Ein turbulentes Jahr: Das war Werder 2016

Bremen - Von Carsten Sander und Maik Hanke. 2016 war ein turbulentes Jahr für den SV Werder Bremen, eines, das viele Weichen für die Zukunft neu stellte. Trainer, Sportdirekter und Aufsichtsrat wechselten, einige große Spielernamen kamen und gingen. Sportlich war es ein Jahr mit mehr Tiefen als Höhen, dafür aber einem höchst emotionalen Klassenerhalt. Eine Chronik.

11. Januar: Die Trennung von Mediendirektor Tino Polster wird offiziell verkündet. Nach 14 Jahren bei Werder ist Schluss für den ehemaligen TV-Journalisten.

14. Januar: Clemens Fritz verkündet sein Karriereende zum Saisonende. Es ist eine Entscheidung, die er im April wieder einkassiert. Fritz verlängert bis Sommer 2017.

21. Januar: Fliegender Wechsel in der Bremer Innenverteidigung. Auf den überraschenden Wechsel von Assani Lukimya zum Liaoning FC nach China reagiert Werder mit der Ausleihe von Papy Djilobodji vom FC Chelsea. Der Senegalese sichert Werder im Mai mit seinem Tor gegen Eintracht Frankfurt den Klassenerhalt.

24. Januar: Wieder erwischt es Philipp Bargfrede. Meniskusriss im rechten Knie. Der Mittelfeldspieler fällt bis bis November aus.

5. Februar: Eine tagelange Hängepartie endet beim SV Werder mit Unmut: Der aus Belgien nach Bremen gewechselte Sambou Yatabare wird für drei Spiele gesperrt - für einen Tritt im letzten Spiel für Lüttich. Werder erfuhr von der Sperre erst kurz vor einem Liga-Spiel gegen Gladbach.

14. Februar: Sportdirektor Rouven Schröder verlässt den SV Werder. Er wird bei Mainz 05 der Nachfolger von Manager Christian Heidel. Bei Werder rückte Tim Steidten in die Lücke.

26. Februar: Werder bekommt sein eigenes Stickeralbum. In Zusammenarbeit mit Stadionsprecher Arnd Zeigler bringt der Verein sein eigenes Panini-Album heraus.

6. März: „Gelb-Gate“ bei Werder! Clemens Fritz und Zlatko Junuzovic handeln sich vor dem Spiel gegen Bayern München eine Gelbsperre ein. Junuzovic gesteht Absicht, Fritz nicht. Beide werden vom DFB zu einer Zahlung von 20.000 Euro verurteilt – Sache erledigt.

19. März: Nochmal Ärger! Wegen seiner Kopf-ab-Geste gegen Mainz’ Pablo De Blasis gerät Papy Djilobodji auf die Anklagebank. Urteil: zwei Spiele Sperre.

19. März: Claudio Pizarro wird Werder-Rekordtorschütze. Im Spiel gegen Mainz erzielt der Peruaner per Elfmeter seinen 101. Bundesliga-Treffer für die Grün-Weißen - und zieht mit Marco Bode gleich. Mit Tor 102 am 16. April (gegen Wolfsburg) stößt Pizarro Bode endgültig vom Torjäger-Thron.

16. April: „Greenwhitewonderwall“ – dieser doch reichlich sperrige Begriff wird zum Synonym für Fan-Liebe und Fan-Unterstützung. Der Werder-Fan-Club „WFC #TWERDER“ ruft zur Hilfe für die Mannschaft auf, und alle hören zu. Anfeuerung statt Pfiffe. Gesang statt Spott: So gewinnt Werder gegen den VfL Wolfsburg, das 3:2 wird als Gemeinschaftswerk von Fans und Mannschaft gefeiert.

19. April: Bis ins Halbfinale des DFB-Pokals haben die Bremer es geschafft, aber dort ist gegen den FC Bayern Endstation. Die Münchner gewinnen 2:0.

22. April: Das tut weh! Werder verliert das 104. Nordderby beim Hamburger SV mit 1:2. Die Abstiegsgefahr wird immer größer.

2. Mai: An diesem Spiel ist nichts gewöhnlich – nicht mal der Spieltag: An einem Montagabend fegt Werder den VfB Stuttgart mit 6:2 aus dem kochenden Weserstadion. Die Fans hatten schon vor der Arena für einen beeindruckenden Empfang der Mannschaft gesorgt. Tausende säumten die letzten Meter, die der Teambus zurücklegen musste. „Das war Gänsehaut pur, einfach grandios“, sagt Coach Viktor Skripnik.

