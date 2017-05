"Mein Traum bleibt die Bundesliga"

Bremen - Justin Eilers lebt eigentlich von seiner Schnelligkeit, doch im Moment ist der Werder-Profi ziemlich langsam unterwegs: An Krücken kommt der 28-Jährige zum Interview-Termin mit der WerderStube.

Das ist mehr als bemerkenswert. Denn Eilers verkriecht sich nicht, nachdem es ihn innerhalb eines Jahres zum zweiten Mal übel erwischt hat, sondern er spricht offen und ehrlich über seine missliche Situation.

Im vergangenen Sommer war er vom Drittligisten Dynamo Dresden an die Weser gewechselt – ein großer Schritt. Eilers konnte nie beweisen, ob sich sein Traum vom ersten Bundesliga-Spiel erfüllen könnte, denn er war sofort verletzt. Der Stürmer kämpfte sich Anfang des Jahres zurück, es reichte aber nur zu Einsätzen in der Dritten Liga bei der U 23. Beim Training mit den Profis verabschiedete sich Anfang Mai dann sein Knie – ein Schock. Wie Eilers damit umgeht, erklärt er im Interview.

Herr Eilers, haben Sie nach Ihrer erneuten Verletzung eigentlich gedacht, „was habe ich nur verbrochen“?

Justin Eilers: Man denkt schon, wie viel Pech auf einmal zusammen kommen muss, dass es mich so kurz vorm Urlaub schon wieder erwischt hat. Von der einen auf die andere Sekunde hat sich ein halbes Jahr für mich verändert, alle Pläne für die neue Saison sind stillgelegt.

Was geht einem in dem Moment noch durch den Kopf?

Eilers: Ich kann mich noch genau an die Situation erinnern – ein total unglücklicher Zweikampf mit Serge Gnabry. Im Nachhinein denke ich mir: „Mensch Serge, mach’ drei, vier Übersteiger, schieb mir die Kugel durch die Beine und mach’ dein Tor!“ Aber ich will den Ball kriegen, bleibe im Boden hängen und verdrehe mir das Knie.

Wussten Sie sofort, wie schlimm die Verletzung ist?

Eilers: Ja. An meinem Knie sah es wie ein Bruch aus. Unterhalb des Knies war alles nach rechts verlagert. Aus Reflex habe ich dagegen geschlagen – und es ist sofort wieder eingerastet. Aber ich wusste, dass etwas kaputt ist. Man hofft noch, dass nicht das Kreuzband gerissen ist. Aber das hatte es leider auch erwischt. Das war ein großer Schock für mich.

Was ist alles kaputt?

Eilers: Das vordere Kreuzband und das Innenband. Positiv ist, dass der Meniskus und der Knorpel nicht betroffen sind. Deswegen muss ich mir wegen meiner Zukunft als Fußball-Profi keine Sorgen machen. Ich werde wieder absolut gesund.

Haben schon ein Ziel, wann Sie wieder auf dem Platz stehen wollen?

Eilers: Es wird sicherlich sechs bis acht Monate dauern. Die Hinserie ist für mich gelaufen. In der Wintervorbereitung will ich wieder mit der Mannschaft trainieren.

Sie sind auf Krücken unterwegs, tragen eine sperrige Schiene – wie bewältigen Sie den Alltag?

Eilers: Ich bin ziemlich aufgeschmissen, weil ich nichts ohne Hilfe machen kann. Da bin ich meiner Freundin wirklich dankbar, dass sie sich so sehr um mich kümmert, fast als wäre ich ein kleines Kind. Ich habe auch noch Schmerzen, was nach der Operation aber normal ist.

Wie lange müssen Sie die Schiene am Knie tragen?

Eilers: Zwei Wochen lang den ganzen Tag, danach noch vier bis sechs Wochen nur nachts.

Können Sie damit überhaupt schlafen?

Eilers: Nicht so wirklich. Aber gerade nachts ist es wirklich wichtig. Da kann es zu Muskelzuckungen kommen, das kann gefährlich sein für das operierte Knie. Das habe ich neulich gemerkt, als ich auf der Couch eingeschlafen bin. Da gab es plötzlich einen heftigen Ruck. Zum Glück hatte ich die Schiene.

Wie sieht Ihr Reha-Plan aus?

Eilers: Am Samstag fahre ich für zwei, drei Wochen in meine Heimat nach Braunschweig und werde dort nach enger Absprache mit unserer medizinischen Abteilung mit einem Physiotherapeuten meines Vertrauens arbeiten. Dort habe ich meine Familie, meine Freunde um mich herum, das wird mir guttun.

Wohnen Sie dann bei Ihren Eltern?

Eilers: Ja, die haben die Zeit, für mich da zu sein. Dafür bin ich sehr dankbar.

Wie sehr müssen Ihre Eltern, Ihre Freundin, Ihre Freunde Sie aufbauen?

