6.000 Werder-Fans mit nach Berlin – Tipps für Auswärtsfahrer

Werder Bremen tritt am 25. Spieltag bei Hertha BSC und damit bei einem Mitkonkurrenten im Abstiegskampf an. Im Auswärtsspiel am Samstag (15.30 Uhr) beim Hauptstadtclub können die Grün-Weißen auf die Unterstützung von rund 6.000 Fans zählen.

Für alle Auswärtsfahrer, die sich am Samstag (15.30 Uhr, DeichStube-Live-Ticker) auf den Weg ins Berliner Olympiastadion machen wollen, um das Auswärtsspiel von Werder Bremen bei Hertha BSC zu sehen, haben wir hier noch ein paar Tipps und Infos.

Werder Bremen mit 6.000 Fans in die Hauptstadt

Hertha BSC gegen den SV Werder Bremen heißt das Kellerduell der Bundesliga am 25. Spieltag. Anstoß im Berliner Olympiastadion ist am Samstag um 15.30 Uhr. Die Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt kann sich wie gewohnt auf seine Fans verlassen: Rund 6.000 Werder-Fans machen sich auf den Weg nach Berlin, um Werder von den Rängen lautstark zu unterstützen.

Anfahrt nach Berlin zum Olympiastadion

Stadt und Verein empfehlen, an Spieltagen der Hertha das Auto fern des Stadions abzustellen und mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Für alle Bremer, die trotzdem mit dem Auto kommen wollen (Anschrift für Navigationssysteme: Olympiastadion Berlin, Coubertinplatz, 14053 Berlin), ist das die Folge der Autobahnen ab Bremen:

Ihr fahrt auf der A27 Richtung Hannover/Hamburg/Osnabrück, haltet Euch am Autobahnkreuz 29-Dreieck Walsrode links und folgt den Schildern A7 in Richtung Hannover/Westenholz. Am Autobahnkreuz 57-Kreuz Hannover-Ost haltet Ihr Euch rechts und folgt den Schildern A2 in Richtung Berlin/Braunschweig. Die A2 verläuft leicht nach links und wird dann zur A10. Weiter geht‘s im Verlauf mit einer Gabelung - dort fahrt ihr auf die A115 und folgt Ihr der Beschilderung für Berlin-Tegel Flughafen/Berlin-Zentrum/Zehlendorf/Potsdam-Zentrum. Am Autobahnkreuz 1-Dreieck Funkturm haltet Ihr Euch dann rechts und folgt den Schildern A100 in Richtung Hamburg/Wedding.

Wenn Ihr in Berlin bis zum Olympiastadion vorfahren wollt, fahrt auf dem Stadtring Richtung Charlottenburg (A100). Bei der Ausfahrt Kaiserdamm-Süd geht es runter und anschließend über den Theodor-Heuss-Platz in Richtung Spandau (Heerstraße). Bei der Flatowallee müsst Ihr rechts abbiegen. Rund um das Olympiastadion steht der Parkplatz P07 für Gästefans zur Verfügung. Die Parkgebühr beträgt sieben Euro. Aufgrund der geringen Kapazität sind diese Plätze jedoch relativ schnell voll. Mit dem Auto seid Ihr etwa vier Stunden unterwegs.

Für alle Grün-Weißen, die mit der Bahn anreisen wollen: Zuerst müsst Ihr von Bremen nach Hamburg - der IC fährt stündlich, der Metronom auch häufiger. Am Hamburger Hauptbahnhof müsst Ihr dann umsteigen und den ICE Richtung München Hbf nehmen. Eure Fahrtzeit nach Berlin beträgt auf diesem Wege dann ungefähr drei Stunden. Ab Berlin Hbf nehmt Ihr die U2 oder die S5 und fahrt bis zur Haltestelle „Olympiastadion“. Von dort ist es nur noch ein kurzer Fußweg.

Werder Bremen gegen Hertha BSC: Einlass ins Olympiastadion

Das Berliner Olympiastadion öffnet 90 Minuten vor Spielbeginn seine Tore, am Samstag also um 14.00 Uhr. Der Gästebereich im Stadion ist am Marathontor in den Blöcken G und H sowie in den Blöcken 15 bis 17 im Oberrang. Gästefans nutzen bitte ausschließlich den Einlass „Südtor“, um in das Stadion zu gelangen. In den Blöcken G und H ist freie Platzwahl. Bei der Anreise größerer Fanszenen wird der Gästeblock um die Blöcke J und K sowie 18 bis 20 erweitert.

Im gesamten Stadion kann mit Bargeld bezahlt werden. Die Mitnahme von Digitalkameras und Fotoapparaten (ohne Wechselobjektiv) zum privaten Gebrauch ist gestattet. Das Objektiv darf eine Brennweite von 55mm NICHT überschreiten.

Auf dem Parkplatz P05 befindet sich eine kostenpflichtige Gepäckabgabe. Es dürfen Tetrapaks oder Trinkpäckchen bis zu 1 Liter mit ins Stadion genommen werden. Eine Promillegrenze ist nicht definiert. Es werden stichprobenartig Kontrollen durchgeführt. Deutlich alkoholisierten Personen wird der Zutritt zum Stadion verweigert.

Coronavirus: Hygiene-Hinweise von Hertha BSC

Mit Blick auf die Entwicklung zur Ausbreitung des Covid-19-Virus (Coronavirus) hat die Hertha folgende Hinweise für den Besuch im Berliner Olympiastadion ausgeben - mit der dringenden Bitte, bekannte und geübte Hygiene-Standards einzuhalten:

1.) Berührungen der Augen-, Nasen- oder Mundpartien (Schleimhäuten) sollten vermieden werden.

2.) Nach Personenkontakten, der Benutzung von Sanitäreinrichtungen und vor der Nahrungsaufnahme gründlich die Hände waschen.

3.) Einmaltaschentüchern bitte nach der Benutzung direkt entsorgen.

4.) In den WC's stehen Einweg-Papierhandtücher bereit, die bitte ebenfalls nach Benutzung direkt und sicher entsorgt werden sollten.

5.) Der im Olympiastadion anwesende Sanitätsdienst wird personell wie infrastrukturell für Verdachtsfälle aufgestellt.

6.) Die Taktung zur Reinigung der sanitären Anlagen wird intensiviert und gefahrenspezifisch akzentuiert (z. B. Türklinken).

Werder Bremen-Fankneipen in Berlin

Berlin ist (nach Bremen natürlich) die wohl zweitgrößte Bundesliga-Stadt, wenn es um die Anzahl an Werder-Fan-Kneipen geht. Treffpunkte für Werder-Fans in der Hauptstadt sind vor allem das Alois S., die Bar11 und „Eure Kneipe“. Außerdem können euch auch die Leute vom Fischmob weiterhelfen, wo Werderaner gerne gesehen sind. Eine Übersicht einiger Werder-Fan-Kneipen in Deutschland findet ihr hier.

Quelle: DeichStube