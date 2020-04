Werder wieder im Training: Es geht zu wie im Bienenstock

Beim SV Werder Bremen wird wieder trainiert, allerdings nicht auf den Trainingsplätzen am Weserstadion, sondern in der Arena selbst. Und auch nicht gemeinsam in Gruppen, sondern einzeln.

Bremen – Die Torhüter des SV Werder Bremen machten den Anfang. Schon um 8.00 Uhr am Montagmorgen trafen Jiri Pavlenka, Stefanos Kapino und Luca Plogmann am Weserstadion ein. Und dann war es ein bisschen so wie im Bienenstock – die einen schwirrten rein, die anderen schwirrten raus.

Und es wurde klar: Was immer Werder Bremen hinter verschlossenen Türen im Bauch des Weserstadions veranstaltete, ein Teamtraining oder etwas, was auch nur in diese Richtung ging, konnte es nicht gewesen sein. Anders als viele andere Bundesligisten dürfen die Bremer noch nicht in Kleingruppen auf den Trainingsplätzen üben, der Senat hat es nicht zugelassen.

Das sorgt nicht nur für Verdruss bei Trainer Florian Kohfeldt, sondern könnte die Mannschaft sogar aus der Stadt hinaustreiben – für den Trainings-, aber möglicherweise auch für den Spielbetrieb, sollte der tatsächlich im Mai oder später wieder anlaufen.

Werder Bremen fürchtet Wettbewerbsnachteil ohne Gruppentraining

Dass Werder vergrätzt ist über die Haltung des Senats, ist hinlänglich bekannt. Trainer Florian Kohfeldt verlieh seinem Ärger am Montag in einer Mitteilung des Vereins Ausdruck. „Wir befinden uns weiterhin in dem Spannungsfeld, dass Mitkonkurrenten an anderen Standorten bereits seit längerem im Gruppentraining arbeiten. Wir hoffen hierbei, keinen Wettbewerbsnachteil zu erleiden, sondern würden eine bundesweit einheitliche Lösung begrüßen“, wird der 37-Jährige zitiert.

Laut einer Auflistung von „sport1.de“ trainieren seit Montag mindestens zehn Teams schon wieder auf den Plätzen – in Gruppen von zwei bis sogar sieben Spielern. Werder Bremen dagegen muss am individuellen Training festhalten, bis eine bundeseinheitliche Regelung getroffen ist. Das könnte noch am Montag geschehen, vielleicht auch erst am Dienstag. Vielleicht auch gar nicht.

Bislang hatten die Werder-Profis daheim und jeder für sich ihr Programm abgespult. Nun sind sie zurück in Bremen und müssen sich an ein streng durchgetaktetes Programm halten. Denn in dem Bienenstock steckt System. Als beispielsweise Yuya Osako am Montag um halb zehn zu seiner Trainingseinheit eintraf, schwang wenig später die Tür zum Kabinentrakt wieder auf und Pavlenka kam heraus. Und als Osako um 11.30 Uhr wieder ging, traf Nuri Sahin ein. So ging es bis weit in den Nachmittag weiter.

Werder Bremen lässt Spieler einzelne Trainingseinheiten im Stadion absolvieren

„Die Spieler haben einzelne Trainingstermine, an denen sie mit einem Trainer entweder auf dem Platz oder im Kraftraum individuell arbeiten“, erklärte Kohfeldt. Die meisten Profis erschienen bereits in Trainingskleidung am Stadion, mussten sich also nicht umziehen. Im Stadioninneren werden laut Werder alle infrage kommenden räumlichen Möglichkeiten genutzt, damit möglichst wenige Spieler aufeinandertreffen. Man will eben – na klar – „die Vorgaben der Behörden vollumfänglich umsetzen“, so Florian Kohfeldt.

Aber was, wenn es die erwartete bundeseinheitliche Lösung zum Gruppen- und Teamtraining bei den Profi-Clubs nicht geben wird? Was, wenn Werder auch künftig auf Bremer Boden nicht in Gruppen trainieren darf, während es der Konkurrenz längst erlaubt ist? Dann ist nicht auszuschließen, dass der Club die Trainingsaktivitäten ins niedersächsische Umland verlegt. Verden? Rotenburg? Oldenburg? Rehden? Oder weiter weg? Wieso nicht?

Geht Werder Bremen zum Trainieren ins niedersächsische Umland?

Auch bei einer möglichen Wiederaufnahme des Spielbetriebs könnte ein Umzug zum Thema werden. Schließlich hatte Bremens Innensenator Ulrich Mäurer schon erkennen lassen, dass er der Lösung mit Spielen ohne Zuschauer weiter skeptisch gegenübersteht. „Ich habe große Zweifel darran, dass es jemals zur Durchführung von Geisterspielen kommt“, sagte der SPD-Politiker. Es war allgemein gemeint, wird aber ganz speziell für Bremen gelten.

Umzugspläne zu schmieden, könnte für Werder Bremen also ratsam sein. Doch noch setzt SportchefFrank Baumann darauf, dass sich durch möglicherweise bevorstehende Lockerungen der Anti-Corona-Maßnahmen sowie einer Einsicht bei allen Parteien, dass Geisterspiele im Sinne des Fußballs nicht gefährdet werden dürfen, die Durchführung auch in Bremen sicherstellen lässt. (csa)