Eilers: Ich weiß gar nicht, wie sehr sie das machen müssten, sie machen es einfach. Das ist enorm wichtig für mich. Genauso wie die Aktion der U 23, als alle vor dem letzten Spiel mit meiner Nummer aufgelaufen sind. Da sieht man, dass andere an einen denken. Das gibt Mut, den ich gebrauchen kann, weil ich wie vor einem Jahr die komplette Hinrunde ausfallen werde. Der Vorteil ist diesmal, ich weiß, wann ich zurückkomme. Damals wusste das niemand, das war vom Kopf her sehr schwierig.

Bleibt es bei Ihrem großen Ziel, mindestens ein Mal in der Bundesliga gespielt zu haben?

Eilers: Natürlich! Ich hatte nach der Verletzung gerade gemerkt, dass ich zu meiner alten Stärke zurückfinde. Ich wollte jetzt eigentlich Urlaub machen und dann hier endlich mal voll durchstarten. Mein Traum bleibt die Bundesliga, obwohl es nicht leichter wird. Ich weiß nicht, wer mir da diese ganzen Steine in den Weg legt. Aber ich werde den Weg bewältigen.

Was machen Sie, wenn Sie den finden, der Ihnen die Steine in den Weg legt?

Eilers: Den schubse ich vom Balkon (lacht). Nein, Spaß. Da kann man nichts machen, man darf nur nicht aufgeben.

Hatten Sie in Ihrer Karriere häufiger solche Rückschläge?

Eilers: In den vier, fünf Jahren vor meinem Wechsel zu Werder bin ich komplett verschont geblieben. Das hat man auch an meinen konstant guten Leistungen gesehen. Am Anfang meiner Karriere gab es schon mal eine schwierige Phase. Als es gerade richtungsweisend war, wurde ich in Bochum von Verletzungen ausgebremst – muskuläre Dinge im Rücken. Damals habe ich es zum Guten drehen können, das will ich jetzt wieder schaffen.

Sie werden im Juni 29 Jahre alt – spielt das Alter eine Rolle?

Eilers: Natürlich wäre es einfacher, wenn ich jetzt Anfang 20 wäre. Aber ich traue mir unabhängig vom Alter noch einiges zu.

Wie wichtig waren Ihre beiden Tore in der U 23 kurz vor der Verletzung?

Eilers: Die haben mir schon gutgetan. Das ist schon so etwas wie ein Beweis, dass man es noch kann. Und natürlich schadet es auch nicht, wenn die Verantwortlichen sehen, dass ich mich voll reinhänge und auch noch treffe. Aber im Moment hilft mir das wenig, ich muss bei Null wieder anfangen. Obwohl: Jetzt bin ich wenigstens nicht neu in Bremen, so wie vor einem Jahr, als ich aus Dresden kam. Ich kenne die Jungs, das hilft.

Viele haben Ihr Mitgefühl auch über die sozialen Netzwerke ausgedrückt.

Eilers: Nicht nur dort. Fast alle sind direkt danach zu mir in die Physiokabine gekommen und waren fast betroffener als ich. Da sieht man, dass es in dieser Mannschaft einfach passt. Da ist viel Respekt und auch Harmonie.

Es ging ja dann auch in fast voller Mannschaftsstärke zur Abschlussfahrt nach Mallorca – und Sie mussten auf Krücken daheim bleiben.

Eilers: Das hatten die Jungs sich verdient. Aber mir hat schon das Herz geblutet, als ich ständig Fotos und Videos von den Jungs zugeschickt bekommen habe, wie es da so abgeht. Das hat schon doppelt geschmerzt. Aber jetzt sind sie ja wieder da...

Kurzzeitig sah es so aus, als würden Sie hinterherfliegen. Sie haben bei Instagram ein entsprechendes Foto veröffentlicht.

Eilers: Da sind einige drauf reingefallen (lacht). Vielleicht hätte ich mehr Smileys anhängen sollen. Mallorca war überhaupt kein Thema für mich. So kurz nach der Operation wäre das viel zu gefährlich gewesen. Aber den Spaß habe ich mir gegönnt, irgendwie muss man sich ja da unten rausziehen (lacht).

Ist Humor Ihre ganz persönliche Medizin?

Eilers: Ich kann ganz gut über mich selbst lachen und bin für jeden Spaß zu haben. Wenn die gute Laune bleibt, dann vergehen diese Wochen viel schneller.

Medien im Ruhrgebiet haben nach Ihrer Verletzung berichtet, dass sich damit eine Ausleihe zum MSV Duisburg erledigt habe. Was war da dran?

Eilers: Ich weiß, dass der MSV Duisburg Interesse an mir hatte. Aber ich habe keinerlei Gespräche geführt. Es stand auch überhaupt nicht im Raum, dass ich im Sommer ausgeliehen werde. Ich wollte hierbleiben und jetzt bleibe ich ja auch hier. Im neuen Jahr greife ich wieder an!

(Das Interview führte Björn Knips)