14. Mai: Das große Finale steigt im Weserstadion: Werder gegen Eintracht Frankfurt – gewinnen die Bremer nicht, müssen sie in die Relegation. Aber sie gewinnen. Papy Djilobiodji drückt den Ball in der 88. Minute nach Vorlage von Anthony Ujah zum 1:0 über die Linie. Das Weserstadion explodiert vor Glück, die Fans stürmen nach dem Abpfiff den Rasen. Es sind Bilder, die sich einbrennen, die jeder, der dabei war, nie vergessen wird. Auch wegen der unglaublichen Stimmung, die die Fans verbreiten. „This is Osterdeich“ – seit diesem Tag steht dieser Slogan für ein unvergessliches, hoffentlich aber auch einmaliges Erlebnis. Später wird es heißen, dass nicht die Spieler, sondern die Fans den Klassenerhalt erzwungen hätten.

17. Mai: Nach dem geschafften Klassenerhalt fällt Claudio Pizarro die Entscheidung leicht. Der Stürmer-Oldie hängt mit 37 Jahren noch eine Saison in Bremen dran.

19. Mai: Die Lage hatte sich zugespitzt, und es gab nur noch eine Frage: Muss Trainer Viktor Skripnik gehen oder Geschäftsführer Thomas Eichin? Es erwischt Eichin. Er wird vom Aufsichtsrat gefeuert, weil er mit seiner hemdsärmeligen, bisweilen großspurigen Art nicht zum Verein passe. Nachfolger wird Frank Baumann. Der Kapitän des Double-Teams von 2004 positioniert sich sogleich für Skripnik: „Er ist der bestmögliche Trainer für Werder Bremen.“

2. Juni: Er gilt als großes Versprechen für die Zukunft: Offensivtalent Johannes Eggestein ignoriert das aus England kommende Interesse und verlängert bis 2019.

7. Juni: Es passiert tatsächlich: Tim Wiese wird Wrestler. Der Ex-Werder-Torwart erhält eine Einladung von Branchen-Riese WWE, trainiert in den USA und bestreitet unter dem Kampfnamen "The Machine" im November sein erstes Match für die WWE in München. Natürlich gewinnt Wiese.

10. Juni: Der Wechsel von Jannik Vestergaard zu Borussia Mönchengladbach ist perfekt. Für zwölf Millionen Euro Ablöse verlässt der dänische Innenverteidiger den SV Werder.

23. Juni: Gut einen Monat nach seinem Abgang aus Bremen hat Thomas Eichin einen neuen Job. Er wird Sportchef beim kriselnden Zweitligisten 1860 München.

5. Juli: Noch mehr Millionen für das lange leergefegte Werder-Konto. Für 13 Millionen Euro wechselt Stürmer Anthony Ujah nach China zum Lukimya-Club Liaoning FC und löst Vestergaard damit an Platz vier der lukrativsten Werder-Verkäufe ab.

8. Juli: Der Fast-Gefeuerte soll jetzt der Mann für die Zukunft sein. Werder verlängert den den noch bis 2017 datierten Vertrag von Trainer Viktor Skripnik vorzeitig bis 2018. „Wir sind überzeugt, dass Viktor der richtige Mann für uns ist“, sagt Sportchef Frank Baumann.

10. Juli: Melvyn Lorenzen verpasst das Trainingslager in Neuruppin. Grund: eine nächtliche Schlägerei mit angeblichen Ruhestörern auf der Straße vor seiner Wohnung in Weyhe-Leeste. Lorenzen erlitt dabei einen Nasenbeinbruch.

15. Juli: Das gibt es auch nicht alle Tage: Weil Werder den „Besuch“ etlicher Rechtsradikaler befürchtet, wird das geplante Saisoneröffnungsspiel gegen Lazio Rom abgesagt. Der FC Chelsea wird als ersatzgegner für die Partie im Weserstadion verpflichtet.

2. August: Max Kruse kommt zurück! Der Transfer-Hammer des Sommers kostet die Bremer 7,5 Millionen Euro Ablöse, gezahlt wird an den VfL Wolfsburg. „Ich habe auf mein Bauchgefühl und mein Herz gehört“, sagt der 28-Jährige. Sein Ziel bei Werder: „Ich will den Spaß am Fußball zurück.“

4. August: Und noch einer kommt: Lamine Sane, von Girondins Bordeaux angeblich ablösefrei verpflichtet, komplettiert die neue Bremer Innenverteidigung. Jannik Vestergaard, Papy Djilobodji und Alejandro Galvez sind gegangen, Niklas Moisander, Sane und der zuletzt ausgeliehene Luca Caldirola gekommen.

