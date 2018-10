Liveticker: Werders Aufstellung ist da - Bargfrede statt Sahin!

Werder-Trainer Florian Kohfeldt will gegen den VfL Wolfsburg an seinem Geburtstag drei Punkte feiern.

Bremen - Flutlichtspiel im Weserstadion! Am siebten Spieltag empfängt Werder Bremen den VfL Wolfsburg. Anstoß ist am Freitag um 20.30 Uhr. Verfolgt die Partie bei uns im Liveticker!

19.49 Uhr: Durchforsten wir doch mal das Netz. Auch hier finden sich ein paar schöne Fundstücke. Grün-weiße Gänsehaut.

19.47 Uhr: Freunde, zum Glück haben wir noch ein wenig Zeit bis zum Anpfiff. Schnallt euch an, dass wird heute ein gutes Spiel. Hab ich im Gefühl, versprochen.

19.43 Uhr: Einen Daumen hoch gibt es auch für unseren Aufstellungstext: Bargfrede bekommt Vorzug vor Sahin.

19.41 Uhr: Bei uns gibt es aber nicht nur Taktik, sondern auch direkte Emotionen und Eindrücke. So wie wir das beurteilen können, haben die Werder-Fans richtig Bock auf das Match. Wir auch!

19.36 Uhr: Labbadia hält dem Ganzen ein 4-2-3-1-System entgegen. Im Tor steht Ex-Bremer und Kapitän Koen Casteels. Den Laden dichthalten sollen von links Jerome Roussilon, Anthony Brooks, Robin Knoche und William. Auf der Doppelsechs sollen Marcel Tisserand und Maxi Arnold für einen geregelten Spielaufbau sorgen. Josip Brekalo und Renato Steffen bearbeiten die Flügel, auf der Zehn ist Yunus Malli gesetzt. Und ganz vorne? Da findet sich Wout Weghorst als Neuner wieder.

19.32 Uhr: Was darf vor Spielbeginn nicht fehlen? Richtig, die taktische Einordnung der Aufstellungen. Fangen wir doch mit den Grün-Weißen an. Das sieht sehr stark nach einem 4-3-3-System aus. Tor und Abwehr sind eigentlich klar. Jiri Pavlenka hütet den Bremer Kasten, Ludwig Augustinsson startet links hinten, neben ihm Abwehrchef Niklas Moisander, gefolgt von Sebastian Langkamp, der den gesperrten Milos Veljkovic vertritt. Als rechtsverteidiger ist Dauerbrenner Theodor Gebre Selassie gesetzt. Spannender wird es schon im Mittelfeld: Die Sechs ist Sache von Philipp Bargfrede. Auf den Halbpositionen sollen Maximilian Eggestein und Davy Klaassen zaubern. Auf den Flügeln geben sich Florian Kainz und Yuya Osako die Ehre. Ganz vorne spielt Kapitän Max Kruse - Feingeist, Vollstrecker, Taktgeber.

19.31 Uhr: Die Gäste aus Wolfsburg lassen sich nicht lange bitten und ziehen direkt nach. So lässt Bruno Labbadia spielen:

19.30 Uhr: Werders Aufstellung ist da!

19.22 Uhr: Flutlichtspiele sind immer etwas besonderes. Da passt es doch ganz gut, dass die Wölfe zu Gast im Weserstadion sind. Können die Grün-Weißen den Niedersachsen doch gleich einmal zeigen, wer das Alphatier im Norden ist.

19.20 Uhr: In gute zehn Minuten sollten die Aufstellungen da sein. Mal gucken, was Kohfeldt aus dem Geburtstagshut zaubert. Aber eines ist sicher: Von seiner ersten Elf wird er sich drei Punkte gewünscht haben.

19.17 Uhr: Mit dem Match am Freitagabend hat die DFL wahrscheinlich an Werder-Coach Florian Kohfeldt gedacht und wollte ihm eine Freude machen. Kohfeldt hat heute nämlich 36. Geburtstag und da wollen wir doch auch nochmal herzlich gratulieren!

19.15 Uhr: Ein dickes Moin Moin in die abendliche Runde! Wir freuen uns auf das Spiel Werder Bremen gegen den VfL Wolfsburg.

Der Vorbericht

In 15 Spielen stand Florian Kohfeldt bisher als Werder-Trainer im Weserstadion an der Seitenlinie, keines davon haben die Bremer verloren. Damit hat Kohfeldt sogar den Heim-Start-Rekord von Otto Rehhagel (14 Liga-Spiele) gebrochen. Am Freitagabend werden Kohfeldt die drei Punkte gegen den VfL Wolfsburg aber noch wichtiger sein als seine Serie. Übrigens: Freitag ist außerdem Kohfeldts Geburtstag.

Auch der VfL Wolfsburg ist gut in die Saison gestartet, liegt mit neun Punkten nur zwei Zähler und zwei Plätze hinter dem Fünftplatzierten Werder. Die Tendenz zeigt aber nach unten: Auf die zwei Saisonsiege an den ersten beiden Spieltagen folgten drei Unentschieden und eine Niederlage für die Mannschaft von Trainer Bruno Labbadia.

Werder muss am Freitag neben den Langzeitverletzten auf Milos Veljkovic (Sperre nach Gelb-Roter Karte) und Martin Harnik (Muskelverletzung im Oberschenkel) verzichten. Zurück im Kader wird Milot Rashica sein, auf den Kohfeldt gegen Hertha BSC und den VfB Stuttgart freiwillig verzichtet hatte. Beim VfL Wolfsburg fehlen Kapitän Josuha Guilavogui (Kreuzbandriss), Felix Klaus (Bauchmuskel-OP), Admir Mehmedi (Wadenprobleme) und, wie sich am Spieltag herausstellte, Ignacio Camacho (Adduktorenprobleme). Jerome Roussillon (Schmerzen an der Wade und am Rücken) ist fraglich.

Die Statistik

42 Mal spielten Werder und Wolfsburg in der Bundesliga bisher gegeneinander. Die Bilanz ist komplett ausgeglichen: 17 Mal gewannen die Bremer, 17 Mal die Wolfsburger, acht Spiele endeten unentschieden. Die Heimbilanz ist leicht positiv für Werder: Zehn Siege im Weserstadion stehen neun Niederlagen bei zwei Remis gegenüber.

Noch zwei Mutmacher aus Werder-Sicht: Die Hanseaten haben vier der letzten fünf Spiele gegen den VfL gewonnen und keines verloren. Außerdem hat Werder bisher immer gegen Wolfsburg gewonnen, wenn Innenverteidiger Niklas Moisander auf dem Platz stand (drei Mal). Gegen keinen Bundesliga-Club hat der Finne eine bessere Bilanz.

