Philipp Bargfrede und die ganz spezielle Kraft

Es scheint, als wird dieser Sommer ein perfekter Sommer für Philipp Bargfrede. Der Werder-Profi ist verletzungsfrei und wird in wenigen Tagen zum zweiten Mal Vater.

Bremen - Urlaubsreise? Geht nicht. Philipp Bargfrede sitzt in diesen Tagen statt auf gepackten Koffern auf heißen Kohlen. Denn seine Frau Carola ist hochschwanger, die Geburt des zweiten gemeinsamen Kindes steht unmittelbar bevor.

Über seine Vorfreude auf den Nachwuchs, Baby-Plaudereien im Team und sein persönliches Dauerthema Verletzungspech spricht der 28-Jährige im Interview.

Herr Bargfrede, Sie werden in den nächsten Tagen zum zweiten Mal Vater. Wie nervös sind Sie?

Philipp Bargfrede: Man ist schon ein bisschen lockerer als beim ersten Mal, aber die Freude ist genauso groß.

Sind Sie froh, dass die Saison vorbei ist und Sie keine Sorge haben müssen, wegen eines Spiels die Geburt zu verpassen?

Bargfrede: Natürlich. Es ist wirklich angenehmer, weil ich jetzt einfach Zeit habe. Okay, für die Urlaubsplanung ist das nicht so optimal, aber darüber kann man locker hinwegsehen.

Ihr erstes Kind kam während der Saison zur Welt. Wie rücksichtsvoll sind dann der Verein und der Trainer?

Bargfrede: Ich war damals verletzt und nicht im Mannschaftstraining. Deswegen gab es da kein Problem. Aber wenn es wirklich mit der Geburt losgeht, dann ist das in dem Moment auch das Wichtigste. Da sind sich alle einig.

Junge Eltern haben eigentlich immer Schlafmangel. Wie ist das für einen Fußball-Profi, der bei jedem Training und vor allem dann auch beim Spiel funktionieren muss?

Bargfrede: Da hatten wir relativ viel Glück, unser erstes Kind ist sehr pflegeleicht. Natürlich schläft man nicht mehr gemeinsam durch, aber ich habe immer genügend Schlaf bekommen. Das war für mich kein Problem.

Verändert sich das Leben trotzdem?

Bargfrede: Natürlich. Das Kind bestimmt den Alltag. Mein Sohn ist zweieinhalb Jahre alt, wenn ich vom Training nach Hause komme, dann geht es gleich weiter mit Fußball (lacht).

#ssw32#diezeitrennt#waitingforyou#littlegirl#endlesslove❤️ Foto: @su_pio Ein Beitrag geteilt von Carola Bargfrede (@carolias_44) am 11. Apr 2017 um 12:26 Uhr

Rückt man innerhalb der Mannschaft dann in die Gruppe der Väter, die abends weniger rausgeht?

Bargfrede: Das nicht unbedingt. Aber natürlich trifft man sich auch mal nachmittags mit denen, die Kinder haben, weil sich die Frauen gut verstehen. Meine Frau und ich sind allerdings auch ein Sonderfall, weil wir das Glück haben, aus der Region zu stammen. Oma und Opa wohnen nicht weit weg in Heeslingen und Sittensen. Da sind wir viel und haben immer einen Babysitter, können auch mal ausgehen.

Darum beneiden Sie sicherlich viele Kollegen, oder?

Bargfrede: Das ist schon ein ganz großes Plus und nicht selbstverständlich.

Die Spielerfrauen bilden inzwischen zusammen mit den Kindern fast eine eigene Mannschaft. In sozialen Netzwerken kann man verfolgen, wie oft sich da getroffen wird. Wie ist diese Werder-Kita entstanden?

Bargfrede: Das weiß ich auch nicht (lacht). Das hat sich so entwickelt. Es passt einfach. Und es kommen noch einige dazu, die gerade schwanger sind.

Ein Baby-Boom bei Werder?

Bargfrede: Das kann man so sagen. Das ist echt eine spannende und schöne Zeit hier.

Wird in der Kabine nur noch über Babys oder doch noch über Fußball gesprochen?

Bargfrede: Natürlich spricht man über die Kinder, aber der Fußball steht schon deutlich im Vordergrund.

Die Geburt Ihres zweiten Kindes ist die eine schöne Geschichte dieses Sommers, die andere ist Ihre Gesundheit: Vor einem Jahr waren Sie zu diesem Zeitpunkt verletzt in der Reha, ist jetzt alles gut?

Bargfrede: Ja – und es ist wirklich ein schönes Gefühl, so in die Sommerpause zu gehen. Gleichzeitig freue ich mich aber auch schon auf die neue Saison.

