Dardai: „Das war nicht Pizarros Tor“

Berlin - Was hat denn da Pal Dardai geritten? Die Bundesliga feiert Werder-Profi Claudio Pizarro als ältesten Torschützen der Bundesliga, da grätscht der Hertha-Coach nach dem 1:1 plötzlich fies dazwischen.

„Ich habe Respekt vor ihm und dem, was er in Deutschland macht - als Mensch, Sympathieträger und Spieler. Das ist wunderbar. Aber ich will ein bisschen böse sein. Das war gestern nicht sein Tor. Da kann er mir alles erzählen. Das war ein doppelt abprallender Ball. Einmal unter der Mauer. Valentino Lazaro hat das eingeleitet“, sagte Dardai am Sonntagmorgen vor Medienvertretern am Rande des Trainings. Mit einem Lächeln im Gesicht fügte er noch an: „Also ich würde da schon ein bisschen mitreden, ob das ein Rekord ist oder nicht.“

Da ist ein Trainer offenbar schwer gefrustet, dass seine Mannschaft in letzter Sekunde den Sieg noch aus der Hand gegeben hat. Pizarro war in der Nachspielzeit per Freistoß erfolgreich gewesen und hatte damit die Führung von Davie Selke ausgeglichen. Der Peruaner löste damit im Alter von 40 Jahren und 136 Tagen Ex-Werder-Profi Mirko Votava als ältesten Torschützen der Bundesliga ab. Was für ein Rekord!

Okay, ein Traumtor war es von Pizarro freilich nicht. Der Angreifer hatte tatsächlich Glück, dass sein Schuss abgefälscht wurde. Die DFL sah aber laut „Welt“ keinen Grund, ihm das Tor abzuerkennen und auf Eigentor zu entscheiden. Dardai gab dagegen überraschend den Spielverderber, was in Bremen sicherlich nicht gerne gehört wird.

Quelle: DeichStube