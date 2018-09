Hamann: Eggestein ist einer für Löw

Bremen. Der Neuanfang in der deutschen Nationalmannschaft findet ohne einen Werder-Profi statt. Und das ist ein Fehler, sagt der ehemalige Nationalspieler Dietmar Hamann im Interview mit der „Bild“-Zeitung.

Der 45-Jährige fordert ganz konkret die Berufung von Bremens Mittelfeldmann Maximilian Eggestein in die DFB-Elf. „Er hat das Potenzial zum Top-Spieler. Meiner Meinung nach muss Jogi Löw ihn auch zur Nationalmannschaft einladen“, sagt Hamann über den 21-Jährigen und argumentiert: „Wenn du einen Umbruch machen willst, muss Maxi dabei sein. Er bringt alles mit, was ein Klasse-Spieler braucht: Technik, Torgefahr, Laufbereitschaft. Zudem macht er einen bodenständigen Eindruck.“

Eggestein hat sich enorm schnell entwickelt

Maximilian Eggestein selbst hat Fragen zur Nationalmannschaft zuletzt immer zurückgewiesen. Kein Thema für ihn – jedenfalls noch nicht. Er fokussiert sich vorerst auf die U21, mit der er kurz vor der Qualifikation zur EM 2019 in Italien und San Marino steht. Was danach kommt? Eggestein mag nicht spekulieren. Hamann dagegen legt sich für den Bremer mächtig ins Zeug, macht Werbung für Eggestein: „Man darf auch nicht vergessen, dass er in der Vorsaison dem Druck im Abstiegskampf standgehalten hat – und das als junger Spiele. Sensationell!“

+ Maxi Eggestein im Spiel gegen den 1. FC Nürnberg. © Gumz

Tatsächlich hatte sich Maximilian Eggestein in einer sportlich schwierigen Zeit für Werder Bremen enorm schnell entwickelt. Bundesliga-Premiere im November 2014 mit noch nicht ganz 18 Jahren als zweitjüngster Werder-Debütant der Geschichte, Durchbruch dann in der vergangenen Saison. Mittlerweile steht er schon bei 60 Bundesliga-Spielen, am Wochenende erzielte er beim 1:1 gegen den 1. FC Nürnberg sein viertes Erstliga-Tor. Für Hamann, als Profi unter anderem für den FC Bayern, FC Liverpool und Manchester City aktiv sowie 57 Mal für die DFB-Auswahl im Einsatz, reicht das, um eine Nominierung durch Bundestrainer Joachim Löw zu fordern.

Es wäre auch ein verdienst Kohfeldts

Sollte Eggestein irgendwann den Sprung zu Löw schaffen, wäre das auch ein Verdienst von Werder-Trainer Florian Kohfeldt, meint Hamann: „Viele Spieler haben eine enorme Entwicklung unter ihm genommen.“ Ohnehin hat der Sky-Experte ein sehr hohe Meinung von Kohfeldt. „Wenn er so weitermacht, werden die Angebote von Top-Clubs nicht ausbleiben“, prophezeit er.

Quelle: DeichStube