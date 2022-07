Werder hofft im DFB-Pokal auf Jung – Goller nach Knöchelverletzung zurück auf dem Platz

Von: Marius Winkelmann

Fortschritte: Anthony Jung ist vom individuellen wieder ins Mannschaftstraining gewechselt, Benjamin Goller ist derweil immerhin wieder auf den Platz zurückgekehrt. © gumzmedia

Bremen – Vor dem Erstrunden-Duell im DFB-Pokal gegen Energie Cottbus am Montag ging es für die Profis des SV Werder Bremen am Donnerstag auf dem Trainingsplatz wieder in die Vollen.

Dabei konnte Trainer Ole Werner 24 Spieler am Osterdeich begrüßen. Unter ihnen: Linksverteidiger Anthony Jung. Den 30-Jährigen plagten mehr als zwei Wochen lang Oberschenkelprobleme. Seit Mittwoch nimmt Jung nun aber wieder vollumfänglich am Mannschaftstraining des SV Werder Bremen teil und macht dabei einen guten Eindruck. So gut, dass plötzlich sogar doch ein Einsatz im Pokal möglich erscheint.

Werder Bremen: Anthony Jung zurück im Mannschaftstraining - Benjamin Goller trainiert individuell

Ein solcher käme für Benjamin Goller fraglos noch zu früh. Trotzdem gibt es positive Neuigkeiten vom Offensivmann des SV Werder Bremen: Seine im Training erlittene Knöchelverletzung ist weniger schlimm als befürchtet. So ist der 23-Jährige bereits am Donnerstag auf den Trainingsplatz zurückgekehrt und spulte eine individuelle Einheit mit Reha-Trainer Marcel Abanoz ab. Wie Goller waren auch die Langzeitverletzten Manuel Mbom (Reha nach Achillessehnenriss) und Dikeni Salifou (Muskelfaserriss) nicht im Team-Training dabei. (mwi)