Yatabare fliegt, Kazior trifft - U23 gewinnt gegen Tabellenletzten

Mainz - Die Profis haben es vorgemacht, die U23 zieht nach: Werder Bremen ist auch in der Dritten Liga seit vier Spielen ungeschlagen. Am Samstag feierten die Grün-Weißen ein 1:0 bei Mainz 05 II.

Das Siegtor im Spiel beim Tabellenletzten köpfte Kapitän Rafael Kazior kurz vor der Pause (43.). Im Mittelpunkt der ersten Hälfte stand aber ein anderer: Der von den Profis verbannte Sambou Yatabare spielte erstmals in diesem Jahr für Werder - allerdings nicht lange. Der Mittelfeldspieler aus Mali holte sich sich in der 23. Minute erst die Gelbe, nur drei Minuten später dann die Gelb-Rote Karte ab.

Trotz des Katastrophen-Auftritts von Yatabare und der frühen Unterzahl gingen die Bremer durch Kazior in Führung. In der zweiten Hälfte hatten die Mainzer einige gute Möglichkeiten zum Ausgleich, aber Werder-Torwart Eric Oelschlägel (der statt des an der Hüfte verletzten Michael Zetterer spielte) rettete mehrfach glänzend.

Mit dem Sieg klettert Werders U23 um drei Ränge auf Tabellenplatz zehn, hat nun schon sieben Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz - und liegt nur fünf Punkte hinter den Aufstiegsrängen. Die Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt profitiert dabei auch von den Problemen der Konkurrenz: Der DFB hat dem VfR Aalen wegen des Insolvenzantrags vor rund drei Wochen neun Punkte abgezogen. In einer nach wie vor engen Liga rutscht der bisherige Tabellenzehnte ab auf Rang 19.

Werder II: Oelschlägel - Verlaat, Rehfeldt, Volkmer - Rother, Jacobsen - Yatabare, Kazior (76. Eggersglüß), Käuper - N. Schmidt (63. Pfitzner), Eilers (88. Bytyqi).

han