berliner Morgenpost“.

Marko Grujic war Wunschspieler bei Werder Bremen

Der Serbe gilt als Supertalent, gehört eigentlich dem FC Liverpool und ist aktuell nur in der Bundesliga geparkt, um sich für höhere Aufgaben zu empfehlen. Bei Werder Bremen war er der absolute Wunschspieler von Trainer Florian Kohfeldt und sollte sogar mit dem Privatjet eingeflogen werden, um sich Stadt und Stadion anzuschauen. Doch Grujic sagte ab. Der Mittelfeldspieler wollte in Berlin bleiben, hat dort mit dem Kroaten Ante Covic einen Trainer, mit dem er in seiner Muttersprache sprechen kann. Für Grujic war das wichtig. Er glaubte, sich so noch besser entwickeln zu können. Werder gab er genauso einen Korb wie Eintracht Frankfurt.

In der aktuellen Saison lässt der nächste Schritt in Grujics Entwicklung allerdings noch auf sich warten. Die Berliner sind schwach in die Spielzeit gestartet und haben sich erst in den vergangenen Wochen mit drei Siegen in Serie gefangen. Marko Grujic gehört zwar meistens zu den Besten bei Hertha, erzielte auch schon zwei Tore, allerdings sind die Erwartungen an ihn auch gestiegen. „Wenn du eine gute Saison spielst, ist es das Schwerste, das zu wiederholen“, weiß Grujic selbst: „Ich war nicht außergewöhnlich vergangene Saison. Ich kann genauso gut werden oder besser.“

Marko Grujic: Ärger wegen der Nationalmannschaft

Mit seiner Leistung hat die Nicht-Nominierung zur Nationalmannschaft übrigens nichts zu tun. Gegen Litauen hat es für die Serben zwar zum knappen Sieg gereicht, als Tabellendritter der Qualifikations-Gruppe B drohen sie allerdings die Euro 2020 zu verpassen. Einen Mann wie Grujic könnten die Osteuropäer gewiss gebrauchen. Doch es gibt Zwist. Berichten zufolge habe Grujic ein Länderspiel mit der U21 abgesagt. Das ist den Verantwortlichen sauer aufgestoßen. Grujic selbst sagt, die Absage war von Hertha mit dem Verband abgesprochen gewesen.

Nun durfte sich Marko Grujic in der Hauptstadt ausruhen und auf ein Spiel vorbereiten, das für ihn sicherlich kein normales sein dürfte. Auch die Fans von Werder Bremen werden ganz genau bei ihm hinschauen. Es ist übrigens seine Premiere im Weserstadion, vor einem Jahr verpasste Grujic das Gastspiel der Berliner in Bremen wegen einer Verletzung. (han)

