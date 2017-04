Glück gehabt! Und das ganz schön oft

Werder hatte in dieser Saison schon oft Glück, zum Beispiel beim 2:1-Sieg in VfL Wolfsburg.

Bremen - Werder Bremen und der Hamburger SV - das sind die beiden Mannschaften in der Fußball-Bundesliga, die in der laufenden Saison am meisten Glück haben, wenn man denn der "Glückstabelle" des "Spiegel" glaubt.

Gemeinsam mit der TU München hat das Nachrichtenmagazin die bisherigen 20.250 gespielten Minuten der Saison analysiert und dabei durchaus Erstaunliches zu Tage gefördert. Während Werder und der HSV punktgleich die ersten beiden Plätze im Glücksranking belegen, rangiert Bayern München auf dem letzten Rang. Gibt es in Wahrheit also gar keinen Bayern-Dusel?

Für die Auswertung hat der "Spiegel" die folgenden Kriterien zu Grunde gelegt: Torschüsse (schließlich spielen Latte- und Pfostentreffer bei der Frage nach Glück oder Pech eine zentrale Rolle), Tore, denen eindeutige Fehlentscheidungen vorausgegangen sind, dazu Szenen, bei denen es wegen Fehlentscheidungen nicht zu Torchancen kam, sowie vergebene Großchancen. Herausgekommen seien über 100 Szenen, bei denen Glück oder Pech im Spiel waren.

Betrachtet man die Werte der Bayern, wird schnell klar: Es gibt gar keinen Bayern-Dusel. 18 Mal scheiterte der Rekordmeister in der laufenden Serie an Latte oder Pfosten - das ist Liga-Höchstwert. Bei der Gegenüberstellung von Glück- und Pechmomenten kommt der FCB auf einen Wert von -36, Werder und der HSV bringen es jeweils auf +19.

So hatten die Bremer zuletzt etwa beim 2:1-Erfolg in Wolfsburg großes Glück, als der Gegner etliche Großchancen vergab und dabei sogar zweimal am Pfosten scheiterte. Auch beim 1:1 in Leverkusen hatte Werder Glück, dass Ömer Toprak den Elfmeter in der Schlussminute eben nicht verwandelte, sondern in Torhüter Felix Wiedwald seinen Meister fand.

