Grillitsch geht! Ein Wechsel, der Werder wehtut

Ein Zitat von Florian Grillitsch sagt viel über sein Vertrauen in die Entwicklung von Werder Bremen aus. Die von 1899 Hoffenheim aufgezeigten Perspektiven hätten ihm „die Entscheidung für einen Wechsel leicht gemacht“.

Bremen - Von Carsten Sander. Dieser Wechsel tut Werder weh! Florian Grillitsch verlässt die Bremer am Saisonende ablösefrei und wird künftig für den Bundesliga-Konkurrenten 1899 Hoffenheim spielen.

Beim Überraschungsfünften der laufenden Saison unterschrieb der 21-Jährige einen bis 2021 datierten Vertrag. Bei den Kraichgauern soll Grillitsch die Nachfolge von Sebastian Rudy antreten. Der deutsche Nationalspieler wechselt im Sommer zu Bayern München – ebenfalls ablösefrei.

Während Hoffenheim mit Grillitsch ein Loch im Kader schnell gestopft hat, ist Werder Bremen der große Verlierer in der Geschichte. Einen talentierten und in der eigenen Jugend ausgebildeten Spieler so früh und ohne Ablöse zu verlieren, ist jedesmal ein Schlag für den auf Transfereinnahmen angewiesenen Club. „Es ist schade, dass er geht. Wir hätten gerne mit Florian verlängert und haben auch alles versucht“, sagte Sportchef Frank Baumann, „letztlich war es bei ihm aber eine Grundsatzentscheidung, dass er den Tapetenwechsel für sich als wichtig erachtet hat.“

Im Team der Zukunft von Werder-Coach Alexander Nouri hätte Grillitsch im Mittelfeld eigentlich eine feste Säule werden sollen. Doch dieser Werder-Plan deckte sich nicht mehr mit den Plänen des österreichischen U21-Nationalspielers. Er entschied sich für Hoffenheim – und damit für die Option, in der kommenden Saison international spielen zu können. Die TSG Hoffenheim hat unter Trainer Julian Nagelsmann eine steile Entwicklung genommen und klopft sogar an die Tür zur Champions League.

Aufbruchstimmung statt Abstiegskampf - Nagelsmann statt Nouri

„Am Ende“, sagte Grillitsch auf „achtzehn99.de“, hätten ihm die „aufgezeigten Perspektiven die Entscheidung für einen Wechsel zur TSG leicht gemacht. Die Möglichkeit, selbst ein Teil dieser Team-Entwicklung zu werden und mit der eigenen zu verbinden, ist für jeden jungen Spieler reizvoll“. Heißt übersetzt: Das, was Werder an Konzepten und Fantasien zu bieten hatte, konnte den 21-Jährigen nicht mehr überzeugen. Er wählte Aufbruchstimmung statt Abstiegskampf, er wählte auch Nagelsmann statt Nouri. Und Borussia Mönchengladbach, lange Zeit der Favorit auf Grillitschs Zusage, bekam ebenfalls einen Korb.

Vor wenigen Tagen hatte es im Werder-Trainingslager noch Gespräche zwischen Frank Baumann und Grillitsch-Berater Thomas Böhm gegeben. Danach wurde ein Bild gezeichnet, wonach noch alles offen war. Heute weiß man jedoch: Danach war Werder aus dem Rennen. Baumann bestätigt das. „Es waren immer faire und offene Gespräche. Wir wären uns auch finanziell einig geworden“, meinte der Bremer Geschäftsführer, aber Grillitsch habe partout weggewollt, um anderswo sein Glück zu suchen: „Das ist dann so, das muss man dann hinnehmen.“

Dass Florian Grillitsch bei 1899 Hoffenheim, dem Club von Milliardär Dietmar Hopp, mehr verdienen kann als in Bremen, ist allerdings auch klar. Auf telefonische Nachfrage wollte sich der Profi zu seinem Wechsel übrigens nicht weiter äußern: „Im Moment nicht, ich bitte um Verständnis.“

Nachdem er am Montag mit 1899-Sportdirektor Alexander Rosen („Florian Grillitsch ist unser Wunschtransfer für das zentrale Mittelfeld“) den Wechsel besiegelt hat, geht es für den Niederösterreicher nicht direkt zurück nach Bremen. Er wird am Dienstagnachmittag seine im Trainingslager erlittene Schulterverletzung von einem Spezialisten untersuchen lassen. Danach ist möglicherweise klar, wie lange Grillitsch noch pausieren muss.

Baumann hat Grillitschs Leistungsabfall bemerkt

In der laufenden Saison hat der vielseitige Mittelfeldspieler elf der 16 Liga-Spiele für Werder bestritten. Das ist zwar ein ordentlicher Wert, seine Leistungen aus der Spielzeit 2015/16, als er zum Stammspieler avanciert war, hat er bislang aber nicht bestätigt. Den Leistungsabfall hat auch Baumann registriert. „In der letzten Saison war Florian ein wichtiger Spieler für uns, hat sein Potenzial gezeigt. Diese Saison ist er noch nicht in seinen Rhythmus gekommen“, sagte er.

Doch bis zum Abschied aus Bremen sei nochmal Vollgas gefordert – und Grillitsch verspricht, dass er liefern wird. „Ich will möglichst schnell fit werden und dann mithelfen, dass wir unsere Saisonziele erreichen“, erklärte er in der Mitteilung der TSG Hoffenheim. Ein Wechsel noch in der aktuellen Transferperiode und dann mit einer kleinen Ablöse ist laut Frank Baumann übrigens nie diskutiert worden. Keine der beteiligten Parteien habe ein Interesse daran gehabt.

Hintergrund: Eine Chance für Schmidt und Eggestein

Wenn Sebastian Rudy geht, holt sich 1899 Hoffenheim mal eben Florian Grillitsch. Und wie reagiert wiederum Werder Bremen darauf? Antwort: Erstmal mit dem Verweis auf die eigenen Nachwuchsspieler. „Wir haben für die kommende Saison genügend Möglichkeiten“, erklärt Sportchef Frank Baumann und nennt als Nachrücker die Nachwuchsspieler Niklas Schmidt (18) und Maximilian Eggestein (20): „Sie können jetzt den Weg nehmen, den auch Florian Grillitsch bei uns genommen hat.“

Der Bald-Hoffenheimer war 2013 als 17-Jähriger aus der Jugend-Akademie St. Pölten zu Werder gewechselt und im Nachwuchsleistungszentrum binnen drei Jahren zum Bundesliga-Stammspieler (36 Einsätze, zwei Tore) herangereift. Nachahmer sind nun willkommen.

Baumann schließt jedoch nicht aus, dass die Bremer den Grillitsch-Abgang im Sommer doch mit einer Neu-Verpflichtung kompensieren werden. Aber das hänge davon ab, was sich sonst noch an Veränderungen im Mittelfeld ergeben wird. Soll heißen: Ob Kapitän Clemens Fritz noch eine Saison dranhängt, ob Philipp Bargfrede zur Verfügung steht, ob Neuzugang Thomas Delaney einschlägt.