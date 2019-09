Geheim-Test: Darum verschwieg Werder Bremen den Kone-Einsatz

Bremen - Zuschauen durfte niemand. Weder Journalisten noch Fans hatten Zutritt, als der SV Werder Bremen vor drei Wochen ein Testspiel gegen Hannover 96 bestritt - vom Auftritt eines gewissen Mamadou Kone hat die Öffentlichkeit also nichts mitbekommen.

Wie die „Bild“-Zeitung nun berichtete, hat Werder Bremen den 22-jährigen Innenverteidiger Mamadou Kone aus Mali während des Spiels getestet, und es im Nachhinein bewusst verschwiegen. Warum, das erklärte Sportchef Frank Baumann nun während der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund.

„In den Tagen vor dem Spiel hat sich die Möglichkeit ergeben, dass wir den Spieler testen können", erklärte Baumann und fügte an: „Da wir in der Defensive ohnehin viele Ausfälle hatten, hat sich das ganz gut angeboten.“ An die „große Glocke" habe Werder Bremen die Sache aber nicht hängen wollen.

Werder Bremen übermittelt wegen Mamadou Kone falsche Aufstellung an Medien

Aus diesem Grund übermittelte Werder Bremen den Medien nach dem Testspiel gegen Hannover 96 sogar eine falsche Aufstellung, in der der Name „Mamadou Kone“ fehlte. Frank Baumann sagte dazu: „Grundsätzlich ist es ja so, dass mögliche Transfers oftmals unter Ausschluss der Öffentlichkeit über die Bühne gehen.“ Heißt: Werder Bremen hat zumindest mit dem Gedanken gespielt, Kone unter Vertrag zu nehmen, wollte ein mögliches Geschäft nicht gefährden. Am Ende nahmen die Bremer aber Abstand von einem Transfer.

„Aktuell ist es so, dass wir uns dagegen entschieden haben, den Spieler zu verpflichten, weil es für uns gerade keinen Sinn ergibt“, erklärte Baumann und verwies darauf, dass zuletzt verletzte Spieler nun wieder zur Verfügung stehen. „Wir werden ihn aber auf alle Fälle weiter im Auge behalten", sagte der Sportchef des SV Werder Bremen über Mamadou Kone, der momentan vereinslos ist. (dco)

Zur Erstmeldung vom 26. September 2019:

