Sponsoren und Co.: Werder ist auf Rekordkurs

Von: Björn Knips

Geschäftsführer Klaus Filbry merkt bei Sponsoren und Partnern große Lust auf Werder Bremen: „Die Nachfrage ist so groß wie nie.“ © gumzmedia

Bremen – Es gibt da so eine interne Marke beim SV Werder Bremen – und die liegt bei 37 Millionen Euro. Das ist das Rekordergebnis für eine Saison bei den Einnahmen aus Sponsoring und Business-Seats. Eine Erinnerung an bessere Zeiten, denn in den vergangenen Jahren bereitete der Bereich eher etwas Probleme – wegen der Corona-Pandemie, aber auch wegen des sportlichen Niedergangs. Doch der direkte Wiederaufstieg und der gute Start in die Bundesliga-Saison haben für eine bemerkenswerte Wende gesorgt.

„Die Nachfrage ist so groß wie nie. Wir merken, dass die Leute Lust auf Werder haben“, berichtet Werder-Boss Klaus Filbry im Gespräch mit der DeichStube: „Wir haben es geschafft, vertrauensvolle Partnerschaften weiterzuentwickeln und neue Partner zu gewinnen. Im Business-Bereich sind wir komplett ausverkauft – alle Logen, alles Business-Seats sind weg. Es gibt nur noch vereinzelt Tageskarten.“ Schon jetzt steht fest, dass Werder Bremen in diesem Bereich mehr als 37 Millionen Euro einnehmen wird. Dabei stechen best medical und Matthäi als neue Topsponsoren heraus. Sie ordnen sich auf der dritthöchsten Ebene der Bremer Sponsoren-Pyramide ein. Ganz oben steht Hauptsponsor Wiesenhof. Darunter folgen Ausrüster Umbro und Wohninvest, der „Vorname“ des Weserstadions. Zu den Topsponsoren zählen auch EWE, Ammerländer, Haake Beck und betway.

Mehr Einnahmen: Werder Bremen freut sich auf positive Entwicklungen im Sponsoren-Bereich

Klaus Filbry freut zudem die Entwicklung auf den Ebenen darunter: „Wir haben unheimlich viel in der Breite eingesammelt.“ Fast wöchentlich kam zuletzt ein neuer Partner dazu. Das Interesse bleibt groß – und das in wirtschaftlich nicht ganz einfachen Zeiten in Deutschland aufgrund der Energiekrise. Deswegen will Filbry auch nicht zu weit und zu euphorisch in die Zukunft blicken, obwohl er durchaus Grund dazu hätte. Denn trotz des Rekords bietet die Spitze der Pyramide noch Potenzial. Ausrüster Umbro will spätestens 2025 bei Werder Bremen aussteigen, eine frühere Trennung ist wahrscheinlich und könnte sich für die Bremer schon in der neuen Saison auszahlen. Es soll mehrere Interessenten geben, die Werder höhere Einnahmen als die aktuell vier Millionen Euro pro Jahr versprechen.

Eine Steigerung ist auch beim Hauptsponsor möglich. Der Vertrag mit dem langjährigen Partner Wiesenhof (seit 2012) läuft im Sommer aus. Werder Bremen hat schon mit mehreren Interessenten gesprochen und darf darauf hoffen, mehr als die aktuell fünf Millionen Euro im Jahr zu erlösen. Eine endgültige Entscheidung steht allerdings noch aus. (kni)