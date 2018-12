Vorlagen-König Kruse, Maschine Langkamp - das grün-weiße Zahlenwerk der Hinrunde, Teil 2

Bremen - Max Kruse ist der Bremer Vorlagen-König, Sebastian Langkamp ist die Zweikampf-Maschine im Kader der Grün-Weißen, und Werder besticht mit seiner Unberechenbarkeit. Nach 17 Spielen steht eine Hinrunde, die reichlich Zahlenwerk hervorgebracht hat. Hier ist Teil zwei unserer Auswahl.

14 unterschiedliche Spieler sorgten für 27 Werder-Tore. Nur der BVB hatte in der Hinrunde mehr verschiedene Torschützen in seinen Reihen (16). Aber Moment mal, 27 Tore? Wer nun bemängelt, dass Werder doch bereits 28 Tore geschossen hat, der hat natürlich Recht. Den 28. Treffer erzielte aber kein Bremer, sondern der Torhüter des VfB Stuttgart, Ron-Robert Zieler. Er berührte den Ball nach einem Einwurf seines Mitspielers Borna Sosa so unglücklich, dass die Kugel im eigenen Tor landete und der Treffer zählte. Zieler konnte das Malheur aber verkraften, weil sein VfB trotzdem mit 2:1 gegen Werder gewann.

Zum Vergleich: In der Vorsaison hatten die Bremer zum gleichen Zeitpunkt nur 13 Tore erzielt. Nun sind es also schon mehr als doppelt so viele, und das obwohl bei der Chancenverwertung noch reichlich Luft nach oben besteht. Zuletzt erzielte der SV Werder übrigens vor sechs Jahren so viele Treffer. Und auch in der aktuellen Spielzeit knipsten bislang nur sechs Mannschaften häufiger. Im Schnitt erzielten die Grün-Weißen in der Hinrunde 1,65 Tore pro Spiel.

+ 19.12.2018: In dieser Saison kein Bild mit Seltenheitswert - die Werder-Profis beim Torjubel, wie hier gegen die TSG 1899 Hoffenheim. © gumzmedia

22 Punkte bedeuten die erfolgreichste Werder-Hinrunde seit sechs Jahren. Letztmals erreichte eine Bremer Mannschaft diese Marke in der Spielzeit 2012/13. In der aktuellen Saison holte das Team von Coach Florian Kohfeldt 1,29 Punkte pro Partie. In der Vorsaison brachten es die Bremer zum gleichen Zeitpunkt auf nur 15 Punkte. Werder liegt nach 17 Runden auf einem ordentlichen zehnten Platz mit fünf Punkten Rückstand auf die Europapokal-Plätze.

+ Für Trainer Florian Kohfeldt und den SV Werder gab es in dieser Saison mit 22 Punkten das beste Hinrunden-Ergebnis seit sechs Jahren. © gumzmedia

29 Gegentore nach 17 Spielen – und damit 1,71 Gegentore im Schnitt pro Spiel haben die Grün-Weißen nach der ersten Halbserie kassiert. Das ist – gemessen an den grün-weißen Ambitionen – definitiv zu viel. Nur die vier abstiegsbedrohten Clubs Fortuna Düsseldorf (33), VfB Stuttgart (35), Hannover 96 (35) und der 1. FC Nürnberg (38) mussten häufiger die Bälle aus ihrem Netz holen. Insgesamt spielten die Bremer nur zweimal zu Null (bei den 2:0-Siegen gegen Schalke und Wolfsburg).

+ Die Grün-Weißen kassieren zu viele Gegentore - bisher sind es nach 17 Spielen 29. © gumzmedia

48 Tacklings – bedeuten für Maxi Eggestein Rang eins bei Werder. Allerdings ist seine Erfolgsquote mit 45,8 Prozent recht überschaubar. Auf dem zweiten Platz liegt bei den Grätschen Rechtsverteidiger Theodor Gebre Selassie mit 39 Tacklings (Erfolgsquote 46,2 Prozent). Bester Tackler im Team ist wie schon in der Vorsaison Ludwig Augustinsson. Wenn er zur Grätsche ansetzt, ist dies in 66,7 Prozent der Fälle von Erfolg gekrönt. Den schlechtesten Wert in dieser Rubrik weist Milos Veljkovic auf: Er entscheidet lediglich 30,4 Prozent aller Tacklings zu seinen Gunsten.