13. August: Wenige Tage vor seinem 70. Geburtstag verkündet Willi Lemke, dass er im Herbst aus dem Aufsichtsrat ausscheiden wird. Damit geht eine Ära zu Ende. 35 Jahre lang hatte Lemke bei Werder verantwortliche Positionen bekleidet. Nun ist für ihn wegen eines Verjüngungsprozesses kein Platz mehr im Aufsichtsrat. Zudem wird er am Jahresende auch seinen Posten als UN-Sonderberater räumen. Alles zusammen sei „schon ein Einschnitt für mich“, sagt der ehemalige Bremer Manager.

17. August: 17 Transfers hat Frank Baumann seit Dienstantritt bei Werder abgewickelt – und dieser ist quasi die Zugabe. Zum 1. Januar wird der dänische Nationalspieler Thomas Delaney die Bremer verstärken. Der zum Zeitpunkt der Verpflichtung 24 Jahre alte Kapitän des FC Kopenhagen soll der neue starke Mann im defensiven Mittelfeld werden.

19. August: Willi Lemke feiert mit einem kleinen Empfang seinen 70. Geburtstag – und Stargast ist der Feind früherer Tage. Uli Hoeneß gratuliert persönlich. Aus den erbitterten Kontrahenten der 80er- und 90er-Jahre sind mittlerweile Freunde geworden. „Unser Verhältnis hat sich seit einem Jahr total entspannt und verbessert“, sagt Hoeneß. „Früher mochten wir uns nicht, heute packen wir gemeinsam internationale Projekte an, um zu helfen“, erklärt Lemke.

21. August: Der Start in die neue Saison verläuft katastrophal. Werder verliert in der ersten DFB-Pokalrunde bei Drittliga-Aufsteiger SF Lotte mit 1:2 und verliert Top-Verpflichtung Max Kruse mit einer Außenbandverletzung. Erst im November feiert er sein Comeback. In Lotte werden die Bremer Spieler von den eigenen wütenden Fans mit Gegenständen beworfen.

26. August: Fans in 210 Ländern schauen zu, wie Werder das Bundesliga-Eröffnungsspiel bei Bayern München mit 0:6 verliert. Eine maximale Blamage. Skripnik fühlt sich „wie der Arsch der Welt“ und kündigt nach der Pleite „brutalere Entscheidungen“ an, die dann doch nicht kommen. Baumann gibt dem Coach eine Job-Garantie, „auch wenn er die nächsten acht Spiele nicht gewinnt“.

31. August: Nach seinen starken Auftritten bei den Olympischen Spielen steht Serge Gnabry (FC Arsenal) angeblich bei vielen Clubs auf der Liste, den Zuschlag bekommt – o, Wunder – Werder Bremen. Gnabrys Verpflichtung ist eine Reaktion auf die Kruse-Verletzung und erweist sich als Glücksgriff. Der Dribbelkünstler schlägt sofort ein, schießt bis zum Jahresende sieben Tore. Gekostet hat der 21-Jährige fünf Millionen Euro, es hält sich aber das (oft dementierte) Gerücht, dass der FC Bayern in den Deal verstrickt ist. Gnabry ist, nachdem Werder zuvor auch noch Robert Bauer vom FC Ingolstadt geholt hat, der 13. Zugang des Sommers – bei 13 Abgängen.

12. September: 1:2 gegen Augsburg, Werder verliert auch Spiel zwei in der Liga. Dennoch behauptet Coach Skripnik: „Wir haben alles unter Kontrolle.“

17. September: Konfuse Aufstellung, konfuse Leistung: Unverständliche Entscheidungen von Viktor Skripnik sind die Grundlage für eine indiskutable Leistung in Mönchengladbach. Werder verliert 1:4, noch auf der Heimfahrt wird im Mannschaftsbus die Lage besprochen und nach der Ankunft in der Nacht im Weserstadion die Trennung vollzogen. Nach nicht ganz 23 Monaten ist Schluss für Skripnik. Zur Begründung sagt Baumann, dass er bei der Mannschaft keine „Weiterentwicklung“ gesehen habe. Der sportliche Zustand sei „ernüchternd“. Baumann korrigiert mit der Entlassung den Fehler der Vertragsverlängerung. Skripniks Nachfolger wird U 23-Trainer Alexander Nouri – zunächst als Interims-, dann mangels Alternativen als Dauerlösung. Am 12. Oktober wird er offiziell befördert.

