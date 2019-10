Kein Elfmeter in der Nachspielzeit: Werders großer Hand-Ärger in Leverkusen

Der Moment vor der kritischen Situation: Nadiem Amiri von Bayer Leverkusen springt in den Ball von Benjamin Goller, spielt Hand - aber Werder Bremen bekommt keinen Elfmeter.

Leverkusen - Für einen kurzen Moment sah es so aus, als würde Schiedsrichter Martin Petersen auf den Punkt zeigen, Werder Bremen in der zweiten Minute der Nachspielzeit während des Auswärtsspiels bei Bayer Leverkusen einen Handelfmeter zusprechen.

Beim Stand von 2:2 wäre das ohne Frage der Matchball gewesen - Werder Bremen bekam ihn aber nicht. Der Unparteiische aus Stuttgart zeigte Abstoß an, was im Bremer Lager zum Teil für großen Unmut, ja sogar dafür sorgte, dass sich einige Akteure am Ende betrogen fühlten. Und das durchaus zurecht. Aber der Reihe nach.

Werder-Talent Benjamin Goller, erst wenige Minuten zuvor eingewechselt, wollte den Ball während des letzten Angriffs der Partie im Strafraum querlegen, was nicht gelang, weil Leverkusens Nadiem Amiri grätschte und die Kugel mit beiden Armen am Boden stoppte.

Martin Petersen und VAR verweigern Werder Bremen Elfmeter gegen Bayer Leverkusen

„Da muss es Elfmeter geben“, ärgerte sich Ömer Toprak und wetterte: „Das Handspiel war ganz klar zu sehen! Der Schiedsrichter hatten freien Blick, und wenn ich auf dem Platz schon sehe, dass es Elfmeter ist, dann muss er es auch sehen.“

Hatte Martin Petersen vermutlich auch. Nur hatte der Referee die Szene nach Rücksprache mit dem Video-Schiedsrichter (VAR) anders bewertet und darauf verzichtet, sie sich selbst noch einmal am Monitor anzusehen. Eine neue Regel besagt, dass es kein Handspiel mehr ist, wenn ein Spieler den Ball im Liegen an den sogenannten Stützarm bekommt.

Werder Bremen: Kohfeldt und Baumann scherzen über „tolle Torwart-Parade“

„Das war hier aber kein Stützarm“, betonte Werder-Trainer Florian Kohfeldt - und fügte süffisant an: „Ich war früher ja wahrlich kein Top-Torhüter, aber so bin ich in solche Bälle reingegangen.“ Werders Sportchef Frank Baumann gab nüchtern zu Protokoll: „Durch die neue Regel ist es kein Handspiel mehr, wenn man sich abstützt. In diesem Fall war es aber halb abgestützt und halb eine tolle Torwart-Parade.“

Naturgemäß sah Leverkusens Trainer Peter Bosz die Sache gänzlich anders: „Was soll er mit den Händen machen? Er steckt sie unter seinen Körper. Ich habe noch nie eine Grätsche mit Händen auf dem Rücken gemacht.“ Eine Szene, zwei Meinungen - insgesamt war die große Hand-Verwirrung von Leverkusen nach der Aktion in der Nachspielzeit perfekt. Auf der anderen Seite hatte es schließlich zuvor eine ähnlich strittige Entscheidung gegeben, von der Werder Bremen allerdings profitiert hatte.

Werder Bremen: Spieler verlieren Überblick über Hand-Entscheidungen

In der 71. Minute hatte Toprak Amiri den Ball aus kurzer Distanz an den angelegten Arm geschossen, weshalb das folgende Tor von Lucas Alario nicht zählte.

Zweimal Hand, einmal abgepfiffen, einmal nicht - unter dem Strich war die große Diskussion, die die Liga seit Langem in Atem hält, um weitere Beispiele reicher. „Wer weiß schon, was noch Handspiel ist und was nicht?“, fragte Maximilian Eggestein fast schon ein wenig resigniert und beantworte die Frage direkt für sich selbst: „Ich jedenfalls nicht. Ich habe den Überblick verloren.“ (dco)

Zur ersten Meldung vom 26. Oktober 2019:

Schiedsrichter Martin Petersen pfeift Werder gegen Leverkusen

Martin Petersen ist der Schiedsrichter für die Partie von Werder Bremen bei Bayer Leverkusen (Samstag, 18.30 Uhr). Für den 34-Jährigen ist es erst das 18. Spiel als Bundesliga-Schiedsrichter.

Wenn das mal keine guten Vorzeichen sind: Drei Mal pfiff Martin Petersen die Grün-Weißen bisher, drei Mal gewann der SV Werder Bremen. Zuletzt war Petersen am 25. Spieltag der vergangenen Saison der Unparteiische bei einem Werder-Spiel – das Team von Trainer Florian Kohfeldt gewann mit 4:2 gegen Schalke 04.

Werder Bremen gegen Bayer Leverkusen: Erst das 18. Bundesliga-Spiel für Martin Petersen als Schiedsrichter

Für Martin Petersen ist das Topspiel am Samstagabend erst die 18. Partie, die er in der Bundesliga leiten wird. Der 34-Jährige Immobilienkaufmann aus Stuttgart ist seit 2009 DFB-Schiedsrichter und pfeift seit der Saison 2017/18 in der Beletage des deutschen Fußballs.

Petersens Assistenten am Samstag sind Alexander Sather und Robert Wessel, vierter Offizieller ist Holger Henschel. Als Video-Schiedsrichter (VAR) sind Benjamin Cortus und Christian Bandurski im Einsatz. (msw)

