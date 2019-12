Werder Bremen will Jannik Vestergaard aus Southampton holen

Werder Bremen will sich für den Abstiegskampf in der Defensive verstärken und will Jannik Vestergaard zurückholen.

Bremen – Der SV Werder Bremen will sich für den Abstiegskampf in der Defensive verstärken und hat dabei mehr als ein Auge auf Jannik Vestergaard geworfen. Der 27-jährige Innenverteidiger vom FC Southampton soll an die Weser zurückkehren.

Bei Werder Bremen hat er schon von Januar 2015 bis Sommer 2016 gespielt und zwei Mal den Klassenerhalt geschafft. Nach Informationen der DeichStube hat es bereits erste Gespräche gegeben. Der englische Erstligist soll grundsätzlich bereit sein, Jannik Vestergaard auszuleihen.

Der Däne ist beim Premier-League-Club nur noch Ersatz, für den Abstiegskampf will sich Southampton in der Defensive – ähnlich wie Werder ­‑ verändern. Der Transfer wäre aus Bremer Sicht ein echter Coup: Das Team von Florian Kohfeldt bekäme nicht nur einen 1,99 Meter großen, kopfballstarken Stabilisator für die Abwehr, sondern auch einen dieser Mentalitätsspieler, die auch in schwierigen Situationen vorangehen. Finanziell wäre der Transfer als Ausleihe machbar, falls es beim Gehalt eine Einigung zwischen Spieler und den Clubs gibt. In der Premier League wird jedenfalls viel besser verdient als in der Bundesliga.

Werder Bremen: Was will Jannik Vestergaard?

Und was will Vestergaard? Möchte er mit Dänemark im Sommer zur EM, dann braucht er dringend Spielpraxis. Bei Werder dürfte er im Abwehrzentrum gesetzt sein. Ansonsten wären die Bremer gar nicht an ihm interessiert. Dabei ist das Team zahlenmäßig in der Innenverteidigung gut aufgestellt. Gleich sechs Profis können dort spielen: Niklas Moisander, Ömer Toprak, Milos Veljkovic, Sebastian Langkamp, Marco Friedl und Christian Groß.

Doch die als Stammkräfte eingeplanten Moisander und Toprak haben verletzungsbedingt in der Hinrunde kaum gespielt. Bei Toprak ist sogar noch offen, ob er zu Jahresbeginn nach seiner Wadenverletzung schon wieder mit der Mannschaft trainieren kann. Auch durch die vielen Wechsel in der Abwehr wurde Werder in der Hinrunde zur Schießbude der Liga, kassierte satte 41 Gegentore – so viele wie kein anderes Team. Platz 17 ist die logische Konsequenz.

Jannik Vestergaard könnte Werder Bremens Schießbude stabilisieren

Vestergaard könnte die Abwehr stabilisieren. So ist es ihm schon bei seinem ersten Engagement in Bremen gelungen. Der damalige Sportchef Thomas Eichin hatte ihn im Januar 2015 für eine Ablösesumme von 4,5 Millionen Euro von der TSG 1899 Hoffenheim losgeeist. Werder schaffte auch dank des Dänen den Klassenerhalt. Trainer war damals Viktor Skripnik, Co-Trainer übrigens Florian Kohfeldt. Auch in der Schlussphase der Saison 2015/16 gehörte Vestergaard zu den entscheidenden Spielern, die den Abstieg gerade noch abwenden konnten. Anschließend wechselte er für eine Ablösesumme von 12,5 Millionen Euro zu Borussia Mönchengladbach.

Nach zwei erfolgreichen Jahren ging er auf die Insel und wurde zum teuersten Dänen. Der FC Southampton überwies 25 Millionen Euro nach Mönchengladbach. In seiner ersten Premier-League-Saison kam Vestergaard 23 Mal zum Einsatz. Auch in der aktuellen Saison begann er als Stammspieler, doch Ralph Hasenhüttl, der ehemalige Leipzig-Coach, setzt inzwischen auf andere Abwehrspieler. Am 9. November kam Vestergaard bei der 1:2-Niederlage gegen den FC Everton zum letzten Mal zum Einsatz. In seiner Saisonbilanz stehen elf Partien und ein Tor – geschossen beim 1:1 gegen Manchester United. Nun hofft Werder, den großen Innenverteidiger zu bekommen. (kni)

