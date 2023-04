Hummel macht’s: Ausrüster-Wechsel bei Werder - neue Trikots gibt es aber erst ab Juli zu sehen

Von: Marius Winkelmann

Neuer Ausrüster für den SV Werder Bremen: Ab der Saison 2023/24 rüstet der dänische Sportartikelhersteller Hummel die Grün-Weißen aus. © gumzmedia/Imago Images

Der SV Werder Bremen bekommt zur kommenden Saison einen neuen Trikot-Ausrüster: Der dänische Sportartikelhersteller Hummel wird die Grün-Weißen ab dem Sommer ausrüsten.

Bremen – Es hatte sich schon länger angedeutet, jetzt ist es offiziell: Der SV Werder Bremen bekommt einen neuen Ausrüster und wird in der kommenden Saison in Trikots vom dänischen Sportartikelhersteller Hummel auflaufen. Das Unternehmen mit Sitz in Aarhus löst damit den bisherigen Ausrüster Umbro ab, der in den vergangenen fünf Jahren die Trikots des Bundesligisten stellte. Das teilte Werder am Donnerstag mit. Die DeichStube hatte bereits am Vortag von der Einigung berichtet. Die Zusammenarbeit von Werder und Hummel ist ungewöhnlich lange vereinbart - und zwar gleich für sechs Jahre bis 2029. Zudem gut für die Bremer: Sie kassieren künftig mehr als zuvor von ihrem Ausrüster. Die neuen Trikots werden allerdings erst Anfang Juli vorgestellt.

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit Hummel eine echte Traditionsmarke, die weltweit bekannt ist und Sport und Lifestyle miteinander verbindet, für das Engagement bei Werder gewinnen konnten“, wird Klaus Filbry, Vorsitzender der Geschäftsführung des SV Werder Bremen, in einer Vereinsmitteilung zitiert. „Für unseren neuen Partner gehört Nachhaltigkeit zum Unternehmensleitbild. Tradition, Authentizität und Leidenschaft für den Sport werden großgeschrieben. Daher passt Hummel hervorragend zum SV Werder und seinen Werten.“

Neuer Ausrüstervertrag zwischen Werder Bremen und Hummel läuft bis zum Jahr 2029

Hummel folgt bei Werder als Ausrüster der Grün-Weißen auf die britische Traditionsmarke Umbro, die dem SV Werder im vergangenen Herbst mitgeteilt hatte, den bis 2025 laufenden Vertrag nicht zu verlängern und möglichst vorher aussteigen zu wollen. Umbro, das bei Werder 2018 auf den US-Sportartikelhersteller Nike gefolgt war, will sich nun vermehrt auf den heimischen Markt konzentrieren. Aktuell kassieren die Bremer von Umbro rund vier Millionen Euro im Jahr. Dem Vernehmen nach wird sich Werder Bremen mit dem neuen Ausrüster finanziell verbessern.

„Wir sind unglaublich stolz darauf, unsere neue Partnerschaft mit Werder Bremen, einem der traditionsreichsten Fußballvereine in Deutschland, vorzustellen“, wird Allan Vad Nielsen, CEO von Hummel, in der Mitteilung des Bundesligisten zitiert und freut sich über das Engagement: „Dies ist eine großartige Gelegenheit für uns, unsere Präsenz als Fußballmarke in Deutschland auszubauen. Wir sind begeistert, einen so renommierten Fußballverein zu unterstützen, dessen Wertesystem und Engagement für die Gemeinschaft mit unserem übereinstimmt. Wir freuen uns deshalb sehr auf die weitere Zusammenarbeit mit dem Verein und sind gemeinsam bestrebt, den leidenschaftlichen Fans dieses Clubs wirklich bahnbrechende Produkte zu bieten.“

Dänischer Sportartikelhersteller Hummel war bereits von 1976 bis 1978 Trikot-Ausrüster des SV Werder Bremen

Auch die neuen Trikots sind längst in Auftrag gegeben und werden bereits produziert. Allerdings ist das Design des neuen Outfits noch streng geheim. Klar ist nur, dass auf den Jerseys in der neuen Saison auch ein anderer Hauptsponsor zu finden sein wird: Das Matthäi-Logo prangt künftig auf der Brust des Bundesligisten. Das Bauunternehmen aus Verden löst die PHW-Gruppe (Wiesenhof, Green Legend) als Hauptsponsor ab, die sich nach elf Jahren beim SV Werder Bremen in die zweite Reihe zurückzieht.

Die Zusammenarbeit von Hummel und Werder ist kein komplett neues Kapitel. Schon einmal spielten die Grün-Weißen in den Trikots des dänischen Sportartikelherstellers – von 1976 bis 1978. Kurios: Damals liefen die Bremer nicht in den Vereinsfarben auf, sondern in blau-weißen und rot-weißen Shirts. Heute ist die Marke Hummel vornehmlich im Handball sehr präsent, rüstet zahlreiche Clubs aus. In den letzten Jahren weitete das Unternehmen, das 2021 einen Rekord-Umsatz von 249 Millionen Euro sowie einen Gewinn von 15,46 Millionen Euro erwirtschaftete, aber auch sein Engagement im Fußball und auf dem deutschen Markt weiter aus. In der Fußball-Bundesliga trägt der 1. FC Köln seit der laufenden Saison Hummel. Die dänische Nationalmannschaft gehört ebenfalls zu den Kunden des Unternehmens aus Aarhus. Genauso wie der FC Everton, Betis Sevilla und der FC Southampton. Und in der kommenden Saison auch der SV Werder Bremen. (mwi)