Irres Gerücht: Pavlenka zu Liverpool und Karius zu Werder?

Bremen – Erst Juventus Turin, nun FC Liverpool: Torwart Jiri Pavlenka von Werder Bremen wird bei den europäischen Topclubs gehandelt. Nach seinen guten Leistungen in den vergangenen beiden Spielzeiten überrascht das nicht wirklich.

Allerdings soll der 27-Jährige bei beiden Clubs nur als Nummer zwei im Gespräch sein. Da stellt sich natürlich sofort die Frage: Warum sollte sich der tschechische Nationalspieler das antun – und das auch noch ein Jahr vor einer möglichen EM-Teilnahme. Und noch eine Frage: Pavlenka wäre wahrlich kein Schnäppchen - sind Juventus und Liverpool bei aller Finanzkraft wirklich bereit, über 30 Millionen Euro Ablösesumme für einen Ersatzkeeper zu investieren? Außerdem hat Werder-Sportchef Frank Baumann schon mehrfach betont, Pavlenka nicht ziehen lassen zu wollen – außer vielleicht bei einem unmoralischen Angebot. Der Vertrag des Keepers in Bremen läuft noch bis 2021.

Jiri Pavlenka und Loris Karius miteinander verrechnen?

Das jüngste Gerücht stammt übrigens aus der Türkei. Dort steht ein gewisser Loris Karius bei Besiktas Istanbul im Tor – ausgeliehen vom FC Liverpool. Werder soll sich informiert haben, ob der 25-Jährige zu haben ist. Hintergrund der angeblichen Anfrage: Die Bremer suchen Ersatz für Pavlenka, falls der bei Liverpool anheuert. Da wäre es ja möglich, die beiden Torhüter miteinander zu verrechnen.

Werder würde neben einer hohen Ablöse gleich auch noch einen neuen Keeper bekommen. Das würde auch Spielraum für weitere Transfers bieten. Und laut den Berichten in türkischen Medien ist Besiktas nicht abgeneigt, das noch ein Jahr laufende Leihgeschäft mit Karius vorzeitig zu beenden. Obwohl der Deutsche fast alle Ligaspiele bestritten hat, ist es nicht die ganz große Liebe zwischen Spieler und Club entstanden.

Werder Bremen: Wechsel-Szenario um Jiri Pavlenka unwahrscheinlich

Karius wäre durchaus ein interessanter Ersatz für Pavlenka – und er würde in Bremen auf einen alten Bekannten treffen: Stefanos Kapino. Mit dem Griechen lieferte er sich 2014 in Mainz einen Kampf ums Tor und setzte sich durch. Eine Wiederholung erscheint allerdings unwahrscheinlich. Denn dazu müsste auch Pavlenka mitspielen. Und dessen Aussichten in Liverpool wären hinter Alisson ziemlich düster. Der Club von Trainer Jürgen Klopp hat den 26-jährigen Brasilianer erst vor einem Jahr für die mehr als stolze Ablösesumme von 62 Millionen Euro von AS Rom losgeeist – und Alisson hat mit starken Leistungen ordentlich zurückgezahlt.

Ein anderes Thema, das die Werder-Fans zur Zeit beschäftigt, ist das Weserstadion. Werder Bremen verkauft die Namensrechte, das Stadion heißt künftig Wohninvest Weserstadion. Damit verdient der Club Millionen. Nur fünf Vereine kassieren mehr als Werder Bremen für verkaufte Stadionnamen. Die Umbenennung zieht viele Reaktionen nach sich. In der DeichStube beurteilen Werder-Experten den Verkauf des Stadionnamens, Manfred Müller etwa sagt: „Mein Traum war die Beck‘s Arena“.

