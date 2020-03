Werder Bremen gegen Hertha BSC im Live-Ticker: Sargent trifft zur Werder-Führung!!!

Der SV Werder Bremen tritt heute (15.30 Uhr) in Berlin zum immens wichtigen Bundesliga-Kellerduell bei Hertha BSC an. Verfolgt das Spiel jetzt im Live-Ticker der DeichStube*. Aktueller Spielstand: 0:1

>>> AKTUALISIEREN <<<

4. Min: Das erste selbst erzielte Bremer Tor nach 689 Minuten. Hoffentlich dauert es nicht wieder so lange bis zum nächsten.

3. Min: Frühe Führung für die Gäste aus Bremen. Joshua Sargent trifft nach einer feinen Hackenvorlage von Bittencourt aus rund 20 Metern sehenswert ins rechte Eck. Thomas Kraft hat wenig Chance.

3. Min: Tooooooorrrrr für Werder Bremen!!!! Joshua Sargent knipst!

2. Min: Werder beginnt forsch. Maxi Eggestein mit einem Heber in den Lauf von Rashica auf den linken Flügel. Die Flanke findet aber keinen Abnehmer.

1. Min: Mit etwas Verspätung beginnt die Partie mit Anstoß Werder.

15.29 Uhr: Die Mannschaften betreten den Rasen. Aus den Boxen dröhnt Frank Zander. Kann es noch schlimmer kommen?

15.25 Uhr: Noch knapp fünf Minuten bis zum Anpfiff. Schiedsrichter der Partie ist Guido Winkmann - Schiri des Pokalerfolgs gegen den BVB Anfang Februar.

15.24 Uhr: Im Herbst 2017 wurde Hertha-Interimstrainer Alexander Nouri bei Werder beurlaubt. In der Bremer Startelf stehen heute in Milos Veljkovic, Niklas Moisander, Ludwig Augustinsson, Theo Gebre Selassie, Maxi Eggestein und Milot Rashica noch sechs Spieler, die auch er schon in Bremen trainiert hatte. Ob das für ihn ein Vorteil ist? Nein, antwortete Nouri bei Sky: „Die Erfahrung hilft nicht wirklich, weil wir jetzt eine ganz andere Situation haben.“

15.16 Uhr: Sky-Experte Dietmar Hamann geht davon aus, dass Werder heute Kevin Vogt aus der Fünferkette herauslöst und auf die Sechserposition vorzieht. „Ich denke, dass Kevin ein bisschen weiter vorne spielt. Die Sechserposition ist die Achillesferse der Bremer – und er kann das spielen.“ Kohfeldt denkt offenbar aber eher an die Beibehaltung der Fünferkette: „Das System hat uns in den vergangenen Wochen viel Sicherheit gegeben.“ Gegentore hat Werder trotzdem immer kassiert und vorne nie getroffen.

Hertha BSC gegen den SV Werder Bremen im Live-Ticker - Kohfeldt ist optimistisch

15.14 Uhr:Doch Kohfeldt will auf das eigene Team schauen. Kein Blick auf Mainz oder Düsseldorf – weil: Es bringt ja doch nichts, so lange Werder im Abstiegskampf nicht selbst abliefert. „Fakt ist, dass wir jetzt endlich anfangen müssen zu gewinnen“, hat Coach Kohfeldt gesagt. Das wäre gut für den Klassenerhalt und würde einen neuen Eintrag in die Geschichtsbücher verhindern. Denn sollten die Bremer auch in Berlin verlieren, wäre das die sechste Niederlage in Folge – eine solch desaströse Serie hat es in der Bundesliga-Geschichte des Clubs noch nie gegeben.

15.10 Uhr: Florian Kohfeldt ist für heute optimistisch auf die Konkurrenz aufzuschließen. Als Schicksalsspiel möchte er das heutige Duell allerdings nicht ausrufen.

15.07 Uhr: In den letzten Jahren lief es für die Bremer in Berlin meist ganz gut. Die letzten fünf Duelle im Olympiastadion wurden nicht verloren.

15.05 Uhr: Dass in der Nouri-Truppe aber noch Leben steckt, zeigte sich in der letzten Woche, als man einen 0:3 Halbzeitrückstand gegen Düsseldorf noch zu einem Remis ummünzen konnte.

