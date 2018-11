Thorgan Hazard: Ein ganz heißes Eisen

Gladbachs Torjäger vor Bremen-Spiel

+ © imago In dieser Saison kein Bild mit Seltenheitswert: Thorgan Hazard bejubelt einen Gladbacher Treffer. © imago

Bremen/M‘gladbach - Mit Thorgan Hazard hat die Borussia einen der besten Spieler der laufenden Bundesliga-Saison in ihren Reihen. Der Belgier ist der Garant für Borussias Sprung auf Platz zwei, führt vor dem elften Spieltag die Torjägerliste an und ist heiß auf das Auswärtsspiel in Bremen.