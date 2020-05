Der Hygiene-Testlauf: Werder simuliert Abläufe rund um das Leverkusen-Spiel

Bremen – Ein Geisterspiel im Weserstadion – das gab es in Werder Bremens 121-jähriger Vereinsgeschichte noch nie, und erst recht keines, bei dem strenge Hygienevorschriften gelten.

Wenn Bayer 04 Leverkusen am kommenden Montag also zum Bundesliga-Neustart am Osterdeich gastiert, betritt der SV Werder Bremen im eigenen Wohnzimmer Neuland. Am Montagabend hat der Verein deshalb vor Ort schon einmal für den Ernstfall geprobt.

Trainer Florian Kohfeldt ließ seine Mannschaft im Stadion trainieren und dort elf gegen elf spielen, um den Begebenheiten, die in knapp einer Woche rund um das Leverkusen-Spiel herrschen werden, möglichst nahe zu kommen. So schreibt das Hygienekonzept der Deutschen Fußball-Liga (DFL) unter anderem vor, dass das Stadion in drei Zonen (Innenraum, Tribüne und Außengelände) unterteilt werden muss, innerhalb derer sich nur eine bestimmte Anzahl an Personen aufhalten darf.

Werder Bremen gegen Bayer Leverkusen: Spieler laufen nacheinander durch den Spielertunnel

Auch die Wege, die beispielsweise die Fotografen (zugelassen sind drei) und die Journalisten auf den Presseplätzen (zugelassen sind zehn) im Stadion zurücklegen müssen, sind streng vorgegeben. Und nicht zuletzt müssen sich natürlich auch die Spieler auf größere Veränderungen im Ablauf einstellen. So werden sie vor dem Anstoß etwa nacheinander durch den Spielertunnel einlaufen. (dco)