Ist die alte Saison für Sie zu früh zu Ende gegangen?

Bargfrede: Eigentlich schon. Ich hatte lange gefehlt und dann eher wenig gespielt. Zum Schuss wurde es etwas mehr. Egal, oberste Priorität hat es jetzt, gesund zu bleiben und wieder anzugreifen.

Mögen Sie überhaupt noch über Ihre ganz besondere Verletzungsgeschichte sprechen?

Bargfrede: Weniger. Ich weiß ja, dass das immer interessiert. Aber ich habe auf das Thema einfach keine Lust mehr. Ich bin jetzt fit und deshalb sehr dankbar.

Gestatten Sie trotzdem eine Nachfrage: Ist es für einen Verein schwierig, mit Ihnen zu planen?

Bargfrede: Wenn man die letzten Monate sieht, dann ist das vielleicht nicht einfach. Aber darüber mache ich mir keine Gedanken. Ich kann nur dafür sorgen, dass ich fit bin und meine Leistung abrufe.

+ Philipp Bargfrede erzielte das zwischenzeitliche 2:5 bei der 3:5-Pleite am vorletzten Spieltag gegen die TSG Hoffenheim. © nordphoto

Spüren Sie das hundertprozentige Vertrauen des Vereins, der für das Mittelfeld schon neue Spieler geholt hat und noch holen wird?

Bargfrede: Absolut. Dass neue Spieler kommen, ist doch völlig normal. Gute Qualität ist wichtig, wir brauchen einen guten Konkurrenzkampf.

Trotz Ihrer vielen Ausfälle haben Sie sich letztlich gegen die Konkurrenz immer wieder durchgesetzt. Wie sehr hilft das?

Bargfrede: Das gibt mir die Kraft, nach Verletzungen aufzustehen und zu kämpfen. Jetzt hoffe ich, dass ich das nicht mehr machen muss.

Trainer Alexander Nouri hat sich schon festgelegt, dass Zlatko Junuzovic neuer Kapitän und damit Nachfolger von Clemens Fritz wird. Sie sind schon so lange bei Werder, wären Sie auch gerne Kapitän geworden?

Bargfrede: Zlatko ist doch die logische Konsequenz, weil er der Vize-Kapitän ist – und das gut gemacht hat. Außerdem war ich in der Vergangenheit nicht oft genug auf dem Platz, um die richtige Wahl zu sein. Ich werde auch ohne Binde Verantwortung übernehmen.

Die Lücke, die Clemens Fritz hinterlässt, ist ja auch groß genug. Was wird am meisten fehlen?

Bargfrede: Clemens ist immer vorausgegangen, hatte immer eine positive Grundeinstellung – auf und neben dem Platz. Gerade vor einem Jahr, als es im Abstiegskampf echt eng wurde. Da hat er es perfekt vorgelebt. Er hat nicht nur erzählt, sondern auch richtig stark gespielt. Hut ab, er war wirklich der perfekte Kapitän!

Ihr Vertrag läuft noch ein Jahr, machen Sie sich schon Gedanken, wie es danach weitergeht?

Bargfrede: Nein, im Fußball geht alles so schnell. Ich will eine gute, verletzungsfreie Saison spielen, dann sehen wir weiter.

Jetzt könnte Werder durch einen Wechsel noch eine Ablöse kassieren. Ist ein Sommer-Transfer für Sie überhaupt denkbar?

Bargfrede: Das ist ausgeschlossen, ein Wechsel kommt für mich nicht in Frage.

Es läuft ja auch wieder bei Werder – spüren Sie, dass die Öffentlichkeit wieder mehr an den Erfolg des Clubs glaubt?

Bargfrede: Auf jeden Fall. Die Stimmung hat sich sehr gewandelt. Schade, dass wir das internationale Geschäft verpasst haben. Das ist schon bitter. Aber wir können trotzdem stolz auf diese Rückrunde sein.

Schafft es Werder nächstes Jahr in den Europapokal?

Bargfrede: Das wäre schön.

Darf das ein Ziel sein – oder wäre das zu gewagt?

Bargfrede: Sorry, ich bin einer, der nur von Spiel zu Spiel schaut.

Ihr nächstes Spiel ist am Samstag – das Benefizspiel von Per Mertesacker und Clemens Fritz in Hannover. Wie wollen Sie das terminlich nur hinbekommen?

Bargfrede: (lacht) Ja, das wird nicht einfach. Da sollte das Baby besser schon da sein. Ich wäre gerne in Hannover dabei, das wird sicher eine spaßige Angelegenheit mit alten Bekannten. Aber Per und Clemens wissen, dass es bei mir eng werden könnte.

