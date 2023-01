Gratis-Vergnügen für Fans vor Ort: Erster Werder-Test in Murcia kostet keinen Eintritt - Spiel auch im Livestream

Von: Malte Bürger

Werder Bremen um Trainer Ole Werner bestreitet am Mittwoch ein Testspiel gegen Real Murcia. Fans können das Spiel kostenlos schauen - live vor Ort oder im Livestream. © gumzmedia

Murcia – Ziemlich genau fünf Jahre ist es her, dass der SV Werder Bremen schon einmal in der Pinatar-Arena zu Gast war. Während der Wintervorbereitung 2018 residierte der Bundesligist im spanischen Algorfa und trug ein Testspiel gegen den niederländischen Erstligisten Twente Enschede im benachbarten Murcia aus (4:0). Nun gibt es am Mittwoch die Rückkehr, wenn die Grün-Weißen ab 12.30 Uhr auf den Drittligisten Real Murcia treffen. Für Fans vor Ort hält der Verein nun ein spezielles Bonbon parat.

Exakt 3000 Zuschauer könnten in dem schnuckeligen Stadion dabei sein, ganz so viele werden dann aber doch nicht erwartet. In Wahrheit dürfte es wesentlich überschaubarer werden. Die bisherigen Trainingseinheiten der Bremer wurden von etwa einem Dutzend Fans verfolgt, womöglich schauen beim Testspiel gegen Real Murcia ein paar mehr zu. Die gute Nachricht: Wie Werder Bremen auf Nachfrage bestätigte, wird es keine Tageskasse für Tickets geben, sondern jeder Besucher kommt gratis auf die Tribünen und somit in den Genuss des Spiels.

Werder Bremen-Testspiel gegen Real Murcia live: Gratis-Tickets in Spanien - TV-Livestream für Fans zu Hause

Doch auch wer nicht in Spanien unterwegs ist, kann sich problemlos live vom aktuellen Leistungsvermögen der Grün-Weißen überzeugen. Werder Bremen überträgt die das Testspiel gegen Real Murcia kostenlos per Livestream auf dem vereinseigenen YouTube-Kanal, auch bei Werder.TV ist der Formtest zu sehen. Die DeichStube bietet zudem wie gewohnt einen Liveticker an. (mbü)