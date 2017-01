Nach Roter Karte: Drobny muss dreimal zugucken

Bremen - Nach seiner Roten Karte im Spiel gegen Borussia Dortmund hat das DFB-Sportgericht Werder-Torwart Jaroslav Drobny für drei Spiele gesperrt.

Darüber hat der Verband den SV Werder am Mittwoch informiert. "Wir sehen keine realistische Chance, das zu verringern", sagte Werder-Sportchef Frank Baumann am Mittwoch und kündigte an, das Strafmaß akzeptieren zu wollen.

Drobny hatte am Samstag bei der 1:2-Niederlage gegen den BVB Angreifer Marco Reus mit einem rüden Tritt an einer klaren Torchance gehindert. Notbremse plus grobes Foulspiel - das dürfte nach DFB-Auffassung die drei Spiele Sperre ergeben haben.

han