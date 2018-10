Aufstellung: Bargfrede bekommt Vorzug vor Sahin

Philipp Bargfrede steht in der Werder-Startelf gegen den VfL Wolfsburg.

Bremen - Nuri Sahin wieder auf der Bank, Philipp Bargfrede bleibt in der Startelf. Sebastian Langkamp ersetzt den gesperrten Milos Veljkovic in der Innenverteidigung. Und im Angriff vervollständigt Florian Kainz den Dreiersturm mit Max Kruse und Yuya Osako.

Das sind die drei Kerninformationen zur Aufstellung des SV Werder für das Bundesliga-Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg in einer Stunde. Die Formation von Geburtstagskind Florian Kohfeldt – der Werder-Coach wird heute 36 Jahre alt – lässt auf eine Rückkehr zum 4-3-3 schließen. Zuletzt in Stuttgart hatten die Bremer noch ein 3-1-4-2 bevorzugt, mit Nuri Sahin auf der Position im defensiven Mittelfeld und Bargfrede in der Abwehr-Dreierkette. Nun rückt Bargfrede wieder nach vorn, und Sahin bleibt als Option zunächst draußen.

Kainz über links, Osako über rechts

Im Angriff bekommt Kainz, im Februar beim 3:1 über den VfL Wolfsburg zweifacher Torschütze, eine neue Chance, sich zu beweisen. Zuletzt hatte Kohfeldt ihn zweimal nicht von Anfang an gebracht, trotz zuvor starker Leistungen. „Kainzi hätte“, gab Kohfeldt deshalb zu, „allen Grund gehabt, mich zu fragen, ob ich noch alle Latten am Zaun habe.“

Nun ist Kainz wieder dabei und soll für Wirbel auf der linken Außenbahn sorgen. Über rechts wird wohl Yuya Osako kommen – mit starkem Drang zur Mitte. Für die hatte Kohfeldt auch über einen Einsatz von 40-Jahre-Jubilar Claudio Pizarro nachgedacht („Eine Möglichkeit“), die Idee aber doch verworfen.

Verfolgt das Werder-Spiel gegen Wolfsburg bei uns im Liveticker!

Verfolgt das Werder-Spiel gegen Wolfsburg bei uns im Liveticker!

Schon gelesen?

Drei steile Thesen zum Werder-Spiel gegen Wolfsburg

Otto Rehhagel und Florian Kohfeldt: Rekord mit Schwachstelle

Klemm-Brett vor Wolfsburg: Maximilian Arnold im Interview, Zahlen und Fakten

Quelle: DeichStube