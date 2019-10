Noten und Einzelkritik: Nuri Sahin als starker Dirigent - Theo Gebre Selassie lässt sich austanzen

Mal allgemein zum Spiel =

Der Sky - Reporter beklagte mehrmals, dass unsere Flankengeber - z. B. Rashica ... ungenau Flanken würden.

Ich bin da ganz anderer Meinung. Bei Flanken in den gegnerischen 16er (und heute hatten wir endlich mal einige davon) ... sind wir in der Box nicht gut gestaffelt = Weil = Wir sind häufig zu wenig Männer vorne drin ... und ... die, die drin sind ... besetzen die Räume nicht gut = Sehr häufig wird z. B. die MS - Zone im 16er nicht besetzt ... z. B. per Kopf so gut wie gar nicht. Der Flankengeber selbst - hat doch kaum Zeit noch zu gucken - wo er nun hinflanken soll. Der hat doch genug damit zu tun - sich überhaupt den Raum für seine Flanke zu erarbeiten.

Und die Idealsituation - dass einer kurz ... einer im 5er ... einer im Rückraum und einer lang stehen sollte ... wenn wir mal über Halb oder Außen flanken oder passen können ... die erarbeiten wir uns viel zu selten. Uns fehlen Spieler, die den Mut haben - mal konsequent und schnell in den 16er durchzulaufen - um sich da gut zu staffeln. Folge = Wir schiessen zu wenig Tore. Die Spielentwicklung heute gegen Hertha (wir bestimmten ja weite Phasen des Spiels ...) ... war geradezu ideal für einen vorne drin. Ich bin also ja immer noch für einen Zielspieler vorne drin. Und ... wenn Füllkrug fehlt ... muss man mehr Mut (viel mehr Spielminuten) zu Pizarro haben. JE ist so ein Spieler nicht - wie heute wieder einmal zu sehen war. Und auch Sargent ist nicht der Box - Dominanz - Baum. Sargent und JE kommen mehr über das Spiel = Pizarro kann alles = Spielen - also auch kombinieren, festmachen und Tore machen. Wobei JE für mich überhaupt noch nicht seine Rolle gefunden hat = Er spielt derzeit nicht auf Liganiveau.

Zu den Noten = Da schliesse ich mich hier vielen Kollegen an, die z. B. ME erneut recht mäßig gesehen haben.

Insgesamt =

A Verstehe ich nicht, dass wir - heute erneut ... unsere Seiten nicht dichtbekommen = Heute unsere rechte Seite ... insbesondere. Und darüber fiel ja auch der Ausgleich für Hertha. Gladbach hat das heute gegen den BVB gut gemacht = Die waren heute in der Lage teilweise sogar mit 3 Mann die eigenen Außenzonen zu schliessen = Klar erkennbar = Die diesbezüglichen Rose - Taktik - Anweisungen werden hier konsequent von den verteidigenden Spielern umgesetzt - mit viel Laufarbeit- und Bereitschaft.

B) Und ... den Gruev - Standard - Verbesserungseffekt - den sehe ich bisher überhaupt noch nicht ... weder defensiv noch offensiv = Keine Staffelung bei uns .im 16er .. kaum Kopfballstärke. Zugegeben = Osako und Füllkrug / Pizarro fehlen uns doch sehr. Und ... hinten - in der IV - Zone ... wird dringend mehr Kopfballstärke benötigt.

C) Zur Relegation = 3 Punkte ... zu Platz 6 = 5 Punkte. Heute wurden erneut 2 Punkte verschenkt.

Unser Ziel sollte also zunächst sein ... uns nach unten abzusichern.