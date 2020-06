Die Heimschwäche pflastert Werder den Weg in die zweite Liga

Bremen – Als Florian Kohfeldt noch ein Novize auf der Bremer Trainerbank war, lief es für ihn im Weserstadion wie geschmiert. Von den ersten 16 Heimspielen unter seiner Regie verlor der SV Werder kein einziges, Kohfeldt feierte eine Punkteparty nach der anderen, die Mannschaft war der Herrscher am Osterdeich.

Die sagenhafte Serie endete erst im Oktober 2018 mit einem 2:6 gegen Bayer Leverkusen – dennoch blieb Werder Bremen in der Saison heimstark, gewann acht der 17 Partien in der eigenen Arena, verlor nach Leverkusen nur noch zwei weitere. Das war der Hauptgrund, weshalb Florian Kohfeldt und sein Team bis zum Saisonende auf einen Platz im Europapokal hoffen durften und mit dem Abstieg überhaupt nichts zu tun hatten. Wie dagegen eine Saison ohne Heimstärke aussieht, zeigt sich jetzt: Werder bekommt zu Hause seit Monaten überhaupt nichts mehr auf die Reihe, das 0:1 gegen den VfL Wolfsburg am Sonntag war im 15. Heimspiel bereits die elfte Pleite – mit dieser desaströsen Bilanz pflastern sich die Bremer selbst den Weg Richtung Liga zwei.

Zum Vergleich: In der Auswärtsbilanz ist Werder in der laufenden Spielzeit nicht weit weg vom Niveau der Vorsaison. 23 Punkte waren es in der Saison 18/19, die die Bremer in der Fremde holten, 19 sind es schon in der laufenden Serie. Und beim SC Paderborn sowie bei Mainz 05 könnten noch welche hinzukommen. Kaum ein Unterschied also.

Werder Bremen: Nur sechs Punkte im eigenen Stadion

Gravierend dagegen, was sich von einer Spielzeit zur anderen bei der Ausbeute im eigenen Stadion getan hat. 30 Punkte fuhr Werder Bremen in der vergangenen Saison daheim ein – das war Platz vier in der Heimtabelle, Champions-League-Niveau. Ein Jahr später ist davon nichts mehr zu sehen. Den elf Heimniederlagen stehen nur ein Sieg und drei Unentschieden gegenüber – zusammen mickrige sechs Punkte. Damit ist Werder noch hinter dem SC Paderborn (acht Zähler) Letzter in der So-lief's-zu-Hause-Tabelle.

Selbst bei Siegen in den letzten beiden Heimspielen gegen Bayern München (sehr unwahrscheinlich) und den 1. FC Köln (möglich) würden die Bremer nur auf zwölf Zähler kommen und damit definitiv hinter dem Heim-Drittletzten Mainz 05 (aktuell 14 Punkte) zurückbleiben. Was wiederum die Abstiegswahrscheinlichkeit deutlich erhöht. Denn in den vergangenen 20 Jahren gehörten nur zwölf der 40 Clubs, die am Saisonende die beiden heimschwächsten Teams stellten, nicht zu den direkten Absteigern. 28 dagegen mussten wegen der Heimschwäche die Liga verlassen – ein Wert von glatt 70 Prozent.

Werder Bremen gehört zu den erfolglosesten Heimmannschaften

So gesehen ist auch Werder Bremen schon zu 70 Prozent abgestiegen. Und einen Spitzenplatz im historischen Bundesliga-Ranking der bei Heimspielen erfolglosesten Mannschaften haben die Grün-Weißen auch schon sicher. Die vier Punkte der Spvgg. Greuther Fürth aus der Saison 2012/13 haben die Bremer zwar schon überboten, aber noch liegen sie hinter Tasmania Berlin zurück. Der schlechteste Bundesligist aller Zeiten holte 1965/66 sieben seiner nur acht Punkte im eigenen Stadion – einen mehr also als Werder aktuell. Auf Platz drei der unrühmlichen Tabelle liegt Hertha BSC mit neun Heimpunkten in der Serie 2009/10. Müßig zu erwähnen, dass alle drei mit diesen Bilanzen keine Chance auf den Klassenerhalt hatten, oder? (csa)

Die heimschwächsten Teams der Bundesliga-Historie

Verein / Saison / Heimpunkte

1. Greuther Fürth 12/13 4

2. Tasmania Berlin 65/66 7

3. Hertha BSC 09/10 9

4. Hertha BSC 90/91 10

5. Wuppertaler SV 74/75 11

6. 1. FC K'lautern 11/12 11

7. VfL Bochum 09/10 12

8. SC Freiburg 04/05 12

9. MSV Duisburg 07/08 12

10. Hannover 96 15/16 12

Hinweis: Werder Bremen steht bei noch zwei verbleibenden Heimspielen bei sechs Heimpunkten.