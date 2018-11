Liveticker: Leistungsnadeln für Sargent, Veljkovic, Plogmann und Mbom

Bremen - Die Jahreshauptversammlung (JHV) 2018 des SV Werder Bremen steht an. Auf der Tagesordnung stehen Berichte der Geschäftsführung und die Wahl des Präsidenten. Verfolgt die Mitgliederversammlung in unserem Liveticker.

19.42 Uhr: Jetzt spricht der Präsident - und gleich zu Beginn seiner Rede erklärt Hess-Grunewald, dass er sich wieder um das Amt bewirbt. Vor vier Jahren hatte er den Posten von Klaus-Dieter Fischer übernommen. „Er hat mir einen gut bestellten Verein übergeben.“

19.40 Uhr: So, das war es dann mit den Ehrungen. Höhepunkt am Ende: Sascha Greber (Teammanager) und Cristian Tamas (Trainer) erhalten den Joseph-Lutter-Wanderpreis für ihre besonderen Leistungen in der Tischtennis-Sparte.

19.33 Uhr: Schon beachtlich, wie viele Fußball-Nationalspieler Werder quer durch alle Altersklassen hat. Gerade der Nachwuchs stark vertreten. Kann ja nur Gutes bedeuten für die Zukunft.

19.31 Uhr: Jetzt werden auch die Neu-Nationalspieler geehrt, unter ihnen auch Handballerin Hanna Ferber-Rahnhöfer für ihre Berufung ins U16-Nationalteam.

19.28 Uhr: Werder muss im Vorfeld des Abends übrigens einen kompletten Blumenladen leer gekauft haben. Unfassbar, was hier für Sträuße verteilt werden.

19.25 Uhr: Respekt! Werder verteilt Ehrenmitgliedschaften an Werner Meyer und Inge Schröder für ihre 40-jährige ehrenamtliche Tätigkeit sowie an Günther Arberg und Helga Bode für - Obacht! - ihre 70-jährige Mitgliedschaft.

19.19 Uhr: Vize-Präsident Jens Höfer mit einem kurzen Abriss von Hess-Grunewalds Werder-Karriere, die 1993 im Amateurbereich begann. „Steiler Aufstieg“, sagt Höfer. Kann man so stehen lassen. Schön auch, dass Höfer den Spitznamen des Geehrten benutzt: Hupe.

19.17 Uhr: Auch prominente Namen erhalten Auszeichnungen. Hess-Grunewald mit der Nadel in Gold (25-jährige ehrenamtliche Tätigkeit), Stadionsprecher Arnd Zeigler (25-jährige Mitgliedschaft) mit der Nadel in Silber.

19.15 Uhr: Jetzt fliegen hier die Ehrennadeln - Werder zeichnet zahlreiche Mitglieder für ihre Vereinstreue und ihren ehrenamtlichen Einsatz aus.

19.12 Uhr: Hut ab, das war eine starke Rede. Zuvor hatte sich noch nie ein Werder-Kapitän während der MV ans Mikro gewagt. Da sei es Kruse auch verziehen, dass er die reingebrüllte Frage "Haste verlängert?" geflissentlich ignorierte.

19.10 Uhr: Kruse weiter: "Ich kann euch nicht versprechen, dass wir am Ende einen internationalen Platz belegen, aber wir werden alles dafür tun."

19.09 Uhr: Kruse: "Werder ist kein Verein wie jeder andere. Der große Zusammenhalt der Mannschaft und der Fans ist unser Plus. Mir ist es persönlich ein Anliegen, Danke zu sagen. Danke von mir, aber auch von der ganzen Mannschaft für das Vertrauen, das ihr uns entgegengebracht habt."

19.08 Uhr: Das ist ein Novum! Kapitän Max Kruse spricht am Mikrofon - und sorgt für den ersten Lacher. "Danke Hubertus für deine kleine Einführung, dann kann ich meine Kandidatur als Präsident ja zurückziehen."

19.06 Uhr: Mit einem deftigen "Moin" eröffnet Hess-Grunewald den Abend, der Präsident begrüßt 283 wahlberechtigte Mitglieder in der Halle.

19.02 Uhr: Harnik, Kruse, Moisander Bargfrede, Maxi Eggestein, Veljkovic, Klaassen, Langkamp, Sargent, Plogmann, Mbom - auch sie können es sicher nicht mehr erwarten, dass es hier gleich endlich losgeht.

18.56 Uhr: So, jetzt haben wir sie: Die erste faustdicke Überraschung des Abends! Martin Harnik hat die Haare kurz. Kann er tragen.

