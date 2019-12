TV-Guide: Werder Bremen gegen Wolfsburg live, im Stream und Highlights – wo und wann läuft der SVW?

Werder Bremen gegen Wolfsburg live

+ © gumzmedia Werder Bremen will beim VfL Wolfsburg endlich wieder einen Dreier einfahren. So seht Ihr das Spiel live im TV, im Stream und die Highlights der Partie. © gumzmedia

Für Werder Bremen geht es am 13. Bundesliga-Spieltag gegen den VfL Wolfsburg. Anpfiff ist am Sonntag um 18.00 Uhr in der Volkswagen-Arena. Wir verraten Euch, wie Ihr die Partie live im TV oder im Stream verfolgen könnt und wo und wann die Highlights im Fernsehen laufen.