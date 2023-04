Vor Duell mit Werder: Hertha BSC entlässt Cheftrainer Schwarz – Nachfolger steht bereits fest

Von: Fynn Walenziak

Teilen

Vor dem Duell mit Werder Bremen hat sich Hertha BSC von Cheftrainer Sandro Schwarz getrennt. © Imago Images/Kirchner-Media

Hertha BSC hat Trainer Sandro Schwarz gefeuert. Am kommenden Wochenende - im Duell mit Werder Bremen - wird bereits sein Nachfolger auf der Bank sitzen.

Berlin - Der Sturz auf Tabellenplatz 18, 22 Punkte nach 28 Spieltagen und die schwächste Rückrundenmannschaft der Bundesliga: Auf diese Horror-Statistiken hat Hertha BSC jetzt reagiert und sich mit sofortiger Wirkung von Cheftrainer Sandro Schwarz getrennt – und das nur eine Woche vor dem Duell mit Werder Bremen. Sein Nachfolger steht bereits fest, und soll die Berliner in den letzten sechs Spielen der Saison vor dem drohenden Abstieg bewahren.

Schon gelesen? Verfolgt das Spiel zwischen Werder Bremen und dem SC Freiburg im DeichStube-Liveticker!

Werder Bremen-Konkurrent Hertha BSC entlässt Trainer Sandro Schwarz - Pal Dardai übernimmt

Eigentlich wollte Hertha BSC nach der Trennung von Investor Lars Windhorst auf Konstanz setzen und stärkten Trainer Sandro Schwarz trotz ausbleibender Ergebnisse immer wieder den Rücken. Doch nach der indiskutablen Leistung gegen Schalke 04 (2:5) vermieden die Hertha-Bosse dann ein klares Bekenntnis zum Trainer. „Wir haben nach der in der Art und Weise erschreckenden Niederlage in Gelsenkirchen die vergangenen eineinhalb Tage intensiv genutzt, um unsere Situation, auch gemeinsam mit Sandro, zu analysieren und zu bewerten. Wir sind dabei zu dem Entschluss gekommen, für unser Ziel ‚Klassenerhalt‘, der Mannschaft für die wenigen noch ausstehenden Spiele einen neuen Reiz zu setzen“, begründete Sportdirektor Benjamin Weber den Rausschmiss, der vom Verein am Sonntag offiziell bestätigt wurde. Mit Pal Dardai steht ein alter Bekannter bereits als Nachfolger fest.

Der Ungar wird bereits gegen Werder Bremen auf der Bank sitzen. Es ist bereits Dardais dritte Amtszeit bei Hertha BSC, nachdem er schon zwischen 2015 und 2019, und 2021 Cheftrainer bei den Berlinern gewesen war. „Alle kennen meine Beziehung zu Hertha BSC, deshalb musste ich auch nicht lange überlegen, als der Anruf kam“, erklärte der Coach sein erneutes Engagement. Doch für Werder ist der Trainerwechsel nicht unbedingt ein schlechtes Omen, denn als Hertha-Coach konnte Pal Dardai nie gegen die Grün-Weißen gewinnen (Drei Niederlagen, fünf Unentschieden). (fwa)