18.54 Uhr: Gestern noch in Freiburg, heute in der Halle: Trainer Florian Kohfeldt lässt sich die MV natürlich auch nicht entgehen - und dürfte heilfroh darüber sein, während des Small-Talks keine weitere Niederlage erklären zu müssen.

18.50 Uhr: Auch sportlich wird es nun prominent, die ersten Profis nehmen ihre Plätze ein. Einige von ihnen werden im Laufe des Abends noch geehrt, unter anderem Josh Sargent, Luca Plogmann und Milos Veljkovic für ihre erstmalige Berufung in eine A-Nationalmannschaft.

18.46 Uhr: Im vergangenen Jahr war er noch das große Thema auf der Mitgliederversammlung (MV), Sportchef Baumann brachte ihn damals zum ersten Mal öffentlich als Technischen Direktor ins Gespräch. Heute Abend feiert Thomas Schaaf in dieser Funktion seine Premiere bei der MV.

18.42 Uhr: Übrigens, auch in diesem Jahr gilt wieder: Die heimlichen Stars des Abends sind die berühmten Frikadellen aus der Vereinskneipe, die hier schon fleißig geordert werden. Kurze Essenspause, bis gleich!

18.39 Uhr: Für die, die es gerne genau nehmen: Zwölf Punkte stehen heute Abend auf der Tagesordnung, spannend wird es ab TOP 8 (Wahl des geschäftsführenden Präsidiums) und TOP 9 (Bericht der Geschäftsführung).

18.32 Uhr: Präsident Hess-Grunewald ist inzwischen eingetroffen und beginnt direkt mit der Disziplin, in der er heute Abend am meisten gefordert sein dürfte: Händeschütteln.

18.18 Uhr: So, ein erstes Hallo aus der Werder-Halle an der Hemelinger Straße. Noch ist nicht viel los, aber allmählich trudeln Mitglieder, Offizielle und Pressevertreter ein. Um 19.00 Uhr beginnt die Versammlung - wie es sich gehört mit der offiziellen Begrüßung durch Präsident Hubertus Hess-Grunewald.

An dieser Stelle entsteht am Montagabend der Liveticker zur Jahreshauptversammlung des SV Werder Bremen. Beginn der Veranstaltung ist um 19 Uhr in der Werder-Halle an der Hemelinger Straße.

Vorbericht

Bremen - Zahltag und Wahltag bei Werder: Am Montagabend steigt um 19 Uhr in der Werder-Halle an der Hemelinger Straße die Mitgliederversammlung des SV Werder Bremen.

Dabei wird Werder-Boss Klaus Filbry zum dritten Mal in Folge eine positive Bilanz der ausgegliederten Profi-Abteilungen vorlegen, wenngleich der Überschuss mit 500.000 Euro für die Saison 2017/18 nicht unbedingt üppig ausfällt und der Umsatz sogar gesunken ist. Die Zahlen dahinter sind dennoch sehr interessant. Zudem darf Vereinspräsident Hubertus Hess-Grunewald mit seiner Wiederwahl rechnen, denn es gibt keinen Gegenkandidaten für den amtierenden Präsident.

Gleiches gilt auch für seine beiden Kollegen im geschäftsführenden Präsidium Jens Höfer (Vize-Präsident) und Axel Plaat (Schatzmeister). Zudem ist sicher, dass Hess-Grunewald wie gehabt vom Verein in die Geschäftsführung der Kapitalgesellschaft für den Profisport entsendet wird. Es bleibt also alles beim Alten – wie auch beim Konzernergebnis.

Rücklagen für mögliche Beteiligung an Polizeikosten

Die Profiabteilung hat ein Plus von 500.000 Euro erwirtschaftet. Hätten keine Rücklagen in Höhe von einer Million Euro für eine mögliche Beteiligung an Polizeikosten gebildet werden müssen, wäre der Gewinn deutlich höher gewesen – auch als letztes Jahr. Da waren es 700.000 Euro, in der Spielzeit davor 2,8 Millionen Euro.

Interessant bei den Zahlen: Es gibt eine starke Umgewichtung. Werder profitiert extrem vom neuen TV-Vertrag und konnte es sich dadurch leisten, wesentlich geringere Transfererlöse zu erzielen. Dabei half auch ein Zuwachs im Sponsoring und im Spielbetrieb (also Ticketverkauf). Die genauen Zahlen werden am Montagabend von Filbry verkündet. Die Bundesliga-Mannschaft wird mit dem Trainerteam und dem Mannschaftsrat um Kapitän Max Kruse vertreten sein.

Wir versorgen euch mit unserem Liveticker vor Ort mit allen Infos zur Jahreshauptversammlung des SV Werder Bremen!

