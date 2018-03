Gondorf am Blinddarm operiert

Mittelfeldspieler fällt mehrere Wochen aus

© gumzmedia

Bremen - Werder Bremen muss im Heimspiel gegen den 1. FC Köln auf Jerome Gondorf verzichten: Der Mittelfeldspieler wurde am Samstag in Bremen am Blinddarm operiert und fällt mehrere Wochen aus.