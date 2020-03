Niklas Moisander erklärt Gehaltsverzicht: „Wir finden Werder geil“

Bremer Kapitän über Solidarität in Coronavirus-Krise

+ © gumzmedia Kapitän Niklas Moisander ist stolz auf die Mannschaft, die dem Verein Werder Bremen mit einem Gehaltsverzicht unter die Arme greifen will. © gumzmedia

Bremen – Der Ankündigung am Montag folgte die Erklärung am Dienstag – und die hatte es durchaus in sich und macht den Gehaltsverzicht der Profis von Werder Bremen durchaus emotional.