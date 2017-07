Ausgezeichnet! Silberne Fritz-Walter-Medaille für Mbom 

Seit der Saison 2004/05 würdigt der DFB mit der silberne Fritz-Walter-Medaille herausragende sportliche Leistungen von deutschen Nachwuchsnationalspielern.

Werders Jean-Manuel Mbom staubte in diesem Jahr die silberne Medaille in der Altersklasse U17 ab. Der Mittelfeldspieler lief in seiner Karriere 7 Mal für die Deutsche U17 Nationalmannschaft auf und schoss dabei 2 Tore.

Bei Werder spielt das 17-Jährige Bremer Eigengewächs im zentralen Mittelfeld der U19, er erzielte in 20 Einsätzen 18 Tore. Erst vor wenigen Wochen hat Mbom einen Vertrag bis 2019 an der Weser unterschrieben.



Die Ehrung findet am 4. September in Stuttgart statt, Werder kann sich als ausbildender Verein über eine Prämie von 15.000 Euro freuen.



Quelle: DeichStube