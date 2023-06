Wegen Heidenheim-Aufstieg: Werder Bremen bekommt Nachschlag für Beste

Von: Björn Knips

Teilen

Der SV Werder Bremen bekommt wegen des Aufstiegs vom 1. FC Heidenheim deutlich mehr Ablöse für Jan-Niklas Beste. © Imago Images/MIS

Jan-Niklas Beste ist nach seinem Abgang von Werder Bremen mit dem 1. FC Heidenheim in die Bundesliga aufgestiegen. Das dürfte auch die Grün-Weißen freuen, denn durch den Aufstieg wird eine ordentliche Transfer-Nachzahlung für Beste fällig.

Bremen – Der 1. FC Heidenheim hat es tatsächlich in die Bundesliga geschafft – und in Bremen freuen sie sich über den Aufstieg vielleicht noch ein bisschen mehr als anderswo. Denn der SV Werder Bremen profitiert finanziell vom Erfolg des kleinen Clubs. Für den Transfer von Jan-Niklas Beste ist nach Informationen der DeichStube durch den Aufstieg ein Nachschlag von immerhin 600.000 Euro fällig geworden. Die Summe kann sogar noch steigen, falls Beste auch in der Bundesliga regelmäßig zum Einsatz kommt.

Beste war im Sommer 2018 aus der U19 von Borussia Dortmund an die Weser gewechselt. Dort gehörte er dann als 19-Jähriger zu den Stammkräften der U23 in der Regionalliga Nord. Bei den Profis spielte er keine Rolle, also folgte im Sommer 2019 eine Ausleihe in die Niederlande zum FC Emmen, wo Beste wegen einer Knieverletzung aber kaum Spiele bestritt. Im Sommer 2020 ging es für ihn per zweijähriger Ausleihe weiter zum Zweitligisten Jahn Regensburg. Dort war Jan-Niklas Beste wieder Stammspieler, Werder Bremen hatte im Sommer 2022 trotzdem keine Verwendung für ihn. Also kam es zur endgültigen Trennung: Beste wechselte fest zum 1. FC Heidenheim – für eine kolportierte Ablösesumme von 350.000 Euro.

Trotz starker Leistungen beim 1. FC Heidenheim: Jan-Niklas Beste bei Werder Bremen kein Thema

Auf der Schwäbischen Alb startete der inzwischen 24-Jährige so richtig durch. Mit zwölf Toren und 13 Assists belegt er Rang zwei in der Scorerwertung der 2. Liga. Nur Teamkollege Tim Kleindienst war da mit 25 Toren und vier Vorlagen noch erfolgreicher. Da stellt sich aus Werder-Sicht natürlich die Frage, ob es wirklich sinnvoll war, Jan-Niklas Beste nach Heidenheim ziehen zu lassen. Schließlich sucht Werder Bremen gerade einen offensivstarken Linksverteidiger als Ergänzung zum eher defensiv agierenden Anthony Jung. Dessen Herausforderer Lee Buchanan (22), der aus der 2. englischen Liga an die Weser gewechselt war, soll nach einem enttäuschenden Jahr bereits wieder ausgeliehen werden. Eine Rückkehr von Beste ist aber kein Thema, sein Vertrag beim 1. FC Heidenheim läuft noch zwei Jahre – und er will dort beweisen, dass er auch Bundesliga kann. Das würde Werder erneut freuen, weil dann noch ein Nachschlag zum Nachschlag kommen würde. (kni)