15.03 Uhr: Der Trubel rund um Klinsmanns unwürdigen Abgang hat sich zuletzt auch auf dem Rasen bemerkbar gemacht. Ein 0:5 im letzten Heimspiel gegen den 1. FC Köln war der Tiefpunkt der generellen Heimschwäche der Hertha.

15.00 Uhr: Bei der Hertha sieht es auf den ersten Blick nach einer defensiven Ausrichtung aus. Im Sturm wartet der Bremer Ex-Coach Alexander Nouri allerdings mit den Top-Einkäufen Cunha und Piantek auf. Beide sind auf die Initiative von Jürgen Klinsmann zum neureichen Hauptstadtclub gewechselt.

14.55 Uhr: Auf der Bank warten Plogmann, Osako, Pizarro, Langkamp, Sahin, J. Eggestein, Friedl, Woltemade und Bargfrede auf ihren Einsatz.

14.50 Uhr: Noch ein Blick auf die Bremer Stürmer: wer hat eigentlich wann das letzte Mal getroffen? Bei Sargent war es der 19. Oktober 2019 beim 1:1 gegen Hertha BSC (!). Bei Rashica war es in der Liga das 1:0 beim 1:6 gegen Bayern München am 14. Dezember 2019. Immerhin hat er im DFB-Pokal-Achtelfinale gegen Dortmund getroffen – und das ist „nur“ etwas mehr als vier Wochen her. Leo Bittencourt hat am 1. Dezember 2019 zum letzten Mal getroffen. Insgesamt bringen es Rashica (7), Sargent und Bittencourt (je 2) auf nur elf Tore.

14.45 Uhr: Keeper Stefanos Kapino (25) feiert heute als Pavlenka-Ersatz sein Startelf-Debüt für Werder. Bislang steht nur ein Pflichtspieleinsatz im Bremer Trikot für ihn zu Buche – es war vor elf Monaten beim 2:1 gegen den SC Freiburg, damals kam er zur zweiten Halbzeit ins Spiel und machte seine Sache gut. Diesmal wieder? „Da mache ich mir überhaupt keine Sorgen“, sagte Kohfeldt.

14.40 Uhr: Philipp Bargfrede hat es zwar in den Kader geschafft, aber noch nicht wieder in die Startelf – was allerdings auch zu erwarten war. Sollte der Mittelfeldabräumer heute noch eingewechselt werden, wäre es ein Jubiläum. Der 31-Jährige steht vor seinem 200. Bundesligaspiel.

14.37 Uhr: Was bedeutet die Spielerauswahl nun für die Systemauswahl? Eindeutig lässt sich das noch nicht sagen, in der Defensive ist sowohl eine Vierer- als auch eine Fünferkette möglich. In der Offensive hat sich Kohfeldt für Stoßstürmer Sargent und damit für einen 1:1-Ersatz für Selke entschieden. Von links und rechts soll er von Milot Rashica und Leo Bittencourt gefüttert werden.

Hertha BSC gegen den SV Werder Bremen im Liveticker - Kapino und Sargent von Anfang an

14.33 Uhr: Stefanios Kapino ersetzt Jiri Pavlenka. Milos Veljkovic ersetzt Ömer Toprak. Josh Sargent ersetzt Davie Selke. Das sind die drei Antworten von Trainer Florian Kohfeldt auf die offenen Personalfragen. Yuya Osako bekommt demnach keine neue Chance in der Startelf.

14.32 Uhr: Und dies ist die Werder-Elf für das heutige Spiel: Kapino - Veljkovic, Vogt, Moisander - Augustinsson, Bittencourt, Klaassen, M. Eggestein, Gebre Selassie - Rashica, Sargent

14.31 Uhr: Das ist die Startelf der Gastgeber: Kraft - Plattenhardt, Stark, Torunarigha, Klünter - Mittelstädt, Darida, Ascancibar, Wolf - Cunha, Piantek

14.22 Uhr: Herzlich Willkommen zum Live-Ticker zum Spiel vom SV Werder Bremen, welcher heute gegen die Hertha aus Berlin antritt. In ein paar Minuten werden die Aufstellungen verkündet.