+ Werders schwedischer Linksverteidiger Ludwig Augustinsson ist der erfolgreichste Tackler im Team der Grün-Weißen. © gumzmedia 62 Torschüsse konnte Jiri Pavlenka in der ersten Saisonhälfte parieren. Damit landet der Werder-Keeper im Bundesliga-Ranking auf einem beachtlichen vierten Platz. Nur Stuttgarts Ron-Robert Zieler (63 abgewehrte Schüsse), Freiburgs Alexander Schwolow (64) und Hannovers Michael Esser (76) haben noch häufiger zugepackt.

+ 20.10.2018: Werder-Keeper Jiri Pavlenka pariert einen Schalker Torschuss. © gumzmedia

63 Torschussvorlagen hat Kapitän Max Kruse in der laufenden Spielzeit abgegeben. Der 30-Jährige drehte im Dezember noch einmal so richtig auf. Das lässt sich nicht zuletzt durch die 63 Argumente in dieser Rubrik belegen - die übrigens mit weitem Abstand die meisten Vorlagen aller Akteure in der Hinrunde bedeuten (auf dem zweiten Platz liegt Joshua Kimmich vom FCB mit 53 letzten Pässen). Bemerkenswert: Nur vier der 63 Versuche konnten auch in Tore umgemünzt werden. Chapeau!

+ 1.12.2018: Yuya Osako bedankt sich artig bei Vorlagengeber Max Kruse für dessen Assist gegen die Bayern. © gumzmedia

84 Prozent Passquote – befördern Werder im Bundesliga-Vergleich auf einen formidablen fünften Rang. Nur die Bayern, Borussia Dortmund (beide 88 Prozent), Gladbach (86 Prozent) und Hoffenheim (85 Prozent) sind noch etwas genauer mit ihren Zuspielen. Die Passkönige bei Werder sind die Innenverteidiger Niklas Moisander und Milos Veljkovic mit jeweils 90 Prozent angekommener Pässe. Damit liegen sie im Bundesliga-Ranking immerhin auf dem geteilten zwölften Platz.

+ 25.09.2018: Die Passkönige Milos Veljkovic und Niklas Moisander freuen sich gemeinsam über den 3:1-Sieg gegen Hertha BSC. © imago

194 – dieser Wert zeigt, wer bei Werder der Zweikampffreudigste war. Es ist – mit weitem Abstand – Theodor Gebre Selassie . 194 Zweikämpfe führte der Rechtsverteidiger bisher, etwas mehr als die Hälfte davon gewann er auch (51,5 Prozent). Auf Rang zwei liegt hier Maximilian Eggestein (155 Duelle, Erfolgsquote: 48,4 Prozent), vor dem Drittplatzierten Ludwig Augustinsson (123, 54,5 Prozent). Der beste Zweikämpfer bei den Bremern ist übrigens Sebastian Langkamp – er gewann 66 Prozent seiner insgesamt 53 direkten Duelle.

+ 15.12.2018: Sebastian Langkamp gewinnt einen Zweikampf gegen Borussia Dortmunds Angreifer Paco Alcacer. © gumzmedia

251 Torschüsse feuerten die Werder-Profis auf des Gegners Tor ab.

Das ist in der Bundesliga ein Topwert und bedeutet - wie schon bei der Passquote - Platz fünf für die Bremer, die in dieser Statistik nur hinter Leipzig (258), Augsburg (259), Bayern (294) und Hoffenheim (307) liegen. Kleine Randnotiz: Ganze 47 Versuche gingen dabei auf das Konto von Max Kruse - er landete damit auch in der Einzelwertung bei den abgegebenen Torschüssen unter den Top 5 der Liga. Nur Hoffenheims Andrej Kramaric, Augsburgs Michael Gregoritsch (beide 48 Schüsse) sowie Robert Lewandowski (57) und Timo Werner (64) schossen noch häufiger auf das gegnerische Gehäuse.

+ 7.12.2018: Die Bremer Offensive um Johannes Eggestein feuerte beim 3:1-Sieg gegen Fortuna Düsseldorf insgesamt 22 Torschüsse ab. © gumzmedia

