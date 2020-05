Werder-Wende im Abstiegskampf? Darum glaubt Ivan Klasnic an den Klassenerhalt | #DeichFUMS-PodVodcast Episode 18

Bremen - Der SV Werder Bremen lebt noch! Gelingt die Wende im Abstiegskampf? Der Podvodcast von DeichStube und FUMS-Magazin klärt auf: #DeichFUMS-Folge 18 ist online! Special-Guest: Werder-Legende Ivan Klasnic.

In der Audio-Säge von der DeichStube und FUMS-Magazin (auch als Video bei YouTube online) quatschen Timo Strömer von der DeichStube und Lars Kranenkamp von FUMS natürlich wieder über Werder Bremen – oder auch hart dran vorbei!

Steigt Werder Bremen ab? Das sagt Vereinslegende Ivan Klasnic

Klare Worte gibt es indes von Vereinslegende Ivan Klasnic, der nach der 1:4-Pleite des SV Werder Bremen gegen Bayer Leverkusen in der „Bild“ öffentlich Kritik an der Mannschaft geübt hatte. „Ich habe die Mannschaft ein bisschen angemahnt, aber ich habe nicht gesagt, dass ich besser spielen würde, ich habe gesagt, dass ich selbst mit meinen 40 Jahren mehr Gas geben würde als die Mannschaft es gegen Leverkusen getan hat“, so Klasnic im #DeichFUMS-PodVodcast. Und weiter: „Meine Kritik zielte darauf ab, dass sich jeder in der Mannschaft an die eigene Nase fassen und sich fragen soll: ‚Habe ich alles für den Verein gegeben, habe ich 100 Prozent auf den Platz gebracht?‘“

Werder Bremen-Legende Ivan Klasnic in #DeichFUMS Folge 18: „Es geht nur zusammen!“

Die öffentliche Kritik habe offenbar Wirkung gezeigt, schließlich holte Werder Bremen aus den letzten beiden Spielen vier Punkte. Ivan Klasnic: „Ich bin sehr stolz, wie die Werder-Profis reagiert haben, sie haben sich in den Spielen gegen Freiburg und Gladbach sehr gut verhalten. Man sieht, dass die Mannschaft jetzt auch mal ein bisschen Gas geben will – und dann auch Gas geben kann. So muss es weitergehen und wenn sie so weitermachen, steigen sie auch nicht ab!“ Klasnic abschließend: „Die Mannschaft hat gezeigt, dass sie da ist und dass wirklich jeder verstanden hat, dass sie es nur zusammen schaffen können, die Klasse zu halten – mit dem Trainer und mit den Fans zu Hause.“

In der 18. Episode des #DeichFUMS-PodVodcast erwartet Euch ansonsten erneut eine nicht immer ganz ernst gemeinte Sendung pickepackevoll mit den Themen, die die Fans von Werder Bremen bewegen: Kommt die Mannschaft von Florian Kohfeldt wieder in die Spur oder geht‘s in die 2. Liga? Bleibt Kohfeldt, wenn Werder absteigt? Was ist mit Maxi Eggestein los?

Werder Bremen-PodVodcast: #DeichFUMS Episode 18 ist online - Drei Punkte gegen Schalke 04?

Sonst noch was? In Zeiten von Covid-19 sendet #DeichFUMS aus dem Home-Office – nur hören und gucken, nicht anfassen! Steile Thesen, absurde Theorien– der Podvodcast geht in die Analyse. Ansonsten werden wieder Herrengedecke gereicht und allerlei Blödsinnn verzapft: Schlechte Wortwitze, dumme Sprüche, kaum Werder-Expertise. Cheers und viel Spaß mit #DeichFUMS Folge 18 – Eurem Lieblings-Podcast/Vodcast rund um den SV Werder Bremen.

Rubriklistenbild: © gumzmedia