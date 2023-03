Werder-Trio steigt wieder ins Training ein: Weiser, Veljkovic und Zetterer zurück auf dem Platz

Von: Malte Bürger

Gute Nachrichten vom Trainingsplatz: Sowohl Mitchell Weiser als auch Milos Veljkovic und Michael Zetterer sind ins Training des SV Werder Bremen zurückgekehrt und konnten alle Einheiten voll mitmachen.

Bremen – Er kommentierte, dirigierte und korrigierte. Milos Veljkovic, dem ja gern eine eher ruhige Interpretation seines Arbeitsauftrages nachgesagt wird, war am Dienstagnachmittag kaum zu überhören. Immer wieder meldete sich der Verteidiger des SV Werder Bremen bei der ersten Trainingseinheit der Woche zu Wort, sendete bei den verschiedenen Übungen allerlei Impulse. Ganz so, als habe er gehörigen Nachholbedarf.

Mitchell Weiser, Milos Veljkovic und Michael Zetterer stehen Werder Bremen gegen die TSG Hoffenheim zur Verfügung

Hat der 27-Jährige ja im Grunde auch, schließlich fehlte der serbische Nationalspieler dem SV Werder Bremen zuletzt aufgrund von muskulären Problemen. Nun ist er also zurück im Kreise der Mannschaft, ebenso wie Mitchell Weiser (Belastungssteuerung) und Ersatzkeeper Michael Zetterer (Grippe), die vor dem freien Wochenende pausiert hatten. Und allen bleibt genügend Zeit, um pünktlich zum nächsten Heimspiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim (Sonntag, 17.30 Uhr, im DeichStube-Liveticker) wieder komplett auf der Höhe zu sein.

„Wir haben bis zum Spiel noch ein paar Tage, in der wir die Belastung gut steuern können“, sagt Clemens Fritz, Werder Bremens Leiter Profifußball. Einem Einsatz stehe demnach grundsätzlich nichts im Wege. „Auch von denen, die auf Reisen sind, habe ich noch nichts Gegenteiliges gehört.“ Die Länderspieltrips von Jiri Pavlenka (Tschechien), Romano Schmid (Österreich) und Ilia Gruev (Bulgarien) sind bereits beendet, das Dreiergespann wird am Mittwoch in Bremen zurückerwartet. Auch Niclas Füllkrug soll nach Vereinsgaben im Anschluss an seinen Aufenthalt beim DFB-Team „zeitnah“ wieder am Osterdeich auftauchen. (mbü)