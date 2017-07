„Ich muss hellwach sein“

Bremen - Viele bezeichnen ihn als den Nachfolger von Serge Gnabry, doch das sieht Florian Kainz ganz anders.

Für den Werder-Profi ist es so oder so ein besonderer Sommer, denn er muss sich auf mehrere Positionen vorbereiten. Der 24-Jährige will es zudem in seiner zweiten Saison in die Startelf und dauerhaft in die österreichische Nationalmannschaft schaffen. Im Interview mit der „DeichStube“ verrät Kainz auch, warum sein Landsmann Marko Arnautovic eine Mega-Ablöse wert ist und dass Werder in der Vorbereitung mehr läuft als vor einem Jahr.

Herr Kainz, Ihr Landsmann Marko Arnautovic ist gerade auf dem Weg, mit seinem bevorstehenden Wechsel von Stoke City zu West Ham United für eine Ablöse von 27 Millionen Euro der teuerste Fußballer aus Österreich zu werden. Ist er das Geld wert?

Kainz: Marko ist ein super Spieler. Technik, Körper, Schuss - Marko ist klasse. In den letzten Jahren ist es etwas ruhiger um ihn herum geworden. Das war, glaube ich, ganz gut für seine Karriere. Ich kenne ihn von der Nationalmannschaft. Er ist einer, der immer für einen Spaß zu haben ist (lacht).

Sie tragen seine Bremer Rückennummer - die Sieben. Gehen Sie einen ähnlichen Weg wie er?

Kainz: Darüber mache ich mir überhaupt keine Gedanken. Ich habe einiges vor – und zwar mit Werder.

Haben Sie sich die Sieben von Arnautovic bewusst ausgesucht?

Kainz: Nein, ich wollte eigentlich die 14, aber die hatte Claudio Pizarro. Den habe ich gar nicht erst gefragt (lacht). Die Sieben kam dann eher positionsbezogen.

Das passt ganz gut zum nächsten Thema: Welche ist Ihre Lieblingsposition?

Kainz: Ich habe keine. Ich kann auf vielen Positionen spielen. Wenn wir im 4:2:3:1-Sytem gespielt hätten, dann schon eher im linken offensiven Mittelfeld. Aber in unserem System bin ich vielseitig einsetzbar: als Achter, als Stürmer oder wie gegen Osnabrück auf der rechten Seite.

Dort waren Sie in der Defensive rechter Verteidiger, offensiv dann im Mittelfeld – wie gefällt Ihnen das?

Kainz: Gut. Ich bin in der vergangenen Saison schon häufiger mal auf dieser Position eingewechselt worden. Über 90 Minuten war das jetzt nochmal etwas anderes. Aber es lief ganz gut. Es ist ja keine echte Verteidigerposition, sondern ein Zwischending.

Wie schwer ist es als Offensvspieler noch defensiver denken zu müssen als sonst?

Kainz: Ich muss aufpassen, dass ich taktisch gut stehe, diszipliniert bin und sofort umschalte – das gilt aber in beide Richtungen. Die Position ist schon interessant für mich.

Bereiten Sie sich auf Ihre neue Position speziell vor?

Kainz: Es ist wirklich gerade ganz interessant, wenn wir taktische Einheiten oder auch Videoanalysen machen. Ich muss auf mehrere Positionen schauen, ich muss da immer hellwach sein und aufpassen.

Sportchef Frank Baumann hat kürzlich gesagt, dass es Ihre Position im aktuellen System nicht mehr gibt, trotzdem rechnet er mit mehr Einsatzzeiten für Sie. Wie passt das zusammen?

Kainz: Als ich vor einem Jahr zu Werder gekommen bin, da hatte ich fast immer nur auf dieser einen Position im linken Mittelfeld gespielt. Aber als Profi musst du flexibel sein. Das bin ich. Im Frühjahr ist das auf anderen Positionen nicht so schlecht für mich gelaufen. Deswegen hoffe ich natürlich auch, dass ich mehr spielen werde als im Vorjahr. Das ist mein Ziel.

Also nicht mehr nur der Joker wie im Vorjahr mit 13 Einwechslungen und nur einem Startelf-Platz, sondern Stammspieler?

Kainz: Natürlich will man als Spieler nicht nur Joker sein. Das Ziel ist die Startelf.

+ DeichStuben-Reporter Björn Knips im Gespräch mit Werder-Profi Florian Kainz © Gumz

Sie werden allenthalben als Nachfolger von Serge Gnabry bezeichnet. Wie fühlt sich das an?

