Jetzt bewerben: Die DeichStube sucht einen Grafikdesigner/Content Creator (m/w/d)

Neuzugang gesucht: Jetzt bei der DeichStube als Grafikdesigner/Content Creator (m/w/d) bewerben!

Wir brauchen Dich! Die DeichStube sucht einen Grafikdesigner/Content Creator (m/w/d) - jetzt bewerben! © DeichStube

Das DeichStube-Team in Bremen sucht Verstärkung! Du bist kreativ, auf allen relevanten Social-Media-Plattformen zuhause und hast Lust, dich in deinem Arbeitsalltag mit dem SV Werder Bremen zu beschäftigen? Dann bewirb dich jetzt als Grafikdesigner/Content Creator (m/w/d)!

Die DeichStube braucht dich! Komm‘ in ein spannendes Team, das sich rund um die Uhr dem SV Werder Bremen widmet, und werde Teil des größten Werder-Multimedia-Netzwerks! Hilf uns und unserer Werbeagentur Plietsch GmbH dabei, die Marke DeichStube noch bekannter zu machen!

Für welche Mannschaft wirst du spielen?



Die DeichStube ist eine Netzwerk-Plattform, welche sich ausschließlich dem Thema Werder Bremen widmet. Entwickelt und betreut wird die Plattform von der Kreativ- und Digitalagentur Plietsch GmbH. Plietsch arbeitet in engem Austausch mit der DeichStube und verantwortet den Sales-Bereich, das Marketing und die Weiterentwicklung der Marke. Hier werden neue Ideen, Konzepte, Produkte und Kanäle rund um die DeichStube entwickelt. In deinem Team brennen die Kollegen für die DeichStube und freuen sich auf ein neues Mitglied im Team, welches diese Leidenschaft teilt.

Warum du zu uns wechseln solltest?

- Im Idealfall wird sich dein Arbeitsalltag um dein Lieblingsthema drehen: Werder Bremen

- Du wirst ein Mitglied im sportlichen Team der DeichStube und wirst Teil einer starken Marke

- Eine leistungsgerechte Vergütung mit vielen anderen Benefits wie z.B. Vermögenswirksame Leistungen, Kaffee-/Wasser-Flatrate und Eis-Alarm bei warmem Wetter

- Ein abwechslungsreiches Aufgabengebiet

- Flache Hierarchien mit viel Raum für Eigeninitiative, neue Ideen und selbständiges Arbeiten

- Es erwartet dich ein kompetentes, motiviertes und dynamisches Team mit vielen innovativen Ideen und spannenden Projekten

- Für eine angenehme Arbeitsatmosphäre mit guter Work-Life-Balance ist mit unseren neuen, modernen Büros und unserer freundlichen Kultur stets gesorgt

- Flexible Arbeitszeiten und Home-Office-Möglichkeit

- Ein strukturiertes Einarbeitungsprogramm

Jetzt bewerben: Die DeichStube sucht einen Grafikdesigner/Content Creator (m/w/d)

Deine Position auf dem Platz

- Gestalterische Umsetzungen und Ausarbeitungen von Kreativkonzepten für Online- und Print-Projekte

- Reinzeichnungen für Printmedien vom Flyer bis hin zu Großformaten

- Du entwickelst kreative Visualisierungsansätze von Kunden- und Pitch-Präsentationen

- Produktion von Bild-, Film- und Textmaterial

- Du erstellst eigenständig zielgruppenspezifische Postings, Stories, Beiträge und Artikel für unsere Online-Kanäle

- Du entwickelst Ideen und Konzepte für unsere Online-Marketing-Strategie und unterstützt unser Redaktions- und Marketing-Team mit kreativem Input

Was ist entscheidend für einen Transfer zu uns?

- Erfolgreich abgeschlossenes Studium oder Ausbildung mit Schwerpunkt Marketing, Medien oder Kommunikation oder vergleichbare Ausbildung

- Du bist kreativ, offen, kommunikativ und scheust Dich nicht davor, Dinge selbst in die Hand zu nehmen

- Du hast Erfahrung in der Adobe Cloud (InDesign, Photoshop, Illustrator)

- Fachkenntnisse in Videobearbeitung (Premiere, Vegas o.Ä.)

- Du bist auf allen relevanten Social Media Plattformen zuhause und kennst die spezifischen Kommunikationsregeln für diese Kanäle

- Du bist ein Teamplayer

Du erfüllst nicht alle Anforderungen? Kein Problem! Überzeuge uns von anderen interessanten Fähigkeiten und Erfahrungen, die du mitbringst und die du bei uns einbringen möchtest

Was musst Du jetzt tun?

Komm‘ direkt vorbei oder schick‘ uns deine vollständige Bewerbung, gerne mit Gehaltswunsch, an: christiane.wood@agentur-plietsch.de mit dem Stichwort: Grafikdesigner/Content Creator (m/w/d). Wir freuen uns auf deine Bewerbung!