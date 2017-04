Gisdols Plädoyer für ein Fußball-Fest

Hamburg/Bremen - Ein Nordderby in Bremen hat Markus Gisdol noch nicht erlebt, er ist ja auch erst seit September Trainer des Hamburger SV.

Aber der 47-Jährige kennt sich als ehemaliger Co-Trainer des FC Schalke mit Nachbarschaftsduellen bestens aus und erwartet, „dass unser Bus in Bremen bestimmt genauso freudig empfangen wird wie wir damals in Dortmund“.

Es ist natürlich die pure Ironie und eigentlich etwas zum Schmunzeln, doch der HSV-Coach fügt noch ganz ernste und sehr bemerkenswerte Worte an: „Ich hoffe, wirklich jeder schaltet da seinen Kopf ein. Gerade nach den Vorkommnissen in Dortmund hat Gewalt dort nichts zu suchen.“

Der Anschlag auf den Mannschaftsbus des BVB vor dem Champions-League-Spiel gegen Monaco hat die Bundesliga in Alarmbereitschaft versetzt. Die Sicherheitskonzepte werden überdacht. Auch in Bremen. Das hat Einsatzleiter Heinz-Jürgen Pusch bestätigt. Mehr aber auch nicht.

Gisdol verzichtet auf Kampfansagen

Da es sich um ein Hochrisikospiel handelt, sind die Vorkehrungen ohnehin enorm. 750 Einsatzkräfte sollen Ostersonntag für einen reibungslosen Ablauf sorgen. Die Fans der beiden Teams werden wie schon in der Vergangenheit bei ihrer Anreise strikt getrennt – am Weserstadion durch Sichtschutzzäune. Gisdol appelliert zudem noch an den gesunden Menschenverstand. „Ich wünsche mir ein Fußballfest, ein Fest für den Sport. Egal, wie groß die Rivalität der beiden Vereine auch ist, es ist Sport. Jeder sollte dieses Spiel richtig einordnen.“

Er selbst geht dabei mit gutem Beispiel voran, verzichtet bewusst auf „irgendwelche Kampfansagen“. Die seien gerade jetzt nicht angebracht. Auch Werder übt sich in Zurückhaltung. Sportchef Frank Baumann wünscht sich ausdrücklich: „Auf und neben dem Platz soll es fair bleiben.“

Respekt vor Bremen

Sportlich darf es aber durchaus zur Sache gehen. Schließlich ist es nicht nur ein Derby, sondern auch Abstiegskampf. Für den HSV mit drei Punkten weniger etwas mehr als für Werder. Und Gisdol hat durchaus Respekt vor dem Gegner: „Gerade in Bremen musst du dagegenhalten. Da kommt eine große Wucht auf uns zu. Werder hat ein sehr gutes Umschaltspiel und nicht umsonst zuletzt so viele Punkte gesammelt.“

Doch der HSV-Coach sieht auch sein Team auf einem guten Weg und rechnet deshalb mit einem sehr intensiven und spannenden Spiel. Umso wichtiger wäre es da für die Gäste, dass Bobby Wood rechtzeitig fit wird. Der Torjäger hat einen Schlag aufs Knie bekommen und wegen einer Schwellung nun leichte Probleme. Über seinen Einsatz wird kurzfristig entschieden. Sollte Wood ausfallen, dann ist Gisdol aber nicht bange: „Gregoritsch, Lasogga oder Waldschmidt sind bereit.“ Das Derby kann also kommen.

Quelle: WerderStube