Dardais bittere Bremen-Bilanz und Werders Torgarantie: Das Angeberwissen zum Spiel in Berlin 

Vor Werder gegen Hertha BSC

+ © Imago Images Der SV Werder Bremen ist der Angstgegner von Hertha-BSC-Trainer Pal Dardai (li.) - die Bremer trafen in 19 der vergangenen 20 Bundesliga-Spiele in Berlin. © Imago Images

Wissenswertes und interessante Fakten rund um den SV Werder Bremen: Das Angeberwissen zum Auswärtsspiel bei Hertha BSC (Samstag, 15.30 Uhr).

Bremen - Mit einem Sieg im Auswärtsspiel beim Tabellenschlusslicht Hertha BSC (Samstag, 15.30 Uhr, DeichStube-Liveticker) könnte der SV Werder Bremen einen vorentscheidenden Schritt hin zum angestrebten Klassenerhalt machen - und die Vorzeichen dafür stehen durchaus günstig, wie ein Blick auf das Angeberwissen rund um die Partie zeigt.

Dardais Angstgegner: Sein Auftrag ist klar: Pal Dardai soll Hertha BSC vor dem drohenden Abstieg in die 2. Bundesliga retten. Mal wieder. Erst vor wenigen Tagen hat der 47-Jährige das Traineramt von Sandro Schwarz übernommen, dürfte sich allerdings einen anderen Auftaktgegner als Werder Bremen gewünscht haben. Von den bisher acht Partien, in denen Dardai als Coach auf die Grün-Weißen traf, konnte er keine einzige gewinnen. Fünf Unentschieden und drei Niederlagen weist seine Bremen-Bilanz aus. Schlechter schnitt Dardai gegen keinen anderen Bundesligisten ab.

Werder Bremen hat nur eines der vergangenen 16 Bundesligaspiele gegen Hertha BSC verloren

Beliebtes Berlin: Von den vergangenen 16 Bundesligaspielen gegen Hertha BSC hat Werder Bremen nur eines verloren. Zum Auftakt der Saison 2020/21 setzte es im heimischen Weserstadion eine deutliche 1:4-Pleite. Ansonsten gab es für die Bremer seit der Rückrunde der Spielzeit 2013/14 aber immer Zählbares gegen den Hauptstadtclub.

Torgarantie im Olympiastadion: Wenn Werder Bremen bei Hertha BSC antritt, gibt es für die Gästefans Grund zum Jubeln, denn Bremer Tore im Olympiastadion sind wahrlich keine Seltenheit. In 19 der vergangenen 20 Gastspiele gingen die Grün-Weißen nicht leer aus, erzielten in Berlin immer mindestens einen Treffer. Nur am 3. März 2012 blieben die Bremer bei einer 0:1-Niederlage torlos. Auf der Hertha-Bank damals: Die Bremer Trainerlegende Otto Rehhagel.

Vor Auswärtsspiel bei Hertha BSC: Werder Bremen seit fünf Partien gegen einen Tabellenletzten ungeschlagen

Stark gegen Schlusslichter: Am vergangenen Spieltag ist Hertha BSC auf den letzten Tabellenplatz abgerutscht - und damit aus Werders Sicht genau rechtzeitig vor dem direkten Duell. Denn gegen die Schlusslichter der Liga sahen die Bremer zuletzt gut aus. Fünf Mal in Serie ist die Mannschaft gegen einen Tabellenletzten ungeschlagen. In der laufenden Saison gab es bisher Siege gegen Schalke 04 (2:1) und den VfL Bochum (3:0).

Grün-weiße Meilensteine: Vor dem Auswärtsspiel bei Hertha BSC winken gleich mehreren Profis des SV Werder Bremen Jubiläen. So steht Stürmer Marvin Ducksch vor seinem 200. Spiel in den ersten beiden deutschen Profiligen, während Leonardo Bittencourt voraussichtlich zu seinem 75. Bundesligaeinsatz für Werder kommen wird. Christian Groß könnte zum 60. Mal im deutschen Oberhaus auf dem Platz stehen, Mitchell Weiser sich im 50. Punktspiel das Werder-Trikot überstreifen. (dco)