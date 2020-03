Gehaltsverzicht: Werder wartet bei seinen Profis noch ab

Bremen – Die wirtschaftliche Lage für die 36 Fußball-Bundesligisten ist in der Corona-Krise bedrohlich – also auch für den SV Werder Bremen. Als einzige Lösung hat Christian Seifert, Geschäftsführer der Deutschen Fußball-Liga (DFL), am Montag nach der Mitgliederversammlung die Erlaubnis für Geisterspiele genannt.

So könnten zumindest die Einnahmen aus dem Bereich TV-Rechte und Sponsoring gerettet werden, hieß es. Doch im Gegensatz zu vielen Branchen gibt es im Profi-Fußball durchaus eine Alternative, um die finanziellen Folgen der Krise abzumildern: den Gehaltsverzicht der zum Teil hoch bezahlten Spieler. Beim SV Werder Bremen ist das noch kein Thema – zumindest offiziell. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat dagegen dazu deutliche Worte gefunden und kassierte dafür postwendend einen heftigen Konter von Horst Heldt, dem Sportvorstand des 1. FC Köln.

Auf die Frage der DeichStube, ob er die Profis auf einen Gehaltsverzicht ansprechen und sogar vielleicht darum bitten werde, antwortete Werder-Sportchef Frank Baumann: „Das hängt davon ab, wie sich die nächsten Wochen entwickeln. Da möchte ich jetzt nicht vorgreifen.“ Aber natürlich wird Baumann darüber zumindest mit seinen Geschäftsführer-Kollegen Klaus Filbry und Hubertus Hess-Grunewald gesprochen haben. Schließlich ist das Einsparpotenzial in diesem Bereich so groß wie in keinem anderen.

Werder Bremen: Personalkosten lagen in der Saison 2018/19 bei 56 Millionen Euro

In der Saison 2018/19 lagen die Personalkosten nach Angaben des Clubs bei 56,1 Millionen Euro. Mindestens 80 Prozent davon dürfte auf die Konten der Spieler und des Trainerteams geflossen sein. Topverdiener in der besagten Saison war Max Kruse mit einem geschätzten Jahressalär von 3,5 Millionen Euro.

Ein Spieler wie Davy Klaassen dürfte sich aktuell in ähnlichen Sphären bewegen, auch der Kontrakt von Maximilian Eggestein ist inzwischen sehr gut dotiert. Das gilt auch für so erfahrene Spieler wie Nuri Sahin, Ömer Toprak, Leonardo Bittencourt und Kevin Vogt, die zum Teil allerdings nur ausgeliehen sind und möglicherweise von ihren Ex-Clubs mitbezahlt werden.

Beim FC Bayern München verdient jeder Profi mindestens fünf Millionen Euro

Richtig interessant wird es beim Blick zu den Topclubs der Bundesliga – vorneweg den FC Bayern München: Topverdiener Robert Lewandowski soll pro Saison knapp 20 Millionen Euro bekommen. Bis auf die Nachwuchsspieler im Kader bekommt jeder Bayern-Profi mindestens fünf Millionen Euro. Die FC Bayern München AG hat ihre Personalkosten Ende letzten Jahres mit 336,2 Millionen Euro als größten Posten bezeichnet.

Ein Großteil der Jahresgehälter ist natürlich schon ausgezahlt worden. Aber die Monate April, Mai und Juni stehen noch aus – genauso wie die vertraglich vereinbarten Jahresleistungen. Die könnten allerdings bei einem Saisonabbruch ohnehin hinfällig werden, weil die gesteckten Ziele nicht erreicht wurden. Nur Lewandowski könnte Glück haben, sollte er eine Torquote vereinbart haben. Seine 25 bereits erzielten Treffer dürften locker für eine Sonderprämie reichen. Aber ist die wirklich notwendig? Diese Frage stellt sich auch bei den im Vergleich zum Rest der Bevölkerung extrem hohen Gehältern. Auch in der Zweiten Bundesliga wird nicht so schlecht verdient, dass ein Profi nicht auf einen gewissen Anteil verzichten könnte, ohne deswegen sofort in finanzielle Schwierigkeiten zu geraten. Zumal die Aussicht besteht, dass es in der kommenden Saison wieder ganz anders aussieht.

Werder Bremen: Verzichten die Profis und Trainer in Corona-Krise auf ihre Gehälter?

Die Rechnung bei Werder Bremen ergibt übrigens ein Einsparpotenzial von mindestens zwölf Millionen Euro, sollten Profis und Trainer ab sofort komplett auf ihre Gehälter verzichten und sich dadurch mit zwei Drittel ihres Jahreseinkommens zufrieden geben. Das würde gewiss nicht alle finanziellen Probleme lösen, aber einige. Ob dies durchsetzbar ist, muss sich zeigen. Sollten Vereine tatsächlich in die Insolvenz rutschen, ist das mit der Lohnfortzahlung ohnehin so eine Sache. Deshalb müssten die Profis selbst daran interessiert sein, dass ihr Club überlebt. Zumal gewiss nicht alle Spieler sofort einen neuen Arbeitgeber finden werden – nicht einmal ablösefrei. Schließlich kämpft der Fußball weltweit mit den finanziellen Folgen der Corona-Krise.

Das Problem: Würden wirklich alle Profis mitmachen und freiwillig verzichten? Es gibt die Vereinigung der Vertragsfußballer, also eine Art Spielergewerkschaft. Aber darin sind längst nicht alle Profis organisiert. Eine Absprache wird da schwierig. Letztlich ist jeder einzelne Spieler gefragt – und natürlich sind es auch die Vereine, die dieses Thema wohl oder übel vorantreiben müssen. Der SV Werder Bremen wird Klaassen und Co. alsbald ansprechen müssen, denn niemand weiß, ob es überhaupt Geisterspiele geben kann und ob diese dann auch tatsächlich die Saison sowie die nötigen Einnahmen sichern.

Coronavirus-Krise: Politiker Markus Söder fordert Gehaltsverzicht von Bundesliga-Profis - Horst Heldt kontert

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat da eine klare Erwartungshaltung. „Ich fände es in Ordnung, wenn Spieler, die ganz große Gehälter bekommen, zur Aufrechterhaltung des Spielbetriebes gegenüber ihrem Arbeitgeber, ihren Vereinen, ein bisschen zurückhaltender wären mit dem Geld.“ Bei „so vielen Millionen, die da jedes Jahr verdient werden“, sei „Solidarität gefragt, nicht nur von den Vereinen, sondern auch von den Spielern.“

Der Konter aus der Bundesliga ließ allerdings nicht lange auf sich warten. „Ich glaube, es wäre absolut sinnhaft, dass man sich mit populistischen Scheißausdrücken erst mal zurückhält“, schimpfte Kölns Sportvorstand Horst Heldt: „Meine Erwartung ist, dass die Politik führt und den Menschen einen Plan an die Hand gibt und sich nicht mit Vorschlägen in Teilbereiche hineinbewegt, nur um populistisch dazustehen. Ich weiß, dass Fußballprofis ein soziales Gewissen haben. Ich finde es unverschämt und anmaßend, das öffentlich infrage zu stellen.“ (kni)