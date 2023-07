Abschied von Werder-Legende Horst-Dieter Höttges

Von: Christian Walter

Bei der Trauerfeier für Horst-Dieter Höttges in Achim-Bierden gehörte Hubertus Hess-Grunewald, Präsident des SV Werder Bremen, zu den Rednern. © Christian Walter

Abschied von einer ganz besonderen Legende des SV Werder Bremen: In Achim-Bierden hat die Trauerfeier für Horst-Dieter Höttges stattgefunden.

Achim - In einer würdevollen Zeremonie haben am Freitagmorgen auf dem Friedhof in Achim-Bierden Familie, Freunde und langjährige Weggefährten Abschied von Horst-Dieter Höttges genommen. Die Legende des SV Werder Bremen war im Juni im Alter von 79 Jahren verstorben. Die Urnenbeisetzung folgte im Anschluss an die Trauerzeremonie in der Kapelle im „Naturruh“-Bereich des Friedhofs in Bierden.

Hubertus-Hess Grunewald, Präsident des SV Werder Bremen, erinnerte in seiner Rede an die „beeindruckende Karriere“, die der als „Eisenfuß“ in die Werder-Geschichte eingegangene frühere Verteidiger Höttges durchlebt hatte. „Horst war einer der größten Spieler aller Zeiten und einer der herausragendsten Fußballer, die der SV Werder Bremen je hatte“, so Hess-Grunewald.

Trauerfeier für Werder-Bremen-Legende Horst-Dieter Höttges: „Er steht als Person für das Gute in der alten Zeit“

„Solange ich für Werder spiele, steigt Werder auch nicht ab“, zitierte Hess-Grunewald den früheren Verteidiger, der diesbezüglich Wort gehalten hatte. „Horst schaffte Identifikation mit dem SV Werder Bremen“, so Hess-Grunewald, der mit einer Geschichte daran erinnerte, wie Uwe Seeler Horst-Dieter Höttges einmal unbedingt zum Erzrivalen Hamburger SV lotsen wollte. Doch der „Eisenfuß“ blieb seinen Werderanern treu. „Werder war für Horst wie eine zweite Familie“, betonte der Werder-Präsident, der über Höttges weiter sagte: „Er steht als Person für das Gute in der alten Zeit.“

„Horst spielte hart“, sagte Hess-Grunewald, der zugleich den Fairplay-Gedanken betonte, den Höttges stets lebte, was sich auch an seiner ansehnlichen Bilanz von nur 13 Gelben Karten während seiner gesamten Karriere ablesen lasse, „aber er war auch hart zu sich selbst“, so der Werder-Präsident. Der 62-Jährige erinnerte auch an die dunklen Zeiten im Leben von Horst-Dieter Höttges, wie seine Demenzerkrankung, unter der er zuletzt gelitten hatte, und an seine frühere Alkoholsucht, aus der er letzten Endes mit der Hilfe des früheren Werder-Verteidigers Uli Borowka wieder herausgefunden hatte. Borowka litt in früheren Zeiten selbst unter einer Alkoholabhängigkeit, fand dort aber vor vielen Jahren bereits heraus. Uli Borowka war ebenfalls während der Trauerzeremonie in Achim anwesend.

Zu Ehren von Horst-Dieter Höttges: Werder Bremen spielt zum Bundesliga-Auftakt mit Trauerflor

Neben Hess-Grunewald und Borowka waren zahlreiche weitere aus dem Fußballgeschäft und durch Werder Bremen bekannte Persönlichkeiten zu der Trauerfeier nach Achim-Bierden gekommen, darunter Max Lorenz, Klaus-Dieter Fischer, Dieter Burdenski, Hans Schulz, Felix Wiedwald und andere. Musikalisch untermalt wurde die Trauerzeremonie durch John Lennons „Imagine“, „In the arms of an angel“ von Sarah McLachlan und „My way“ von Frank Sinatra.

Zu Ehren von Horst-Dieter Höttges, kündigte Hess-Grunewald an, wird es am Freitag, 18. August, wenn Werder Bremen zum Eröffnungsspiel der neuen Bundesliga-Saison den FC Bayern München im Weserstadion empfängt, vor dem Anpfiff eine Gedenkminute geben. Die Mannschaft des SV Werder werde zudem mit Trauerflor das Eröffnungsspiel bestreiten.

Horst-Dieter Höttges selbst hat 420 Spiele für Werder Bremen bestritten, wurde mit dem Verein 1965 Deutscher Meister, dazu kamen 66 Länderspiele für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft, mit der er 1972 Europameister und 1974 Weltmeister geworden war.