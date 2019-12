Das Werder-Hinrundenzeugnis Teil 2: Klaassen nicht so schlecht, wie es sich anfühlt

Werder-Hinrunde in der Analyse

+ © gumzmedia Dauerbrenner Davy Klaassen verpasste nur eine Nachspielzeit und spielte bei Werder Bremen gar keine so schlechte Hinrunde, wie es sich am Ende vielleicht anfühlt. © gumzmedia

Bremen – Bei Werder Bremen lief es in der Hinrunde auch deshalb so schlecht, weil die Schaltzentrale nur selten optimal funktionierte. Davy Klaassen war dabei der einzige Spieler im Mittelfeld, der sich lange Zeit konstant in Form präsentierte, wenn auch zu selten in Top-Form.