27. September: Schlechte Nachrichten von Ex-Werder-Stürmer Ivan Klasnic. Der 36-Jährige, der bereits zwei Nierentransplantationen hinter sich hat, muss dreimal pro Woche zur Dialyse und ist erneut auf eine Spenderniere angewiesen.

15. Oktober: Vier Wochen nach seiner Abberufung als Co-Trainer der Bundesliga-Mannschaft feiert Florian Kohfeldt seine Premiere als Coach der U 23. „Für mich ist das kein Abstieg“, sagt der 34-Jährige, der bei Werder als Trainer der Zukunft gilt.

15. Oktober: Ousman Manneh erzielt als erster Flüchtling ein Bundesliga-Tor. Weil es der 2:1-Siegtreffer gegen Bayer Leverkusen ist, wird der junge Mann aus Gambia gefeiert. Nach insgesamt sechs Erstliga-Auftritten verschwindet der 19-Jährige aber wieder in der U 23.

18. Oktober: Der Werder-Kader ist zu groß, deshalb werden Fallou Diagne, Sambou Yatabare und Maximilian Eggestein zur U23 geschickt.

6. November: Claudio Pizarro ist endlich einsatzfähig und feiert mit einem 20-Minuten-Auftritt gegen Schalke 04 (1:3) seine Saisonpremiere. Wegen einer Kombination aus Rückenbeschwerden und muskulärer Probleme war der Torjäger lange ausgefallen.

11. November: Werder hat wieder einen deutschen Nationalspieler. Serge Gnabry gibt beim 8:0 in San Marino seinen Einstand im Team des Weltmeisters und trifft gleich dreimal. Das war bei einem Debüt zuvor nur Dieter Müller und 1954-Weltmeister Fritz Walter gelungen.

20. November: Die Stars sind zurück. Gegen Eintracht Frankfurt stehen Max Kruse und Claudio Pizarro erstmals gemeinsam auf dem Platz, Philipp Bargfrede feiert nach zehn Monaten sein Comeback. Dennoch kassiert Werder mit dem 1:2 die vierte Pleite in Folge.

21. November: Auf der Mitgliederversammlung verkündet Geschäftsführer Klaus Filbry ein Plus von 2,8 Millionen Euro für die Spielzeit 2015/16. Der Umsatz lag bei 108,1 Millionen Euro. Das Ergebnis wird als wirtschaftliche Trendwende gesehen, nachdem Werder in den vier Jahren davor ein Gesamtminus von 37,5 Millionen Euro erwirtschaftet hatte. Der neue Aufsichtsrat ist gewählt. Für die ausgeschiedenen Willi Lemke, Werner Brinker und Hans Schulz rücken Bau-Gigant Kurt Zech, Medien- und Sportrechte-Unternehmer Thomas Krohne sowie der international vernetzte Kommunikationsprofi Andreas Hoetzel nach. Vorsitzender des Gremiums bleibt Marco Bode.

26. November: Zum zweiten Mal innerhalb einer Halbserie wird Torhüter Felix Wiedwald bei Werder degradiert. Als Nummer eins in die Saison gestartet wird er am dritten Spieltag noch von Viktor Skripnik abgesetzt. Jaroslav Drobny bekommt den Vorzug. Nach dessen Handbruch darf Wiedwald zwar wieder ran, doch nach fünf Spielen ist Drobny wieder fit und die ehemalige Nummer eins auch bei Skripnik-Nachfolger Alexander Nouri nur noch zweite Wahl.

2. Dezember: Werder verkündet die Vertragsverlängerung mit Hauptsponsor Wiesenhof. Der mit jährlich sechs Millionen Euro dotierte Vertrag wird bis 2018 ausgedehnt. Danach wird der Geflügelproduzent wohl in die zweite Sponsorenreihe zurücktreten.

3. Dezember: Nach fünf sieglosen Spielen in Folge (vier Niederlagen, ein Remis) gewinnt Werder 2:1 gegen den FC Ingolstadt. „Das ist die Wende“, verspricht Claudio Pizarro. Werder bleibt weitere drei Spiele ungeschlagen.