Kainz: Serge hat eine sehr gute Saison gespielt. Ich wünsche ihm alles Gute in Hoffenheim. Ob ich sein Nachfolger bin, ist schwer zu sagen. Wir haben ja nur im System der Hinrunde auf derselben Position gespielt – also er hat links gespielt, ich nicht. Im Frühjahr war er mehr Stürmer, und ich bin meist als Achter reingekommen. Deshalb fühle ich mich nicht als sein Nachfolger.

Sie haben einen prominenten Fan: Matthias Sammer hat gesagt, dass Sie ein sehr interessanter Spieler sind, der etwas Beeinflussendes in seinem Spiel hat. Haben Sie die Aussagen überrascht?

Kainz: Wenn ein Fußball-Fachmann wie Matthias Sammer so etwas sagt, ist das natürlich cool. Ein schönes Lob.

Was meint er mit dem „Beeinflussenden“?

Kainz: Das weiß ich nicht genau. Vielleicht, dass ich als Joker frischen Wind reingebracht und in der kurzen Zeit ein paar Scorerpunkte gesammelt habe.

In Ihrem ersten halben Jahr bei Werder konnten Sie wenig beeinflussen.

Kainz: Das war eine schwere Zeit, weil ich so große Hoffnungen hatte. Außerdem kannte ich das nicht. Bei meinen bisherigen Vereinen in Österreich habe ich immer gespielt. Aber ich habe versucht, mich nie hängen zu lassen. In der Winterpause wollte ich dann voll angreifen, und das ist mir ganz gut gelungen.

Sind Sie stolz, es doch noch geschafft zu haben?

Kainz: Stolz ist nicht das richtige Wort. Ich habe mich da gut rausgezogen und gezeigt, was ich drauf habe. Jetzt ist die Zeit für den nächsten Schritt.

Einen großen Schritt haben Sie schon nach der Saison gemacht, Sie haben Ihr erstes Pflichtspiel für Österreich bestritten – und das im wichtigen WM-Qualifikationsspiel in Irland. Wie war es?

Kainz: Super, einfach super. Da sieht man mal wieder, wie schnell es im Fußball geht. Die letzten Male war ich nicht mal auf Abruf beim Nationalteam. Dann war Arnautovic gesperrt, Sabitzer und Schöpf verletzt – und ich habe nach gutem Training das Vertrauen bekommen. Ich habe ganz okay gespielt und ganz gute Kritiken erhalten. Schade, dass wir nur 1:1 gespielt haben.

Denken Sie schon manchmal an die WM 2018 in Russland?

Kainz: Natürlich. Ich war jetzt dabei, also möchte ich auch bei den nächsten Aufgaben dabei sein.

Zurück nach Bremen: Werden Sie in der Stadt inzwischen mehr erkannt?

Kainz: Ja, das hat sich wirklich verändert. Vor allem nach dem 2:1-Derbysieg gegen den Hamburger SV, als ich getroffen habe. Da ist mein Bekanntheitsgrad auf jeden Fall gestiegen. Ich bin seitdem häufiger angesprochen und um Autogramme und Fotos gebeten worden.

Ist das schön?

Kainz: Natürlich ist es schön, weil es ja positiv ist. Aber als Fußball-Profi weißt du auch, wie schnell es wieder in die andere Richtung gehen kann. Deswegen versuche ich, mit beiden Beinen fest auf dem Boden zu bleiben.

Aber mit Werder würden Sie sicherlich schon ganz gerne abheben - was ist mit dieser Mannschaft möglich?

Kainz: Es ist noch zu früh, uns Ziele zu stecken. Ich denke das machen wir erst im nächsten Trainingslager oder noch später, wenn der Kader wirklich bekannt ist. Eines kann ich aber schon sagen: Wir wollen im Pokal deutlich erfolgreicher sein! Das war letztes Jahr nicht ganz so gut. Auch deshalb arbeiten wir gerade ziemlich hart.

Härter als vor einem Jahr?

Kainz: Wir laufen sehr viel. Wir wollen uns die Basis für die Saison holen – körperlich, aber auch taktisch. Da gibt es verschiedene Phasen.

Ist es Ihre härteste Vorbereitung?

Kainz: Es ist schon sehr hart. Aber das lässt sich schwer vergleichen. Ich fühle mich momentan sehr fit. Mit der Zeit bekommst du als Profi eine gewisse Routine und weißt, wie du dich in dieser Zeit am besten verhältst – gerade was essen und trinken betrifft. Dann steckst du hartes Training besser weg. Aber wirklich Spaß macht das trotzdem nicht (lacht).

Quelle: DeichStube