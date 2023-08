Werder-Training: Jung, Friedl und Weiser wieder dabei – Kownacki trainiert mit Maske

Von: Maik Hanke

Teilen

Dawid Kownacki ist beim Werder Bremen-Training mit einer Gesichtsmaske aufgetaucht. © gumzmedia

Gute Nachrichten: Anthony Jung ist zurück im Training des SV Werder Bremen, zudem konnten Mitchell Weiser und Marco Friedl am Donnerstag voll mit der Mannschaft trainieren.

Bremen – Das sieht nach einer Punktlandung aus: Rechtzeitig zum Saisonstart scheinen sich die Personalsorgen des SV Werder Bremen zu entspannen. Während die zuletzt verletzten Mitchell Weiser und Marco Friedl am Donnerstagvormittag erneut voll mit der Mannschaft trainierten, ist auch Anthony Jung wieder ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Ob sie alle eine Kader-Option für das DFB-Pokal-Spiel gegen Viktoria Köln am Samstag (15.30 Uhr, DeichStube-Liveticker) sind, dürfte Trainer Ole Werner bei der Pressekonferenz am frühen Nachmittag verraten.

Anthony Jung hatte unter der Woche krankheitsbedingt zwei Tage mit dem Training aussetzen müssen, Weiser und Friedl hatten deutlich länger gefehlt. Mitchell Weiser hatte sich im Endspurt der vergangenen Saison eine schwere Muskelverletzung zugezogen und seitdem auf sein Comeback hingearbeitet, zu einem Einsatz in einem Testspiel kam er aber noch nicht. Erst am Mittwoch hatte er erstmals wieder das komplette Mannschaftstraining des SV Werder Bremen absolviert, er hat wohl noch einigen Rückstand aufzuholen. Marco Friedl hatte sich im Trainingslager im Zillertal eine Bauchmuskelverletzung zugezogen.

Werder Bremen-Training: Manuel Mbom fehlt, Dawid Kownacki mit Maske

Neben den noch länger fehlenden Naby Keita und Felix Agu musste am Donnerstag nur Manuel Mbom passen. Der 23-Jährige pausierte nach Angaben des Clubs aus Gründen der Belastungssteuerung. Cimo Röcker ist erst mal nicht mehr dabei – er trainiert künftig wieder in der U23 des SV Werder Bremen. Trotz eines Handicaps konnte auch Dawid Kownacki mittrainieren. Der Stürmer hatte sich im Testspiel gegen Racing Straßburg an der Nase verletzt und stand zuletzt mit einem dicken Pflaster auf dem Platz, nun trainierte er mit einer Maske – womöglich zur Gewöhnung vor dem Pokalspiel am Samstag. Knapp eine Woche nach dem Pokalduell mit Viktoria Köln steigt in der Bundesliga das Auftaktspiel gegen den FC Bayern München (Freitag, 18. August, 20.30 Uhr). (han)