Zum Vorbericht vom 6. März 2020:

Ein Fakt, der Mut macht für Berlin: Auswärts ist Werder Bremen kein Kellerkind

Frankfurt - Zum Abitur hat Florian Kohfeldt unter anderem sein Faible für die Mathematik getragen. Er ist durch den Leistungskurs marschiert, doch aktuell versagt ihm der Mathe-Teil im Gehirn den Dienst – behauptet der Coach des SV Werder Bremen jedenfalls. Deshalb beteiligt er sich nicht an Rechenspielchen, wie viele Siege denn nötig sind, um den Klassenerhalt doch noch zu schaffen.

Oder wie viele Niederlagen es noch braucht, bis der Abstieg besiegelt sein wird. „Tut mir leid, mein Mathe ist heute nicht so gut“, wehrt er schmunzelnd ab und bedient sich vor der Partie von Werder Bremen bei Hertha BSC (Samstag, 15.30 Uhr, Live-Ticker der DeichStube) lieber einer simplen Überschlagsrechnung: „Es ist sicher noch kein Endspiel für uns. Aber wir müssen natürlich punkten.“ Wie? „Gerne mit einem Feuerwerk. Oder auch mit einem Rotzspiel und nur einer Chance für uns.“

Werder Bremen gegen Hertha BSC: Seit fünf Spielen im Berliner Olympiastadion ungeschlagen

Kohfeldt hat derlei Formulierungen schon häufiger gewählt in den vergangenen Monaten. Ein Feuerwerk hat sein Team aber nie entzündet, „Rotzspiele“ gab es dagegen viele – nur eines brachte allerdings auch einen Sieg. Es war das 1:0 bei Fortuna Düsseldorf, der einzige Erfolg in der Liga seit einem Vierteljahr.

Folgt nun ein weiterer in Berlin? Die Hauptstadt war zuletzt tatsächlich ein sehr gutes Pflaster für die Bremer. Seit fünf Partien ist Werder Bremen im Olympiastadion unbesiegt. Die Hertha wartet aktuell wiederum seit fünf Heimspielen auf einen Sieg. Jüngst setzte es vor eigenem Publikum sogar eine 0:5-Klatsche gegen den 1. FC Köln. Die Berliner belegen in der aktuellen Heimtabelle auch deshalb nur Platz 16. Werder kann man dagegen sogar so etwas wie den Anflug einer Auswärtsstärke attestieren. Drei der nur vier Saisonsiege schaffte das Kohfeldt-Team auf des Gegners Platz. In der Auswärtstabelle ist Werder mit zwölf Punkten sogar Elfter.

Werder Bremen in akuter Abstiegsgefahr: Aber Florian Kohfeldt gibt sich selbstsicher

„Da muss doch was gehen für Werder Bremen“, möchte man bei diesen Zahlen vor dem Auftritt in der Hauptstadt ausrufen. Und da wird auch was gehen, sagt Kohfeldt, der natürlich ein schlechter Coach wäre, wenn er es nicht sagen würde. Ein Feuerwerk erwartet zwar auch er nicht in Berlin, aber weitere Fortschritte und ein Erfolgserlebnis. Denn obwohl Werder am Mittwoch aus dem DFB-Pokal flog und bei Eintracht Frankfurt „nüchtern betrachtet nicht genug gezeigt hat, um das Spiel zu gewinnen“ (Zitat Kohfeldt), haben die Antennen des Trainers doch wahrgenommen, dass sich das Spiel insgesamt verbessert.

„Ich habe Dinge gesehen, die wir trainiert haben“, sagt er und zeigt trotz Platz 17 und der akuten Abstiegsgefahr eine bemerkenswerte Selbstsicherheit: „Wir haben jetzt drei Wochen in guter Besetzung trainiert. Ich glaube da auch an mich und bin voller Selbstbewusstsein, dass ich eine Mannschaft, die vollzählig ist, so trainieren kann, dass wir in einem relativ kleinen Zeitraum in der Lage sind, uns Automatismen zu erarbeiten.“ Relativ kleiner Zeitraum – heißt das bis Samstag, 15.30 Uhr? Automatismen – heißt das, wieder torgefährlich und siegfähig zu sein? Antworten gibt's in Berlin zwischen der ersten und der 90. Minute. (csa)

*DeichStube.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks