Sternberg rechnet mit Werder-Verbleib

Bremen - Verlässt Janek Sternberg den SV Werder in der aktuellen Transferperiode oder bleibt er in Bremen? Der Abwerhspieler rechnet mit einem Verbleib in der Hansestadt.

Es fehlte eigentlich nur noch die Vollzugsmeldung, doch Janek Sternberg ist immer noch ein Werder-Profi – und wird es wohl auch bis zum Auslaufen seines Vertrags am Saisonende bleiben. „Aktuell gehe ich nicht davon aus, dass es noch zu einem Wechsel kommt“, sagt Sternberg: „Ich habe mich dazu durchgerungen, noch ein halbes Jahr in der U23 zu spielen.“

Deshalb wird der 24-Jährige, der zuletzt für die Vereinssuche freigestellt war, am Donnerstag aus seiner Heimat Hamburg nach Bremen zurückkehren und das Gespräch mit U23-Coach Florian Kohfeldt suchen. „Ich kenne ihn ja als Trainer, er ist ein super Typ“, sagt Sternberg. Allerdings weiß er auch, dass es für ihn in der zweiten Mannschaft schwierig werden könnte. Es dürfen nur drei Akteure auflaufen, die über 23 Jahre alt sind. „Wir werden sehen, was passiert“, so Sternberg.

Eine Hintertür lässt sich der Linksverteidiger offen: „Vielleicht geht ja am Ende der Transferperiode noch etwas.“ Angebote seien durchaus vorhanden. „Aber bei einem Wechsel ins Ausland muss wirklich alles passen“, erklärt Sternberg und fügt lachend an: „Ich bin ja bislang nur einmal von Hamburg nach Bremen gewechselt, und das war schon ein richtig großer Schritt für mich.“

Sternberg mit Werder im Reinen

2013 war das. Nun buhlt vor allem Ferencvaros Budapest um die Dienste des Werder-Profis. Vor Ort war Sternberg zwar noch nicht, aber sein ehemaliger Bremer Teamkollege Oliver Hüsing habe ihm Positives aus der ungarischen Hauptstadt berichtet. Der Meister sei auch noch im Rennen, Bröndby Kopenhagen dagegen nicht mehr. Dafür noch ein anderer Club, den Sternberg nicht nennen will.

Mit Werder ist der 23-Jährige durchaus im Reinen. „Ich bin immer noch überglücklich, den Schritt nach Bremen gemacht zu haben“, sagt Sternberg, der immerhin 25 Mal für Werder in der Bundesliga im Einsatz gewesen ist. Alexander Nouri hat ihn nun aussortiert. „Natürlich fühlt sich das nicht gut an, aber der Kader ist einfach riesig. Da mussten ja einige dran glauben. Das ist in Ordnung für mich“, sagt Sternberg, gesteht aber zugleich: „Ich hatte zuletzt schon einige schlaflose Nächte, wie es weitergeht.“ Auch deswegen sei es für ihn wichtig gewesen, sich jetzt mal zu entscheiden – und zwar für Werder.

kni