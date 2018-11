Der Präsident bleibt und hat viel vor

Bremen - Seine Wahl galt als sicher – und sie war es auch: Hubertus Hess-Grunewald wurde von den 283 anwesenden Mitgliedern ohne Gegenstimme (eine Enthaltung) im Amt des Präsidenten des SV Werder Bremen für die nächsten vier Jahre bestätigt. Auch Vize-Präsident Jens Höfer und Schatzmeister Axel Plaat erhielten große Zustimmung und dürfen weitermachen.

Hess-Grunewald hatte sich in einer fast 50-minütigen Rede an die Mitglieder gewandt. Dabei gab es vom 58-Jährigen erneut klare Kante gegen Rassismus und Ausgrenzung. Zum Thema AfD sagte Hess-Grunewald dabei: „Jeder AfD-Sympathisant ist auch weiterhin aufgefordert, seine Dauerkarte zu nutzen, weil er bei uns im Stadion genau die Atmosphäre aufsaugen kann, für die wir als Verein stehen.“ Er wies dabei auf die Werte Werders hin, die er auch in Zukunft offensiv verteidigen werde – auch gegen die AfD.

Für das Weserstadion wünscht sich Hess-Grunewald eine „grün-weiße Wand“. Es werde geprüft, ob die komplette Ostkurve künftig aus Stehplätzen bestehen kann. Dazu bietet sich Werder als Pilotprojekt für kalte Pyrotechnik an, um den Konflikt mit Teilen der Fans beenden zu können. Hess-Grunewald geht fest davon aus, dass der Club sein Nachwuchsleistungszentrum am Weserstadion bauen wird: „Wir wollen, müssen und werden unsere Zukunft in der Pauliner Marsch sichern.“

Quelle: DeichStube