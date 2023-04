Werder holt NFL-Manager in den Aufsichtsrat

Von: Björn Knips

Gerrit Meier beerbt nach DeichStube-Informationen Marco Fuchs und wird neues Mitglieds des Aufsichtsrats von Werder Bremen. © Imago Images/Hindustan Times

Der SV Werder Bremen hat nach DeichStube-Informationen einen Nachfolger für Marco Fuchs im Aufsichtsrat gefunden. Das neue Mitglied ist im Verein kein Unbekannter.

Bremen – Die amerikanische National Football League (NFL) ist bei den Profis des SV Werder Bremen ziemlich angesagt – und das bald auch im Aufsichtsrat des Clubs: Denn nach Informationen der DeichStube wird künftig Gerrit Meier dem Kontrollgremium angehören und dabei die Nachfolge von Marco Fuchs antreten. Meier ist seit wenigen Wochen der neue Chef für das internationale Geschäft der NFL. Bei der nächsten Präsidiumssitzung Mitte Mai soll seine Entsendung in den Aufsichtsrat besiegelt und dann Ende Mai umgesetzt werden. Fuchs hatte aus persönlichen Gründen vor einigen Wochen seinen Rückzug angekündigt.

Meier ist bei Werder Bremen kein Unbekannter. Der 52-Jährige berät den Club bereits seit 2020 in strategischen Fragen. Er stammt aus Oldenburg und ist ein glühender Werder-Fan. Beruflich zog es ihn in die weite Welt. Aktuell lebt Gerrit Meier in Salzburg und in New York. Er gilt als Experte für die Vermarktung von Unternehmen in den Medien, hat aber auch schon Filme und Serien produziert. So arbeitete er mehrere Jahre als Geschäftsführer für Red Bull Media House, einer Produktions- und Verlagsgesellschaft des Red-Bull-Imperiums in Österreich, zu der zum Beispiel auch der Sender Servus TV gehört. Davor widmete sich Meier dem Thema Wrestling. Für den führenden Verband WWE in den USA übernahm Meier 2013 für drei Jahre die internationale Vermarktung. Davor hatte er als Vertriebschef beim Audio-Streaming-Dienst Spotify gearbeitet. Aktuell sitzt Meier auch im Aufsichtsrat der Stage Entertainment, die zahlreiche Musicals produziert. Mit seiner beruflichen Erfahrung, aber auch seiner emotionalen Nähe zu Werder ist der 52-Jährige eine spannende Ergänzung des aktuellen Aufsichtsrats.

Bei Werder Bremen ist eine Neubesetzung im Aufsichtsrat notwendig geworden, weil Marco Fuchs nach der Umstrukturierung nicht mehr weitermachen wollte. Der Chef des Raumfahrtunternehmens OHB hatte im Herbst 2021 den Vorsitz des Kontrollgremiums übernommen. „Übergangsweise“, wie er damals betonte. Denn es war klar, dass Präsident Hubertus Hess-Grunewald nach der geplanten Satzungsänderung nicht mehr der Geschäftsführung der ausgegliederten Kapitalgesellschaft angehören darf, sondern dem Aufsichtsrat angehören wird – und zwar als Vorsitzender. Fuchs sah seine Mission als erfüllt an. Da er neben Schatzmeister Axel Plaat einer der beiden vom Verein direkt entsandten Aufsichtsräte war, musste das Präsidium einen Nachfolger benennen. Hess-Grunewald schlug Gerrit Meier vor – und der konnte das Präsidium überzeugen. Er wird nun bis mindestens Ende 2025 dem Kontrollgremium angehören.

Dann stehen auch die nächsten Wahlen zum Aufsichtsrat an. 2021 konnten sich Harm Ohlmeyer, Florian Weiß, Dirk Wintermann und Ulrike Hiller durchsetzen. Gemeinsam mit Hess-Grunewald, Plaat und künftig auch Gerrit Meier bilden sie den Aufsichtsrat bei Werder Bremen, der aber perspektivisch wieder auf sechs Mitglieder verkleinert wird. Künftig wird der Verein drei Mitglieder direkt entsenden, drei werden von den Mitgliedern gewählt. (kni)