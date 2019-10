Guido Winkmann pfeift Werder Bremen gegen Eintracht Frankfurt

Schiedsrichter Guido Winkmann pfeift am Sonntag das Spiel von Werder Bremen gegen Eintracht Frankfurt.

Schiedsrichter Guido Winkmann pfeift das Bundesliga-Spiel von Werder Bremen am Sonntag auswärts gegen Eintracht Frankfurt (18.00 Uhr).

Die Bilanz von Werder Bremen mit Guido Winkmann als Schiedsrichter ist leicht negativ: 23 Mal haben die Grün-Weißen bisher unter Winkmanns Leitung gespielt (21 Mal Bundesliga, zwei Mal DFB-Pokal). Dabei sprangen neun Siege, drei Unentschieden und elf Niederlagen heraus.

Winkmann pfiff Werder Bremen in der aktuellen Saison noch nicht, dafür in der vergangenen Spielzeit drei Mal in der Hinrunde - bei den Niederlagen gegen Borussia Dortmund (1:2) und Mainz 05 (1:2) sowie beim Sieg gegen Hertha BSC (3:1).

Werder Bremen in Frankfurt: Guido Winkmann erfahrener Bundesliga-Schiedsrichter

Guido Winkmann gehört zu den erfahrensten Unparteiischen in der Bundesliga. Der 45-jährige Polizeibeamte aus Kerken ist seit 1989 als Schiedsrichter aktiv, seit 2008 pfeift er in der Bundesliga. Bisher stehen 137 Erstliga- und 111 Zweitliga-Spiele in seiner Vita.

Am Sonntag beim Spiel von Werder Bremen gegen Eintracht Frankfurt sind Christian Bandurski und Arno Blos Winkmanns Assistenten an der Seitenlinie. Arne Aarnink ist der Vierte Offizielle. Als Video-Assistenten (VAR) nehmen Felix Zwayer und Marco Achmüller im Kölner Keller Platz. (han)

Quelle: DeichStube