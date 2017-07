Großes Lob für Plogmann

Nouri über Torwart-Talent

Schnuppert schon mal Profi-Luft: Luca Plogmann

Zell am Ziller - Neulich war er der Klick-Hit in der „WerderStube“. Das Video von Luca Plogmann, wie er beim Aufwärmspielchen Max Kruse tunnelte und dafür von seinen Teamkollegen gefeiert wurde, wollten Tausende sehen. Teenie-Torhüter foppt Werder-Star – das kam an.